Лучшие идеи для хранения мыльных принадлежностей в ванной комнате

Posted 14 июля, 07:16
Published 14 июля, 07:16
Modified 10 сентября, 03:51
Updated 10 сентября, 03:51
Ванная комната — это место, в котором мы каждый день проводим время. Порядок и многофункциональность этого помещения имеет большое значение, облегчая и упрощая гигиенические процедуры. Наличие удобных полок для размещения всего необходимого, что должно быть под рукой, является важной составляющей, которую часто упускают из вида.
Душ-полка — не новая концепция в дизайне интерьеров ванных комнат. Однако важно найти такую, которая подходит именно под ваши типичные средства, которыми вы часто пользуетесь. Полка удобна тем, что имеет разные ярусы для сортировки средств. Если ваши бутылки слишком большие или вы покупаете оптовые упаковки, купите серию дозаторов меньшего размера, и перелейте в них шампуни и гели. Такой прием позволит придать интерьеру вид СПА.
Встроенная настенная полка, особенно в маленькой душевой кабине, может увеличить площадь помещения. Глубина ниши должна позволяет разместить бутылки таким образом, чтобы они стояли аккуратно. Эти идеи встроенного хранения в ванной комнате не только добавляют функциональности, но и подчеркивают строгий дизайн.
Если есть привычка бриться во время душа, имеет смысл создать специальное место или отдельную секцию для бритвенных принадлежностей. Угловая полка спроектирована таким образом, чтобы сливаться с плиткой. Храните здесь только то, что вам нужно для бритья — бритву, пену и зеркало с защитой от запотевания.
Иногда нет возможности осуществить полноценный ремонт ванной комнаты, но душевая кабина требует новых функциональных решений. Чтобы разместить туалетные принадлежности, которые не помещаются внутри мокрой зоны, стоит подойти к этому вопросу с нестандартной идеей.
Приобретите навесную подставку, в которой можно хранить принадлежности для душа и полотенца. Повесьте такую корзину рядом с ванной, чтобы можно было дотянуться рукой во время принятия душа.
Наличие сидения в душевой носит практичную идею и создает в ванной комнате атмосферу СПА-салона. Табурет может обеспечивать место для сидения в случае необходимости или служить полкой для хранения мыльных принадлежностей. Выбирайте прочную, водостойкую и устойчивую к ржавчине скамейку с нескользящими ножками. Повесьте на душевую кабину мочалку, щетку и соль, чтобы ванная комната выглядела как курортный отель.
В зависимости от планировки ванной комнаты и наличия технической возможности можно спроектировать такие места хранения, которые могут быть полной неожиданностью. Например, можно оборудовать в душевой стене незаметный ящик для хранения принадлежностей для ванной. Это место не должно часто использоваться и скорее всего будет служить для размещения запасов средств для мытья тела, кусочки мыла и соли для ванн. Их можно спрятать подальше от глаз, чтобы они не занимали драгоценного места в бельевом шкафу или душевой кабине.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14