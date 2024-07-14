Лучшие идеи для хранения мыльных принадлежностей в ванной комнате

В зависимости от планировки ванной комнаты и наличия технической возможности можно спроектировать такие места хранения, которые могут быть полной неожиданностью. Например, можно оборудовать в душевой стене незаметный ящик для хранения принадлежностей для ванной. Это место не должно часто использоваться и скорее всего будет служить для размещения запасов средств для мытья тела, кусочки мыла и соли для ванн. Их можно спрятать подальше от глаз, чтобы они не занимали драгоценного места в бельевом шкафу или душевой кабине.