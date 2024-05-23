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Posted 23 мая, 12:49

Published 23 мая, 12:49

Modified 9 сентября, 23:25

Updated 9 сентября, 23:25

Мрамор на кухне и в ванной — показываем хит интерьеров 2024 года (+8 фото)

23 мая 2024, 12:49
Вам тоже понравился новый тренд в интерьере кухонных и ванных комнат? Показываем, какие оттенки мрамора актуальны и как его применить в домашнем дизайне.

Мрамор — один из лучших материалов для покрытия полов и стен. Будучи натурального происхождения, он придает благородство, эксклюзивность и аутентичность всем типам внутренних и наружных помещений.

На самом деле, одним из больших преимуществ различных видов мрамора является его высокая устойчивость к ударам и атмосферным воздействиям.

В этом году мы еще больше углубляемся в тренд использования мрамора в домашней обстановке, изучая цвета и рисунки этого материала. Выбор огромен — от неземных прожилок, демонстрирующих мастерство природы, до драматичных, раздвигающих границы дизайна интерьера.

В настоящее время мрамор представлен в широкой цветовой гамме и каждый из них придает интерьеру особую эстетическую привлекательность.

  • В 2024 году молочно-белый с тонкими и изящными прожилками особенно пользуется спросом. Неподвластный времени этот мрамор излучает роскошь и придает шик.

  • Также набирают популярность глубокие угольные и ониксовые тона, такие плиты придают помещениям драматичный колорит.

  • Теплые нейтральные тона, в том числе кремовые и даже бежевые (или серые), все чаще используются для создания универсального фона, который легко сочетается с целым рядом дизайнерских предпочтений.

Кухня и столовая

Как выбрать мрамор для полов, фасадов или столешниц

Количество существующих видов мрамора очень велико, следовательно, их применение также очень разнообразно.

Например, белый мрамор элегантен для напольных покрытий, особенно в домах или в более классических помещениях.

В отделке одним из лучших вариантов является мрамор кремового цвета, так как он теплый и яркий, и вы можете комбинировать его с другими материалами.

Что касается черного мрамора, то он придает изысканность и особый вид и используется для отделки фасадов, полов и столешниц.

Долговечность мрамора

Несмотря на элегантность мрамора, материал требует бережного ухода, чтобы выдерживать повседневное использование.

Регулярный уход, такой как своевременное вытирание пятен и использование чистящих средств, нейтральных по pH, может сохранить естественный вид мрамора. Несмотря на то, что этот материал достаточно прочный, лучше избегать использования абразивных средств, чтобы предотвратить появление царапин на поверхности.

Ванная комната

Белый мрамор

Белый мрамор — один из самых популярных. Он часто встречается на кухнях и в ванных комнатах и отличается однородным и чистым цветом, а также гладкой поверхностью, которую легко чистить.

Единственным «недостатком» этого вида мрамора является то, что его легче испачкать или поцарапать, поэтому желательно регулярно герметизировать его для защиты.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Ремонт#Ванная#Кухня-гостинная#Дизайн#Интерьер#Ванная комната#Тренды 2024#Мрамор
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