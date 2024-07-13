newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля, 15:46

Published 13 июля, 15:46

Modified 10 сентября, 03:51

Updated 10 сентября, 03:51

10 вариантов дверей для комнат и гардеробных: потайные, амбарные, французские

10 вариантов дверей для комнат и гардеробных: потайные, амбарные, французские

13 июля 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney
Бывает, что комната, шкаф-купе или гардеробная требуют нестандартного решения, но по-прежнему должны выполнять функции разграничения пространства. Рассказываем, какие двери и их альтернативы можно выбрать для преображения пространства.

Самый простой способ обновить комнату, гардеробную или шкаф — заменить его дверцы. В магазинах есть широкий выбор различных типов дверей, которые выходят за рамки обычной распашной модели. Мы собрали несколько самых крутых вариантов, которые могут вам понравиться.

Французские двери

Как правило, французские двери состоят их стеклянных панелей по всей длине. Они идеально подходят для создания ощущения легкости, воздушности и особенно эффектны, потому что составляют пару.

Если вы сомневаетесь, что за стеклом будет виден беспорядок в шкафу, можно добавить занавесок или матовое стекло, которые по-прежнему будут создавать легкость пространства.

 

Деревянные рол-двери

Если вы хотите чего-то уникального и эстетичного, деревянная рол-дверца может стать для вас подходящей альтернативой двери для шкафа-купе или ванной комнаты.

Скрытые двери

Скрытые двери — отличный вариант экономии места, поскольку они убираются в стену, а не распахиваются в пространстве.

Шторы

«Универсальная альтернатива дверям шкафа-купе при наличии нестандартного прямоугольного проема — это шторы. Они просты в монтаже, довольно бюджетные и могут легко адаптироваться к интерьеру при помощи цвета и фактуры.

 

Бусины в дверном проеме

Если вы хотите внести в интерьер стиль ретро, то можете использовать занавеску из бисера в качестве альтернативы двери шкафа. Это простой способ придать комнате яркий цвет и текстуру, хотя с ними бывает трудно, их придется все время раздвигать руками.

 

Раздвижные амбарные двери

Раздвижные амбарные двери стали ультрамодными благодаря развитию стиля фермерских домов. При этом, они обладают теми же преимуществами экономии места, что и потайные двери. Их проще устанавливать, к тому же они могут придать пространству более деревенскую атмосферу.

 

Французская ширма

Иногда самое простое решение оказывается лучшим. Если вы не хотите тратить слишком много денег на дверь нестандартных размеров, простая французская ширма может быть более практичным и бюджетным вариантом.

 

Складные двери

Складные двери лучше всего подходят для шкафа-купе. Они не занимают много места по сравнению с другими дверцами и подойдут к дверному проему любого размера. Такие модели также популярны в ванных комнатах и гардеробных.

 

Макраме

За последние пару лет макраме приобрело большую популярность благодаря тому, что оно создает настроение в стиле бохо и является отличным вариантом для дверных проемов неправильной формы. Вы можете легко найти шторы ручной работы из макраме на веб-сайтах ремесленников.

 

Принт на двери

Вам не нужно полностью менять дверцы шкафа только для того, чтобы освежить интерьер. Если вы не готовы к дорогому ремонту, подумайте о том, чтобы оклеить двери обоями, или заказать роспись.

Читайте также:
5 предметов мебели, которые вам никогда не следует покупать, по мнению дизайнеров16 крутых идей ванных комнат с мокрыми полами, которые стали трендом в 2024-2025Нужно ли возводить в квартире перегородку вместо полноценной стены?
#Эмилия Шпилева#Общество#Дизайн#Интерьер#Дизайнерский ремонт
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика