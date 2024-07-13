10 вариантов дверей для комнат и гардеробных: потайные, амбарные, французские

Если вы хотите внести в интерьер стиль ретро, то можете использовать занавеску из бисера в качестве альтернативы двери шкафа. Это простой способ придать комнате яркий цвет и текстуру, хотя с ними бывает трудно, их придется все время раздвигать руками.