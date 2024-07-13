10 вариантов дверей для комнат и гардеробных: потайные, амбарные, французские

Posted 13 июля, 15:46
Published 13 июля, 15:46
Modified 10 сентября, 03:51
Updated 10 сентября, 03:51
Самый простой способ обновить комнату, гардеробную или шкаф — заменить его дверцы. В магазинах есть широкий выбор различных типов дверей, которые выходят за рамки обычной распашной модели. Мы собрали несколько самых крутых вариантов, которые могут вам понравиться.
Как правило, французские двери состоят их стеклянных панелей по всей длине. Они идеально подходят для создания ощущения легкости, воздушности и особенно эффектны, потому что составляют пару.
Если вы сомневаетесь, что за стеклом будет виден беспорядок в шкафу, можно добавить занавесок или матовое стекло, которые по-прежнему будут создавать легкость пространства.
Если вы хотите чего-то уникального и эстетичного, деревянная рол-дверца может стать для вас подходящей альтернативой двери для шкафа-купе или ванной комнаты.
Скрытые двери — отличный вариант экономии места, поскольку они убираются в стену, а не распахиваются в пространстве.
«Универсальная альтернатива дверям шкафа-купе при наличии нестандартного прямоугольного проема — это шторы. Они просты в монтаже, довольно бюджетные и могут легко адаптироваться к интерьеру при помощи цвета и фактуры.
Если вы хотите внести в интерьер стиль ретро, то можете использовать занавеску из бисера в качестве альтернативы двери шкафа. Это простой способ придать комнате яркий цвет и текстуру, хотя с ними бывает трудно, их придется все время раздвигать руками.
Раздвижные амбарные двери стали ультрамодными благодаря развитию стиля фермерских домов. При этом, они обладают теми же преимуществами экономии места, что и потайные двери. Их проще устанавливать, к тому же они могут придать пространству более деревенскую атмосферу.
Иногда самое простое решение оказывается лучшим. Если вы не хотите тратить слишком много денег на дверь нестандартных размеров, простая французская ширма может быть более практичным и бюджетным вариантом.
Складные двери лучше всего подходят для шкафа-купе. Они не занимают много места по сравнению с другими дверцами и подойдут к дверному проему любого размера. Такие модели также популярны в ванных комнатах и гардеробных.
За последние пару лет макраме приобрело большую популярность благодаря тому, что оно создает настроение в стиле бохо и является отличным вариантом для дверных проемов неправильной формы. Вы можете легко найти шторы ручной работы из макраме на веб-сайтах ремесленников.
Вам не нужно полностью менять дверцы шкафа только для того, чтобы освежить интерьер. Если вы не готовы к дорогому ремонту, подумайте о том, чтобы оклеить двери обоями, или заказать роспись.
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