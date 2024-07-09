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Posted 9 июля, 18:07

Published 9 июля, 18:07

Modified 10 сентября, 03:41

Updated 10 сентября, 03:41

16 идей роскошных ванных комнат с мокрыми полами, которые ворвались в 2024–2025 год

16 крутых идей ванных комнат с мокрыми полами, которые стали трендом в 2024-2025

9 июля 2024, 18:07
Фото: Изображение Midjourney
16 идей роскошных ванных комнат с мокрыми полами, которые ворвались в 2024–2025 год
Новейшие тенденции дизайна ванной комнаты с открытой планировкой, мокрым полом и стильной сантехникой. Показываем самые стильные решения для больших и маленьких ванных, а также помещений с нестандартной планировкой.

Влажные ванные комнаты с мокрыми полами — это помещения, стены и полы которых могут переносить влагу в любом количестве. Душевая часто строится без перегородок, а пол имеет пологий уклон, чтобы вся вода уходила в слив.

Любители СПА процедур в домашних условиях все чаще выбирают этот стиль интерьера, в котором можно приятно провести время и не бояться за случайные брызги. Показываем самые актуальные дизайнерские решения для душевых и ванных комнат с мокрыми полами.

Душевая кабина с ванной

Ниша для ванной — это модификация ванной комнаты, которая обеспечивает отделение купальной зоны от раковины и туалетной зоны. Отдельно стоящая ванна — отличный выбор для данного помещения, главное убедитесь, что в комнате достаточно места для уборки вокруг основания ванны.

 

Гидроизоляция влажного помещения

Каждый сантиметр этой ванной и душевой выложен плиткой, включая мансардное окно. Это позволяет полностью использовать пространство. Плитка из темного камня на полу сочетается с фарфором цвета слоновой кости на стенах, дополняя традиционный стиль помещения.

 

Стеклянная душевая перегородка

Простая стеклянная перегородка отделяет этот душ от остальной части ванной комнаты, сводя к минимуму разбрызгивание воды. Отверстие душевой кабины не имеет ни дверцы, ни выступа, что облегчает вход и выход.

 

Мини-ванные

Дизайн влажной комнаты позволяет в полной мере использовать неудобные пространства, например, комнаты со скошенным потолком. Гидроизоляция стен плиткой и установка дренажа в полу означают, что ни одна часть этой комнаты не останется неиспользуемой. Использование минимальных перегородок и устранение дверцы для душа еще больше увеличивают пространство.

 

Естественный дизайн

Речные камни на стенах создают более органичный вид и имеют те же преимущества водонепроницаемости, что и плитка. Наличие высокого окна позволяет проникать свету, сохраняя интимность.

 

Раковина в душе

Установка настенной раковины в ванной комнате гарантирует, что вода не будет скапливаться вокруг ее основания. Латунный кант сочетается с другой сантехникой и становится частью декора.

 

Душ на открытом воздухе

Эта влажная комната имеет хорошую вентиляцию благодаря окнам со ставнями, выходящим на улицу. Ощущение «снаружи» усилено полом из гальки, что делает такое пространство идеальным для дома с видом на природу.

 

Плитка по всему периметру

Ванная комната с душевой кабиной, облицованная плиткой в тон всему интерьеру. Сантехника может либо контрастировать, либо сливаться с интерьером, в зависимости от вашего выбора. В данном проекте в центре внимания никелевые душевые в винтажном стиле.

 

Скамейка для душа

Добавьте сиденье в зону душа, чтобы обеспечить комфортное место для бритья или косметических уходовых процедур.

 

Выступы в полах

Хотя душевая этой ванной комнаты остается открытой, для остальной части помещения она спрятана в нише с выступом, препятствующим вытеканию воды. Как правило, полы во влажных помещениях абсолютно ровные, однако добавление такого выступа может позволить создать дополнительную гидроизоляцию.

 

Душ за капитальной стеной

Одна из версий ванной комнаты — это узкая «душевая» без поддона, ступеньки или даже выступа. За стеной расположен туалетный столик, где царит уединение и ощущение открытости.

 

Пол в ванной

Небольшая плитка лучше всего подходит для пола с подогревом, поскольку она обеспечивает большее сцепление и легче приспосабливается к наклонному полу. Используйте непористую текстуру или, например, галечный пол.

 

Укладываем плитку

Влажные комнаты предоставляют возможность укладывать плитку различными способами. Эта монохромная ванная комната с душевой кабиной сочетает в себе три типа поверхностей — крупногабаритные плиты, большую прямоугольную плитку и мелкую для определения зоны душа.

 

Обои в ванной комнате

Верхние обои из матового холста, которые можно мыть, придают теплоту и текстуру этой влажной комнате. Хорошая вентиляция — залог долговечности отделки. Остальные поверхности отделаны камнем и стеклом, включая яркое панорамное окно снаружи.

 

Оконная душевая перегородка

Добавление оконного обрамления или стеклопакета к душевой перегородке — это яркий визуальный образ. Черное обрамление «окна» резко контрастирует со светлой плиткой, дополняя темные оттенки серого.

 

Половина душевой стенки

Половинная душевая перегородка создает отдельные, но взаимосвязанные зоны. В душевой пол с наклоном для дренажа и плитка из сланца меньшего размера, выполнена в тон общему оформлению.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Ремонт жилья#Ремонт квартиры#Плитка#Дизайн#Интерьер#Ванная комната#Тренды 2024#Душ#Дизайнерский ремонт#Мокрые полы
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