16 крутых идей ванных комнат с мокрыми полами, которые стали трендом в 2024-2025

Posted 9 июля, 18:07
Published 9 июля, 18:07
Modified 10 сентября, 03:41
Updated 10 сентября, 03:41
Влажные ванные комнаты с мокрыми полами — это помещения, стены и полы которых могут переносить влагу в любом количестве. Душевая часто строится без перегородок, а пол имеет пологий уклон, чтобы вся вода уходила в слив.
Любители СПА процедур в домашних условиях все чаще выбирают этот стиль интерьера, в котором можно приятно провести время и не бояться за случайные брызги. Показываем самые актуальные дизайнерские решения для душевых и ванных комнат с мокрыми полами.
Ниша для ванной — это модификация ванной комнаты, которая обеспечивает отделение купальной зоны от раковины и туалетной зоны. Отдельно стоящая ванна — отличный выбор для данного помещения, главное убедитесь, что в комнате достаточно места для уборки вокруг основания ванны.
Каждый сантиметр этой ванной и душевой выложен плиткой, включая мансардное окно. Это позволяет полностью использовать пространство. Плитка из темного камня на полу сочетается с фарфором цвета слоновой кости на стенах, дополняя традиционный стиль помещения.
Простая стеклянная перегородка отделяет этот душ от остальной части ванной комнаты, сводя к минимуму разбрызгивание воды. Отверстие душевой кабины не имеет ни дверцы, ни выступа, что облегчает вход и выход.
Дизайн влажной комнаты позволяет в полной мере использовать неудобные пространства, например, комнаты со скошенным потолком. Гидроизоляция стен плиткой и установка дренажа в полу означают, что ни одна часть этой комнаты не останется неиспользуемой. Использование минимальных перегородок и устранение дверцы для душа еще больше увеличивают пространство.
Речные камни на стенах создают более органичный вид и имеют те же преимущества водонепроницаемости, что и плитка. Наличие высокого окна позволяет проникать свету, сохраняя интимность.
Установка настенной раковины в ванной комнате гарантирует, что вода не будет скапливаться вокруг ее основания. Латунный кант сочетается с другой сантехникой и становится частью декора.
Эта влажная комната имеет хорошую вентиляцию благодаря окнам со ставнями, выходящим на улицу. Ощущение «снаружи» усилено полом из гальки, что делает такое пространство идеальным для дома с видом на природу.
Ванная комната с душевой кабиной, облицованная плиткой в тон всему интерьеру. Сантехника может либо контрастировать, либо сливаться с интерьером, в зависимости от вашего выбора. В данном проекте в центре внимания никелевые душевые в винтажном стиле.
Добавьте сиденье в зону душа, чтобы обеспечить комфортное место для бритья или косметических уходовых процедур.
Хотя душевая этой ванной комнаты остается открытой, для остальной части помещения она спрятана в нише с выступом, препятствующим вытеканию воды. Как правило, полы во влажных помещениях абсолютно ровные, однако добавление такого выступа может позволить создать дополнительную гидроизоляцию.
Одна из версий ванной комнаты — это узкая «душевая» без поддона, ступеньки или даже выступа. За стеной расположен туалетный столик, где царит уединение и ощущение открытости.
Небольшая плитка лучше всего подходит для пола с подогревом, поскольку она обеспечивает большее сцепление и легче приспосабливается к наклонному полу. Используйте непористую текстуру или, например, галечный пол.
Влажные комнаты предоставляют возможность укладывать плитку различными способами. Эта монохромная ванная комната с душевой кабиной сочетает в себе три типа поверхностей — крупногабаритные плиты, большую прямоугольную плитку и мелкую для определения зоны душа.
Верхние обои из матового холста, которые можно мыть, придают теплоту и текстуру этой влажной комнате. Хорошая вентиляция — залог долговечности отделки. Остальные поверхности отделаны камнем и стеклом, включая яркое панорамное окно снаружи.
Добавление оконного обрамления или стеклопакета к душевой перегородке — это яркий визуальный образ. Черное обрамление «окна» резко контрастирует со светлой плиткой, дополняя темные оттенки серого.
Половинная душевая перегородка создает отдельные, но взаимосвязанные зоны. В душевой пол с наклоном для дренажа и плитка из сланца меньшего размера, выполнена в тон общему оформлению.
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