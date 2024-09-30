Как сэкономить во время шопинга — 5 реальных лайфхаков от фешен-блогеров

Модные вещи обязательно должны быть в твоем гардеробе. Но тренды стремительно меняются, а денег не хватает. Расскажем, как пополнить гардероб модными вещами и при этом сэкономить на шопинге.

1 октября, 03:30