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Какие ароматы привлекут в ваш дом деньги и удачу
Мечтаете обрести благополучие или поправить свое материальное положение? Попробуйте наполнить свою квартиру денежными ароматами в виде благовоний или диффузоров!
30 сентября, 14:24
Как сэкономить во время шопинга — 5 реальных лайфхаков от фешен-блогеров
Как сэкономить во время шопинга — 5 реальных лайфхаков от фешен-блогеров
Модные вещи обязательно должны быть в твоем гардеробе. Но тренды стремительно меняются, а денег не хватает. Расскажем, как пополнить гардероб модными вещами и при этом сэкономить на шопинге.
1 октября, 03:30
Как понять, что ресторан плохой? 12 «красных флажков» при выборе заведения
Как понять, что ресторан плохой? 12 «красных флажков» при выборе заведения
Ошибка в выборе ресторана ведет к потере денег, испорченному вечеру, а иногда и к отравлению. Но существуют признаки, позволяющие за пару минут определить качество заведения. Именитые рестораторы и шеф-повара составили перечень показателей, определяющих плохой ресторан.
30 сентября, 15:17
Квартира, которая принесет несчастье: какое жилье нельзя покупать ни в коем случае
Квартира, которая принесет несчастье: какое жилье нельзя покупать ни в коем случае
Мечтаете жить в квартире долго и счастливо? Возьмите на заметку рекомендации Васту — древнейшего учения об обустройстве и архитектуре пространства для жилья.
30 сентября, 17:45
«Хочу сыграть свадьбу в кедах!»: Анна Семенович надеется на скорое замужество
«Хочу сыграть свадьбу в кедах!»: Анна Семенович надеется на скорое замужество
Анна Семенович поделилась с Telegram-каналом «Звездач» своими планами о свадьбе мечты. Певица намерена устроить торжество только для самых близких. Она мечтает о «драйвовом» празднике, на котором ее наряд невесты будет дополнен кедами вместо туфель.
30 сентября, 18:19
В Зимнем стартует выставка нэцкэ из Эрмитажа и частных коллекций двух столиц
В Зимнем стартует выставка нэцкэ из Эрмитажа и частных коллекций двух столиц
В Пикетном зале Зимнего дворца будет выставлена коллекция мини-скульптур Страны восходящего солнца трех прошлых столетий. Такие предметы, как нэцке, имели для японцев практически аналогичное значение с актуальными сейчас «обвесами» для сумок — правда, они были максимально практичными.
30 сентября, 17:56

Досуг в Санкт-Петербурге, а также мода, стиль и жизнь звёзд шоу-бизнеса

Повторяю бабушкину вечернюю привычку и крепко сплю
1 октября, 07:36
Вот как нужно одеваться в октябре: 3 модных наряда, рекомендованные Vogue
1 октября, 07:15
В Японии этим пользуются столетиями: рисовая вода для густых и длинных волос
1 октября, 06:40
Тренды будущего: биофильный дизайн и живые стены — как природа войдёт в наш дом в 2025
30 сентября, 16:44
Квадраты на ладонях: что они означают — объяснил хиромант
30 сентября, 16:38
Предвестник беды и скорой смерти: почему на ночь нельзя оставлять нож на столе — что говорят приметы
30 сентября, 15:32

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