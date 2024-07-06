12 уютных интерьеров зеленой кухни — от кантри до модерна

Posted 6 июля, 12:36
Published 6 июля, 12:36
Modified 10 сентября, 03:33
Updated 10 сентября, 03:33
Не зависимо от того, затеваете ли ремонт кухни с нуля или просто хотите добавить красок, остановившись на зеленом оттенке вы никогда не проиграете. Добавив этот цвет в фасады шкафов, обои или даже на потолок, интерьер станет выглядеть просторным, естественным и уютным.
Зеленый цвет окружает нас в природе и создает успокаивающий эффект. Насыщенный лесной оттенок покрывает практически все поверхности, включая стены, шкафы и вытяжку, чтобы выглядеть монохромно. Это позволяет расставить акценты яркими цветами, например, объемной плиткой цвета морской волны и яркими рисунками.
Украсьте свою кухню конфетным, мятным цветом. Пастельный оттенок кухонного острова выгодно выделяется на фоне нейтральной мебели и каменных столешниц. Приборы из нержавеющей стали помогают сбалансировать холодные тона мятно-зеленой краски, оттеняя теплые деревянные шкафы и полы.
Панели из зеленого шалфея притягивают взгляд к потолку, цвет которого создает ощущение уюта. Кухонный остров фисташково-зеленого оттенка дополняет верх и контрастирует с белоснежными кухонными шкафчиками. Набор плетеных табуретов придает натуральную текстуру.
Пыльно-зеленые шкафы возвышают эту кухню и выгодно подают латунные подвесные светильники. Темный оттенок зеленого помогает подчеркнуть металлическую отделку и остров из светлого дерева.
Вместо того, чтобы полностью переделывать свою кухню, поробуйте добавить зеленый цвет, выбрав несколько эффектных аксессуаров. Задняя панель в сочетании с белой столешницей придают кухне традиционный вид. Чашки, миски и контейнеры мятно-зеленого цвета, а также цвета морской волны выделяются на нейтральном фоне.
Лаконичный и стильный встроенный холодильник, отделанный панелями на заказ, создает ощущение роскоши. Сделать кухню еще более богатой можно выбрав сочный драгоценный оттенок зеленого для шкафов, отделки и островка. Стулья из ротанга, кварцевые столешницы и золотая фурнитура создают завершающий штрих.
Добавьте утонченности вашей кухне с помощью оттенков черного, коричневого и зеленого цвета хаки. Землистые тона — идеальное сочетание для элементов из натурального дерева, включая табуретки с насыщенным оттенком эспрессо и островок из дерева оттенка горчичный мед. Столешницы из мыльного камня уравновешивают воздушные белые стены и светильники.
Плитка и белые кухонные шкафы прекрасно выделяются на фоне фисташковой акцентной стены. Желтые шторы сочетаются с сервировочными мисками и чашками, придавая им оттенок летнего колорита. Светло-зеленый цвет стен повторяется в отделке окон и стеклянной посуды, выставленной на открытой полке.
Получить изысканную кухню можно благодаря сочетанию белого и зеленого. Столешницы из кварца и белые панели делают кухонный остров центром внимания на этой зеленой кухне. Создайте единство, повторяя ту же отделку в смесителе, фурнитуре шкафа и светильниках.
Добавьте зеленые узорчатые обои к обычным белым стенам. Используйте этот яркий акцент, чтобы компенсировать белый цвет мебели, а также сочетайте его с золотыми вставками для придания современного интерьера. В данном случае обои на ботаническую тему сочетаются с геометрической облицовкой плиткой зеленого цвета.
Эта кухня может похвастаться идеальным сочетанием оливково-зеленого и горчично-желтого цветов. Белая плитка subway и черные акценты, включая вытяжку и островное сидение, создают неожиданное цветовое сочетание. Мебель из орехового дерева и островок в тон дополняют образ. Винтажный светильник и коврик в полоску добавляют рисунка и привлекательности.
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