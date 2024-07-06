12 уютных интерьеров зеленой кухни — от кантри до модерна

Не зависимо от того, затеваете ли ремонт кухни с нуля или просто хотите добавить красок, остановившись на зеленом оттенке вы никогда не проиграете. Добавив этот цвет в фасады шкафов, обои или даже на потолок, интерьер станет выглядеть просторным, естественным и уютным.