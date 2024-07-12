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Posted 12 июля, 13:50

Published 12 июля, 13:50

Modified 10 сентября, 03:44

Updated 10 сентября, 03:44

5 предметов мебели, которые вам никогда не следует покупать, по мнению дизайнеров

5 предметов мебели, которые вам никогда не следует покупать, по мнению дизайнеров

12 июля 2024, 13:50
Фото: 1MI
5 предметов мебели, которые вам никогда не следует покупать, по мнению дизайнеров
Откажитесь от этих ненужных покупок, которые будут лишним вложением денег.

Дом без мебели и декора может показаться скучным, но противоположный подход создает ощущение загроможденности пространства. При этом, есть некоторые предметы, в которые стоит инвестировать. А есть такие, на которые просто не стоит тратиться.

Понять разницу между нужным и неважным может быть трудно. Мы расскажем, какие предметы интерьера, по мнению дизайнеров, со временем могут оказаться лишними в вашем доме.

1. Ультра модные предметы мебели

Ультра модные предметы мебелиУльтра модные предметы мебели
Ультра модные предметы мебели. Фото: Изображение Midjourney

Термин «быстрая мода» применим не только к одежде, но и к предметам интерьера. Дизайнер интерьера Эрин Уильямсон рекомендует не инвестировать в чрезмерно модные или яркие вещи, которые не обладают долговечностью.

2. Дорогая и элитная детская мебель

Дорогая и элитная детская мебельДорогая и элитная детская мебель
Дорогая и элитная детская мебель. Фото: Изображение Midjourney

Легко увлечься оформлением детской и потратить больше, чем необходимо. Уильямсон не советует вкладывать деньги в дорогую кроватку, учитывая ее относительно ограниченное использование.

«Детские кроватки не стоят того, чтобы тратить на них весь бюджет. Вряд ли этим предметом будут долго пользоваться», — объясняет дизайнер.

А учитывая текущие стандарты безопасности, которым должны соответствовать все детские кроватки, более дешевая модель подойдет как нельзя лучше.

3. Глубокие кожаные кресла и кресла-качалки

Глубокие кожаные кресла и кресла-качалкиГлубокие кожаные кресла и кресла-качалки
Глубокие кожаные кресла и кресла-качалки. Фото: Изображение Midjourney

Когда дело доходит до выбора мест для сидения, Эрин Уильямсон не рекомендует приобретать дорогие кожаные кресла и кресла-качалки:

«Эта мебель большая и громоздкая и не предназначена для модных, современных интерьеров, тем более если у вас мало места».

4. Дизайнерские мелочи

Дизайнерские мелочиДизайнерские мелочи
Дизайнерские мелочи. Фото: Изображение Midjourney

Многие любят держать на тумбочках и комодах шкатулки для украшений, вазы, статуэтки, расставлять разные мелочи. Однако, эти вещи могут привнести больше беспорядка, чем индивидуальности. К тому же, с них нужно будет вытирать пыль.

В качестве альтернативы дизайнеры предлагают инвестировать в красивое произведение искусства на стене или отдать предпочтение покупке мебели или освещения, учитывая, что эти предметы также могут придавать индивидуальность.

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Что нужно учитывать перед покупкой мебели

Прежде чем решиться на покупку, требующую значительных финансовых вложений, задайте себе несколько вопросов, чтобы определить, стоит ли данный предмет мебели вложений или лучше выбрать более бюджетную или подержанную альтернативу.

  • Для какой комнаты этот предмет предназначен и выдержит ли он ежедневный износ?
  • Изготовлена ли вещь из высококачественных, прочных материалов, которые прослужат долгие годы?
  • Это будет использоваться часто или только сезонно?
  • Этот предмет мебели или интерьера выйдет из моды в ближайшие годы или он относится к классике?
  • Легко ли ее переезжать с этим предметом? Есть вероятность, что вы переедете и эту вещь можно взять с собой?
  • Легко ли чистить их, если они испачкаются?
  • Достаточно ли этот предмет универсален, чтобы он мог находиться в разных комнатах в будущем?
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#Общество#Мебель#Дизайн#Интерьер#Декор#Дизайнерский ремонт
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