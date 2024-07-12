5 предметов мебели, которые вам никогда не следует покупать, по мнению дизайнеров

Posted 12 июля, 13:50
Published 12 июля, 13:50
Modified 10 сентября, 03:44
Updated 10 сентября, 03:44
Дом без мебели и декора может показаться скучным, но противоположный подход создает ощущение загроможденности пространства. При этом, есть некоторые предметы, в которые стоит инвестировать. А есть такие, на которые просто не стоит тратиться.
Понять разницу между нужным и неважным может быть трудно. Мы расскажем, какие предметы интерьера, по мнению дизайнеров, со временем могут оказаться лишними в вашем доме.
Термин «быстрая мода» применим не только к одежде, но и к предметам интерьера. Дизайнер интерьера Эрин Уильямсон рекомендует не инвестировать в чрезмерно модные или яркие вещи, которые не обладают долговечностью.
Легко увлечься оформлением детской и потратить больше, чем необходимо. Уильямсон не советует вкладывать деньги в дорогую кроватку, учитывая ее относительно ограниченное использование.
«Детские кроватки не стоят того, чтобы тратить на них весь бюджет. Вряд ли этим предметом будут долго пользоваться», — объясняет дизайнер.
А учитывая текущие стандарты безопасности, которым должны соответствовать все детские кроватки, более дешевая модель подойдет как нельзя лучше.
Когда дело доходит до выбора мест для сидения, Эрин Уильямсон не рекомендует приобретать дорогие кожаные кресла и кресла-качалки:
«Эта мебель большая и громоздкая и не предназначена для модных, современных интерьеров, тем более если у вас мало места».
Многие любят держать на тумбочках и комодах шкатулки для украшений, вазы, статуэтки, расставлять разные мелочи. Однако, эти вещи могут привнести больше беспорядка, чем индивидуальности. К тому же, с них нужно будет вытирать пыль.
В качестве альтернативы дизайнеры предлагают инвестировать в красивое произведение искусства на стене или отдать предпочтение покупке мебели или освещения, учитывая, что эти предметы также могут придавать индивидуальность.
Прежде чем решиться на покупку, требующую значительных финансовых вложений, задайте себе несколько вопросов, чтобы определить, стоит ли данный предмет мебели вложений или лучше выбрать более бюджетную или подержанную альтернативу.
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