Ведро краски или 1 рулон обоев — самая крутая идея бюджетного ремонта гостиной

Акцентная стена — отличный способ разграничить пространство, особенно в гостиной с высокими потолками. Эта деревянная стена — отличная идея, если в гостиной нет стандартного камина. Она не только помогает разместить телевизор в рамке, но и создает фокус в комнате и придает визуальный интерес.