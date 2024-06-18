Забудьте про плитку: в 2024 году в ванной комнате клеят обои

Posted 18 июня, 10:13
Published 18 июня, 10:13
Modified 10 сентября, 02:28
Updated 10 сентября, 02:28
В последние годы тренды интерьеров смещаются в сторону смелых и художественных дизайнов обоев. Геометрические узоры, масштабные цветочные композиции и абстрактные принты становятся все более популярными.
Текстурированные обои, в том числе тканеподобные поверхности, добавили стенам тактильных ощущений, придав им богатство ощущений, выходящее за рамки визуальной привлекательности.
В 2024 году тенденции в дизайне обоев характеризуются сочетанием технологических инноваций, бережного отношения к окружающей среде, самовыражения и возвращения к естеству природы.
Синий цвет стал одним из самых популярных в 2024 году. Тенденции будут демонстрировать сочетание инновационных технологий, бережного отношения к окружающей среде, а также возрождения исторических и культурных влияний. Общей чертой является акцент, отражающий индивидуальный стиль и личные ценности.
Cottagecore представляют собой интерпретации растительной жизни, придающие помещению нотку природного очарования. Наиболее популярными природными узорами являются:
Не все могут осмелиться, чтобы оклеивать яркими обоями все стены. В данном случае акцентная стена идеальный выбор для тех, кто хочет добавить немного цвета в интерьер. Акцентные стены будут выглядеть еще лучше, если вы добавите такой же цвет в остальную часть вашей комнаты. Дизайн обоев должен гармонировать с цветами вашей мебели, текстиля и других элементов декора.
Ванные комнаты часто выглядят однотонными и лишенными индивидуальности. Самоклеящиеся обои идеально подходят для такого помещения, поскольку для них не требуется клей. Кроме того, многие клеящиеся обои изготавливаются из винила или других водостойких материалов, что делает их подходящими для влажной среды ванной комнаты.
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