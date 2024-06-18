Забудьте про плитку: в 2024 году в ванной комнате клеят обои

Не все могут осмелиться, чтобы оклеивать яркими обоями все стены. В данном случае акцентная стена идеальный выбор для тех, кто хочет добавить немного цвета в интерьер. Акцентные стены будут выглядеть еще лучше, если вы добавите такой же цвет в остальную часть вашей комнаты. Дизайн обоев должен гармонировать с цветами вашей мебели, текстиля и других элементов декора.