ТОП-10 идей, как выделить стену в комнате при помощи краски

Posted 11 июня, 14:01
Published 11 июня, 14:01
Modified 10 сентября, 02:08
Updated 10 сентября, 02:08
Иногда хочется изменить интерьер, попробовав смелый оттенок для окрашивания стен. Однако идея использовать его на всех четырех стенах кажется слишком пугающей. Предлагаем использовать его на одной стене, это простой способ создать фокус, не перегружая комнату.
Светлый терракотовый оттенок актуален всегда. Сочетать его лучше всего с теплыми металлами, такими как античная латунь, роскошной мраморной плиткой и белоснежными стенами.
Если вы ищете безопасный вариант окрашивания акцентной стены, мягкий и приглушенный тон голубого добавит интереса и индивидуальности комнаты, не перегружая пространство.
Использование приглушенного серо-коричневого цвета позволит получить два в одном: получить акцентную стену и не бояться яркого цвета.
Чтобы создать уютное пространство, используйте для акцентной стены глубокий, землисто-зеленый цвет, он будет прекрасно сочетаться с естественным освещением.
Черный цвет можно успешно использовать для создания драматического эффекта в помещениях с большим количеством естественного света. Обязательно нужно сбалансировать его с белыми или светло-нейтральными цветами мебели.
Используйте яркий зеленый оттенок чтобы придать комнате жизни. Дополните его черной матовой фурнитурой, деревом средних тонов и мягкой белой краской на соседних стенах.
Фигурный окрас стены создает еще больший контраст и привлекает внимание к определенному элементу комнаты.
Акцентная стена не обязательно должна быть темной и эффектной. В комнатах с белоснежными стенами выбирайте свежие и воздушные цвета. Это приятный глазу сиреневый с серым отливом делает его универсальным и элегантным оттенком.
Некоторым может показаться пугающим использование черного на всех четырех стенах. Для создания яркого фокуса следует сочетать этот цвет с глубокими и теплыми оттенками.
Добавьте большую дозу яркой и жизнерадостной энергии с помощью акцентной стены, окрашенной в радостный желтый цвет, который помогает поднять настроение в любом помещении.
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