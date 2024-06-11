ТОП-10 идей, как выделить стену в комнате при помощи краски

Иногда хочется изменить интерьер, попробовав смелый оттенок для окрашивания стен. Однако идея использовать его на всех четырех стенах кажется слишком пугающей. Предлагаем использовать его на одной стене, это простой способ создать фокус, не перегружая комнату.