10 самых популярных цветов краски для стен, которые покупают в огромных количествах

Производитель краски Behr поделился самыми продаваемыми цветами за все время существования компании. Как выяснилось, покупатели чаще всего выбирают нейтральные оттенки, от бежевого до темно-серого. Эти краски обеспечивают универсальность, поэтому из года в год возглавляют список самых продаваемых.