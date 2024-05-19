newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая, 16:29

Published 19 мая, 16:29

Modified 9 сентября, 23:16

Updated 9 сентября, 23:16

10 самых популярных цветов краски для стен, которые покупают в огромных количествах

10 самых популярных цветов краски для стен, которые покупают в огромных количествах

19 мая 2024, 16:29
Фото: 1MI
10 самых популярных цветов краски для стен, которые покупают в огромных количествах
Этим летом собрались делать ремонт? Стоит знать, какие оттенки красок для стен лучше всех смотрятся в интерьере жилого дома и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Цвета краски, которые мы выбираем для окрашивания стен жилых комнат и иных помещений, определяют наш образ жизни, задают визуальный тон и способны мгновенно преобразить пространство.

Производитель краски Behr поделился самыми продаваемыми цветами за все время существования компании. Как выяснилось, покупатели чаще всего выбирают нейтральные оттенки, от бежевого до темно-серого. Эти краски обеспечивают универсальность, поэтому из года в год возглавляют список самых продаваемых.

1. Белый цвет

2. Адирондак синий

3. Серебристо-серый цвет

4. Черный перец

5. Сливочно-грибной цвет

6. Виноградный лист

7. Серо-зеленый цвет

8. Темно-малиновый цвет

9. Платиновый цвет

10. Золотисто-бежевый цвет

Читайте также:
Обновляем устаревшую маленькую кухню — 6 хитростей, чтобы преобразить пространствоСамый смелый тренд оклейки обоев в 2024 году, делающий пространство большеДизайнеры показали 5 новых весенних тенденций для интерьера дома
#Эмилия Шпилева#Ремонт#Ремонт жилья#Ремонт квартиры#Дизайн#Интерьер#Косметический ремонт#Краска
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика