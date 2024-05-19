10 самых популярных цветов краски для стен, которые покупают в огромных количествах

Posted 19 мая, 16:29
Published 19 мая, 16:29
Modified 9 сентября, 23:16
Updated 9 сентября, 23:16
Цвета краски, которые мы выбираем для окрашивания стен жилых комнат и иных помещений, определяют наш образ жизни, задают визуальный тон и способны мгновенно преобразить пространство.
Производитель краски Behr поделился самыми продаваемыми цветами за все время существования компании. Как выяснилось, покупатели чаще всего выбирают нейтральные оттенки, от бежевого до темно-серого. Эти краски обеспечивают универсальность, поэтому из года в год возглавляют список самых продаваемых.
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