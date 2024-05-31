«Правило трех» — секрет идеального интерьера, которому учат только в институте

Возможно, вы когда то слышали о еще одном правиле дизайнеров, которое называется «60-30-10». Этот принцип используется для создания сбалансированной цветовой гаммы в интерьере. На самом деле это то же правило трех, только немного в другом виде, а именно в процентном соотношении — 60, 30 и 10. Идея состоит в том, чтобы использовать не более трех основных цветов.