«Правило трех» — секрет идеального интерьера, которому учат только в институте

Posted 31 мая, 12:00
Published 31 мая, 12:00
Modified 10 сентября, 01:28
Updated 10 сентября, 01:28
Если вам кажется, что вы не можете правильно скомпоновать декор и мебель в своем доме, нужно научиться группировать. «Правило трех» идеально подходит тем, у кого много предметов и мало вариантов для их расстановки. Эта простая стратегия, используемая дизайнерами, может решить все ваши проблемы.
Три — это магическое число в домашнем декоре, вот почему дизайнеры полагаются на «правило трех» для оформления практически всего, от безделушек до произведений искусства и мебели.
Группирование предметов по три приятно для глаз и создает сбалансированную композицию. Это может противоречить логике, но группировка объектов в нечетных числах гораздо органичнее визуально и лучше запоминается, чем группировка в четных числах.
Правило трех — это испытанная техника, которая работает и в других областях, таких как графический дизайн, художественные работы и фотографические композиции. Правило может быть применено к любому элементу дизайна, от цвета, рисунка и текстуры до размещения и организации мебели и декора.
Идеи и советы, чтобы украсить свой дом тремя видами мебели, произведений искусства и предметов декора.
Группировка объектов по трое может превратить три разрозненных объекта в единую и привлекательную композицию.
Масштаб здесь тоже имеет значение: сочетание высоких и низких предметов создает дополнительный баланс. Например, такого эффекта можно добиться разместив три одинаковых подсвечника на разной высоте на книжных полках.
Группировка трех предметов мебели может помочь определить пространство. Для создания непринужденной обстановки следуйте тем же рекомендациям. Например, объединив 3 предмета разной формы и размера, такие как стул, столик и предмет искусства. Вы также можете добавить коврик, чтобы закрепить зону.
Для придания более формального вида создайте симметрию, расположив по бокам от одного объекта два одинаковых предмета мебели, например, два кресла в гостиной.
Классический прием дизайнеров — размещать три произведения искусства над двуспальной кроватью на равном расстоянии друг от друга. Если вы хотите создать стену-галерею, то можете расширить правило трех до правила пяти, семи, девяти и так далее — просто придерживайтесь нечетных чисел.
Возможно, вы когда то слышали о еще одном правиле дизайнеров, которое называется «60-30-10». Этот принцип используется для создания сбалансированной цветовой гаммы в интерьере. На самом деле это то же правило трех, только немного в другом виде, а именно в процентном соотношении — 60, 30 и 10. Идея состоит в том, чтобы использовать не более трех основных цветов.
Доминирующий цвет должен занимать 60% вашего пространства, покрывая наибольшую площадь комнаты, например, стены. Это является отправной точкой для остальной части схемы.
30%-ный цвет — это вторичный цвет, который обычно контрастирует с основным цветом, придавая пространству глубину. Этот оттенок для самых значимых предметов в комнате, таких как диван, шторы или изголовье кровати.
Красота идеального интерьера в деталях, в том числе и в подушках. Раскладывайте подушки на кровати, диване или разделяйте на группы по три, разные размеры и многослойность радуют глаза. Подушки делают диван или кровать намного привлекательнее, а также дают прекрасную возможность поэкспериментировать с цветом и текстурой.
Группирование декоративного освещения по три элемента — популярный способ создать красивое освещение. Подвешивание трех равномерно расположенных ламп над кухонным столом создает фокусную точку и ощущение равновесия. Смешивайте и сочетайте светильники разных форм и цветов, подвешивая их на разную высоту, чтобы сформировать гармоничную композицию.
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