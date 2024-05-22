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Posted 22 мая, 03:54

Published 22 мая, 03:54

Modified 9 сентября, 23:27

Updated 9 сентября, 23:27

Вместо плитки — панели ПВХ и МДФ: самый бюджетный и крутой способ для ванной комнаты

22 мая 2024, 03:54
Почему в моде «корабельная обшивка», в каком направлении укладывать панели и почему это реально дешевый и практичный вариант для ремонта — в материале NEWIA. Показываем 10 идей, которые обойдутся вам в три раза дешевле настенной плитки.

Считается, что корабельная обшивка, состоящая из деревянных досок с поперечными швами, возникла в судостроении как средство создания водонепроницаемых помещений. Однако, исторически она также использовалась и при строительстве домов и хозяйственных строений.

В настоящее время ванные и туалетные комнаты все чаще обшивают панелями ПВХ, которые становятся более бюджетной заменой керамической плитки.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБШИВКУ ПАНЕЛЯМИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ?

Обшивка стен в ванной комнате панелями может стать отличным решением, особенно в домах, которые построены из дерева или по каркасно-щитовой технологии. В последних двух вариантах монтаж плитки не желателен, поскольку такой дом может дать деформационные трещины.

К тому же, панели прекрасно защищают стены от брызг, придают текстуру и характер помещениям. Если вы планируете устанавливать панели во влажных помещениях, выбирайте влагостойкие плиты МДФ.

10 идей, как применить панели в дизайне ванной комнаты

1. Обшейте половину стены

2. Обшивка стен и потолков

3. Современный деревенский стиль

4. Выбирайте нейтральный оттенок

5. Эффектные черные панели

6. Сочетайте обшивку с трендовыми цветами и аксессуарами

7. Включайте теплый коричневый и сочетайте его с белой сантехникой

8. Разграничивайте зоны при помощи панелей

9. Сочетайте панели с обоями для стен

10. Используйте корабельную обшивку в винтажном интерьере

Что нужно знать при монтаже панелей в ванной комнате?

Ванные комнаты — это помещения с повышенной влажностью, поэтому по возможности используйте влагостойкие панели из МДФ, поскольку необработанная древесина может деформироваться и гнить под воздействием влаги.

Традиционная обшивка панелями из обшивки панелями состоит из деревянных досок с ребристыми швами, которые накладываются внахлест, чтобы плотно прилегать друг к другу без зазоров. Стоит отметить, что для этого материала потребуется забивание торцевых гвоздей, что может стать проблемой во влажной среде, поскольку гвозди могут заржаветь. В качестве альтернативы выберите обшивку панелями, которую можно прибить глухо, чтобы гвоздь не выступал наружу, например, обшивку панелями с никелевым зазором.

Практичной альтернативой является также обшивка шпунтовыми панелями. За счет фиксирующего шпунтового соединения деревянные доски можно плотно скреплять между собой и плотно прибивать гвоздями.

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