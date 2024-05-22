Вместо плитки — панели ПВХ и МДФ: самый бюджетный и крутой способ для ванной комнаты

Традиционная обшивка панелями из обшивки панелями состоит из деревянных досок с ребристыми швами, которые накладываются внахлест, чтобы плотно прилегать друг к другу без зазоров. Стоит отметить, что для этого материала потребуется забивание торцевых гвоздей, что может стать проблемой во влажной среде, поскольку гвозди могут заржаветь. В качестве альтернативы выберите обшивку панелями, которую можно прибить глухо, чтобы гвоздь не выступал наружу, например, обшивку панелями с никелевым зазором.