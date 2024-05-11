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Posted 11 мая, 12:50

Published 11 мая, 12:50

Modified 9 сентября, 22:53

Updated 9 сентября, 22:53

Обновляем устаревшую маленькую кухню — 6 хитростей, чтобы преобразить пространство

11 мая 2024, 12:50
Расскажем, как из старой кухни сделать новую при минимальных затратах.

Использование этих идей позволит поменять на имеющейся кухне только детали. Это сэкономит вам время и деньги на ремонт, который бы вы начали с нуля.

Перекрасьте часть фасадов на кухне

Если у вас собственная квартира или дом, возьмите кисть и перекрасьте фасады шкафов и некоторые элементы в два контрастных оттенка. Таким образом стены будут слегка менять цвет по мере прохождения солнечного света, придавая вашей кухне разные ощущения в течение дня.

Максимально освободите пространство на столешницах

Уберите с глаз всю ненужную кухонную утварь в шкафы. Если какие-то предметы вам необходимы, составьте из них композицию в едином стиле и цвете, которые будут красиво дополнять интерьер.

Замените старую фурнитуру на новую

Один из лучших способов небольшой кухне стильный вид — заменить дверные ручки новыми и блестящими.

Добавьте открытые полки на стены для хранения

Один из способов придать вашей кухне элегантный вид — добавить открытые стеллажи, чтобы добавить больше места для хранения посуды и одновременно выставить ее на всеобщее обозрение.

Добавьте экологичной органики в интерьер кухни

Даже если вы хотите придать кухне современный вид, добавление теплых тонов создаст ощущение обжитости. Комнатные растения, деревянные разделочные доски и иные предметы декора придадут тепла и уюта даже самым строгим интерьерам.

Добавьте ярких красок

Если вы хотите добавить индивидуальности, добавьте немного яркого цвета в пространство. Это могут быть шкаф, кухонная панель или столешница.

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