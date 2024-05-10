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Posted 10 мая, 07:38

Published 10 мая, 07:38

Modified 9 сентября, 22:53

Updated 9 сентября, 22:53

Гениальные способы использования оставшийся облицовочной плитки

Гениальные способы использования оставшейся облицовочной плитки

10 мая 2024, 07:38
Фото: Wickes
Гениальные способы использования оставшийся облицовочной плитки
У вас остались запасные плитки после ремонта квартиры? Не выбрасывайте их, пришло время найти им достойное применение!

Не стоит выбрасывать оставшиеся кусочки отделочной плитки, которые остались после ремонта. При хорошей смекалке и фантазии она всегда может послужить, став украшением для дома или сада.

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#Эмилия Шпилева#Ремонт#Ремонт жилья#Ремонт квартиры#Плитка#Дизайн#Интерьер#Керамическая плитка#Кафельная плитка
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