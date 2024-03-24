5 безумно красивых цветовых сочетаний для интерьера дома

Posted 24 марта, 14:00
Published 24 марта, 14:00
Modified 9 сентября, 20:42
Updated 9 сентября, 20:42
Если вы недовольны интерьером комнаты, но не готовы начинать ремонт с нуля, подумайте о том, чтобы скорректировать имеющиеся цвета. Небольшое изменение цветовой палитры вашего дома в новом направлении может привнести тепло и живость самым доступным способом.
При этом, если нет времени углубляться в теорию о цветовом круге и искать идеальное сочетание, достаточно подсмотреть идеи у дизайнеров, которые уже пользуются готовыми цветовыми шаблонами, добавляя свои нюансы.
Когда дело касается интерьера дома, многие задаются одним и тем же вопросом — как узнать, какие цвета хорошо сочетаются.
Дизайнеры советуют перед началом переоформления своего пространства подсмотреть в интернете примеры тех интерьеров, которые нравятся. Если цветовое сочетание откликается в вашей душе и вы думаете о том, что хотели бы жить в такой комнате — вы нашли для себя идеальный вариант.
Соотнесите понравившийся интерьер со своим жилищем и подумайте, какой цвет можно поменять или дополнить. Нужно учитывать цвета существующих элементов, которые не изменятся — будь то цвет напольного покрытия, цвет отделки или цвет светильника. Возможно, что вам будет достаточно переклеить обои или приобрести шторы с декоративными подушками нужного цвета.
Во время поиска идеального интерьера понравившееся изображение мы часто держим в своей голове или телефоне. Но когда приезжаем в магазин, обилие красок и ассортимента товаров сбивает с верного пути.
Найденное изображение с идеальным цветовым сочетанием лучше всего распечатать в виде большой цветной фотографии. Во время поиска отделочных материалов и декора ваш пример всегда будет находиться перед глазами и вы не совершите опрометчивых покупок.
Купленная вещь неправильного оттенка может испортить все ваши усилия и вызвать диссонанс интерьера.
Интерьер не может состоять только из двух цветов. Как правило, жилое пространство многолико и состоит из различных оттенков в отделке стен, пола и мебели. Мы собрали 5 наиболее красивых цветовых сочетаний, которые отвечают тенденциям 2024 года.
Зеленый можно использовать как основной цвет вместо нейтрального — черного или коричневого. Его поддерживает нежнейший голубой под названием Бейби-блю и песочный беж. Это одно из сложных цветовых сочетаний, которые трудно составить в нужном оттенке.
Это относительно нейтральное цветовое сочетание, которое кажется очень доступным, благодаря серому камину и стульям цвета охры. Охра в сочетании с теплым деревом, таким как белый дуб, проявляется невероятным сочетанием.
Еще одно доступное цветовое сочетание, которое черпает вдохновение в природе. Настоящее удовольствие получается, когда играешь с глубиной коричневых и зеленых цветов. Использование более темного зеленого сделает коричневый цвет насыщеннее, в то время как использование более светлого зеленого создаст больше контраста.
Освежающие и современные светло-голубые и молочные тона создают безмятежную атмосферу, напоминающую ясное небо и ледниковые воды. Это прохладное и чистое цветовое сочетание вызывают сильное чувство доверия, надежности и стабильности.
Теоретически сочетание розового и красного цветов может напоминать День Святого Валентина. Однако, если вы используете очень холодный розовый и томатно-красный цвета, контрастирующие по тональности, результат будет казаться совершенно свежим.
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