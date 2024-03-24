newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта, 14:00

Published 24 марта, 14:00

Modified 9 сентября, 20:42

Updated 9 сентября, 20:42

5 безумно красивых цветовых сочетаний для интерьера дома

24 марта 2024, 14:00

Дизайнеры показали пять красивых цветовых сочетаний для интерьера дома

Пять цветовых примеров оформления жилья, создающие домашний уют и стильную обстановку

Если вы недовольны интерьером комнаты, но не готовы начинать ремонт с нуля, подумайте о том, чтобы скорректировать имеющиеся цвета. Небольшое изменение цветовой палитры вашего дома в новом направлении может привнести тепло и живость самым доступным способом.

При этом, если нет времени углубляться в теорию о цветовом круге и искать идеальное сочетание, достаточно подсмотреть идеи у дизайнеров, которые уже пользуются готовыми цветовыми шаблонами, добавляя свои нюансы.

1. Ищем идеальное сочетание цветов в интерьере

Когда дело касается интерьера дома, многие задаются одним и тем же вопросом — как узнать, какие цвета хорошо сочетаются.

Дизайнеры советуют перед началом переоформления своего пространства подсмотреть в интернете примеры тех интерьеров, которые нравятся. Если цветовое сочетание откликается в вашей душе и вы думаете о том, что хотели бы жить в такой комнате — вы нашли для себя идеальный вариант.

Соотнесите понравившийся интерьер со своим жилищем и подумайте, какой цвет можно поменять или дополнить. Нужно учитывать цвета существующих элементов, которые не изменятся — будь то цвет напольного покрытия, цвет отделки или цвет светильника. Возможно, что вам будет достаточно переклеить обои или приобрести шторы с декоративными подушками нужного цвета.

2. Распечатываем фото и едем в строительный магазин

Во время поиска идеального интерьера понравившееся изображение мы часто держим в своей голове или телефоне. Но когда приезжаем в магазин, обилие красок и ассортимента товаров сбивает с верного пути.

Найденное изображение с идеальным цветовым сочетанием лучше всего распечатать в виде большой цветной фотографии. Во время поиска отделочных материалов и декора ваш пример всегда будет находиться перед глазами и вы не совершите опрометчивых покупок.

Купленная вещь неправильного оттенка может испортить все ваши усилия и вызвать диссонанс интерьера.

3. Выбираем дополнительные цвета в интерьере дома

Интерьер не может состоять только из двух цветов. Как правило, жилое пространство многолико и состоит из различных оттенков в отделке стен, пола и мебели. Мы собрали 5 наиболее красивых цветовых сочетаний, которые отвечают тенденциям 2024 года.

Самые красивые и дорогие сочетания цветов в интерьере

Хантер-зеленый и Бейби-блю

Зеленый можно использовать как основной цвет вместо нейтрального — черного или коричневого. Его поддерживает нежнейший голубой под названием Бейби-блю и песочный беж. Это одно из сложных цветовых сочетаний, которые трудно составить в нужном оттенке.

Охра и серый

Это относительно нейтральное цветовое сочетание, которое кажется очень доступным, благодаря серому камину и стульям цвета охры. Охра в сочетании с теплым деревом, таким как белый дуб, проявляется невероятным сочетанием.

Оливково-зеленый и коричневый

Еще одно доступное цветовое сочетание, которое черпает вдохновение в природе. Настоящее удовольствие получается, когда играешь с глубиной коричневых и зеленых цветов. Использование более темного зеленого сделает коричневый цвет насыщеннее, в то время как использование более светлого зеленого создаст больше контраста.

Нежный синий и кремовый

Освежающие и современные светло-голубые и молочные тона создают безмятежную атмосферу, напоминающую ясное небо и ледниковые воды. Это прохладное и чистое цветовое сочетание вызывают сильное чувство доверия, надежности и стабильности.

Холодный розовый и томатно-красный

Теоретически сочетание розового и красного цветов может напоминать День Святого Валентина. Однако, если вы используете очень холодный розовый и томатно-красный цвета, контрастирующие по тональности, результат будет казаться совершенно свежим.

Читайте также:
ПВХ плинтус давно вышел из моды, есть кое-что современнееПочему люди отказываются от потолочного освещения и люстрДофаминовый рай и мебель с голосовым управлением — тренды современного интерьера 2024
#Эмилия Шпилева#Ремонт#Ремонт квартиры#Дизайн#Интерьер#Косметический ремонт
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика