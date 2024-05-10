Как организовать пространство на кухне: топ-25 полезных идей для хранения

Posted 10 мая, 07:11
Published 10 мая, 07:11
Modified 9 сентября, 22:53
Updated 9 сентября, 22:53
Организация порядка не только создает привлекательный вид, но и упрощает выполнение домашних обязанностей по дому. Предлагаем ознакомиться с практическими идеями, которые создадут идеальный порядок на кухне и превратят вас в богиню домашнего быта.
Расфасовка сухих продуктов не только обеспечит их долговечность, но и обеспечивает их порядок. Для эффективности разумно разделить кладовую или шкаф на группы продуктов. Это также поможет вам узнать, что у вас есть, а что нуждается в пополнении.
Хороший набор ножей — признак функциональной кухни. Для этой цели могут послужить подставка или магнитная планка, которые обеспечат быстрый доступ и сохранят острые предметы вне досягаемости.
Не позволяйте вашему подоконнику превратиться в бесполезное пространство. Существует множество идей по организации кухни, которые превратят ее в мини-сад с ароматными травами.
Подставки для тортов, летние сервировочные миски и очень большие кастрюли — все это полезные кухонные принадлежности, но такие предметы имеет смысл хранить на самых высоких шкафах.
Храните рулоны пищевой пленки, фольги и пергаментной бумаги в одном месте с помощью удобного специального хранилища. Этот умный органайзер предназначен для размещения под полкой шкафа или рабочей поверхностью, что позволяет задействовать неиспользуемое пространство.
Будь то недорогой шкаф или встроенная кладовка, такая мебель пользуется популярностью благодаря практичному применению. Стеллажи, буфеты, выдвижные ящики превращаются в рай, если организовать их по-хозяйски.
Эта подставка для планшета или книг — гениальное приспособление, которое крепится под полкой, освобождая руки и позволяя находиться ей в зоне действия.
Простая подвесная рейка подходит для размещения на ней многих кухонной утвари, в том числе для разделочных досок.
Прозрачные контейнеры обеспечат видимость продуктов. Вы можете хранить их группами, чтобы иметь под рукой похожие ингредиенты.
Если вам не хватает рабочих поверхностей на кухне, можно использовать передвижной кухонный стол на колесиках.
На кухне можно создать небольшой уголок для чая и кофе, чтобы насладиться атмосферой кафе на собственной кухне.
Помимо заполнения полок продуктами, почему бы не сделать этот уголок многофункциональным? Попросите электрика подключить розетки, чтобы в шкафу можно было установить микроволновую печь или кофеварку. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, а дверцы открыты, когда используются приборы.
Создайте живую стену для зелени, установив горизонтальные рейки и горшочки для на крючках. Выберите стену с достаточным количеством естественного света.
Надоело, что банки выпадают из холодильника? Сделайте так, чтобы пространство на полке было организовано с помощью удобной полки для хранения напитков.
Прикрепите к стене решетку с карманами, затем заполните ее бутылками с маслами и соусами, травами, специями, а также посудой. Это не только выглядит стильно, но и позволит иметь под рукой все необходимое, пока вы готовите.
Этот поднос на крутящейся основе избавит ваш холодильник или кухонный шкаф от беспорядка, загромождающего помещение. Теперь просто покрутив тарелку, вы достанете именно ту банку, которая вам нужна, не перебирая все что есть на полке.
Держите крышки от сковород в порядке и не допускайте их выпадения из шкафа с помощью простой, но очень функциональной подставки.
Используйте пространство между шкафами при помощи дополнительных полок. Кухонный гарнитур, изготовленный по индивидуальному заказу, будет идеальным убежищем для различных кружек, стаканов и чашек. Даже в рамках ограниченного бюджета перевернутые деревянные органайзеры для столовых приборов подойдут в качестве узких полок.
Эти привлекательные, но полезные кухонные принадлежности, включая разделочные доски и банки для хранения, были тщательно подобраны по цвету и высоте, чтобы выглядеть непринужденно и в то же время стильно.
Поддержание порядка под раковиной также поможет упорядочить работу по уборке. Установите недорогой натяжной стержень в верхней части шкафа, это идеальное место для развешивания чистящих средств, пульверизаторов и щеток.
Используйте свободные углы на кухне, в которых можно разместить узкие выдвижные тележки.
Если вы не хотите, чтобы ваши мусорные ведра были выставлены на всеобщее обозрение, в глубоком ящике можно разместить один или несколько ящиков.
Оборудуйте на кухне зону для еды своих питомцев. Насыпайте сухой корм в красивые контейнеры при помощи удобных лотков. Храните все аккуратно вместе в одном месте, чтобы вся семья знала, где что хранится.
Организуйте удобную систему хранения пакетов для покупок, которая превращает смятые пластиковые пакеты в аккуратные маленькие треугольнички. Храните их в небольшой коробке под раковиной, а также положите в бардачок машины.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14