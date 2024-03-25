24 шага от черновой отделки до полного ремонта своими руками

Posted 25 марта, 09:47
Published 25 марта, 09:47
Modified 9 сентября, 20:43
Updated 9 сентября, 20:43
Покупка недвижимости в новостройке на стадии черновой отделки может принести не мало хлопот. Но если покупатель хочет контролировать отделку квартиры или готов самостоятельно делать в ней ремонт, то данное руководство поможет выбрать правильную последовательность работ и не забыть о главном.
Автор канала Алексей Земсков и его команды ZEMS.PRO рассказали, с чего нужно начинать ремонт, а самое главное в какой последовательности работать.
1. Разработка проекта интерьера и дизайна. Нужно изначально знать, какими материалами будут отделываться полы, стены жилых комнат, кухни и санузла.
2. Обеспечить условия для строительных работ — электричество, водоснабжение и канализация, а также временная кухня и спальные места, если рабочие будут жить на объекте. Так же на этом этапе закупается строительный материал и инструменты. Не забывайте приобретать укрывочный материал, веники, щетки, совки, мешки для мусора.
3. На третьем этапе удаляются все, что мешает и не подходит под проект — перегородки, устанавливаются новые дверные проемы, укладывается гидроизоляционная пленка.
4. Замер и заказ пластиковых окон и входной двери.
5. Гидроизоляционную пленку, которую уложили на пол, необходимо накрыть, чтобы защитить материал от отделочных работ.
5. Грунтование и окрашивание чернового потолка. Это требуется чтобы на ткани натяжного потолка ничего не сыпалось. Также проводится монтаж отводов от общедомовой вентиляции на кухне и в санузле. На этом этапе заказчик должен выбрать стройматериалы, которыми будет отделываться квартира. Необходимо определиться с дизайном кухни и понимать, будут ли верхние шкафы доходить до потолка. В этом случае понадобится установка дополнительного короба, чтобы можно было установить натяжной потолок.
6. Возводятся перегородки, проводится звукоизоляция и отделка стен.
7. Выравниваются стены
8. Монтируются входная дверь и окна
9. Специалист по кондиционерам и вентиляции монтирует воздуховоды
10. Обработка, заливка полов
11. Производится вызов замерщика по кухням для утверждения окончательного проекта кухни
12. Производится монтаж электросетей
13. Монтаж черновой сантехники
15. Прокладываются трассы кондиционеров, закладываются коробка для шкафов-купе, вентиляционных систем и других коммуникаций
16. Отделка стен шпаклевкой и грунтовкой
17. Гидроизоляция пола во всех местах, а также монтаж теплого пола под плитку. Устанавливается ванна и облицовывается плиткой
18. Производятся работы с полом — стяжку обрабатывают наливным полом, также производят укладку плитки на кухне, прихожей и других помещениях
19. Отделка лоджии, установка подоконников и отделка откосов
20. Стены в последний раз грунтуются и оклеиваются обоями, если они под покраску — то сразу окрашиваются. Вызов замерщика для натяжного потолка.
21. Установка чистового напольного покрытия, а также чистовая электрика
22. Устанавливаются межкомнатные двери, оформляются арки и наличники, откосы на входную дверь. Также устанавливаются плинтуса.
23. На этом этапе монтируется система кондиционирования и устанавливаются натяжные потолки, чистовая сантехника
24. Выполняется генеральная уборка, наносятся декоративные герметики
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