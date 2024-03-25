24 шага от черновой отделки до полного ремонта своими руками

5. Грунтование и окрашивание чернового потолка. Это требуется чтобы на ткани натяжного потолка ничего не сыпалось. Также проводится монтаж отводов от общедомовой вентиляции на кухне и в санузле. На этом этапе заказчик должен выбрать стройматериалы, которыми будет отделываться квартира. Необходимо определиться с дизайном кухни и понимать, будут ли верхние шкафы доходить до потолка. В этом случае понадобится установка дополнительного короба, чтобы можно было установить натяжной потолок.