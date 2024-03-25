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Posted 25 марта, 09:47

Published 25 марта, 09:47

Modified 9 сентября, 20:43

Updated 9 сентября, 20:43

Задумали сами делать ремонт в новой квартире? Эксперт рассказал в какой последовательности делать работы, чтобы не пришлось переделывать два раза

24 шага от черновой отделки до полного ремонта своими руками

25 марта 2024, 09:47
Фото: 1MI
Задумали сами делать ремонт в новой квартире? Эксперт рассказал в какой последовательности делать работы, чтобы не пришлось переделывать два раза

Эксперт рассказал, с чего начинать черновой ремонт в новостройке

Задумали сами делать ремонт в новой квартире? Эксперт рассказал в какой последовательности делать работы, чтобы не пришлось переделывать два раза

Покупка недвижимости в новостройке на стадии черновой отделки может принести не мало хлопот. Но если покупатель хочет контролировать отделку квартиры или готов самостоятельно делать в ней ремонт, то данное руководство поможет выбрать правильную последовательность работ и не забыть о главном.

Автор канала Алексей Земсков и его команды ZEMS.PRO рассказали, с чего нужно начинать ремонт, а самое главное в какой последовательности работать.

1. Разработка проекта интерьера и дизайна. Нужно изначально знать, какими материалами будут отделываться полы, стены жилых комнат, кухни и санузла.

Выбор стройматериалов для ремонта квартирыВыбор стройматериалов для ремонта квартиры
Выбор стройматериалов для ремонта квартиры. Фото: 1MI

2. Обеспечить условия для строительных работ — электричество, водоснабжение и канализация, а также временная кухня и спальные места, если рабочие будут жить на объекте. Так же на этом этапе закупается строительный материал и инструменты. Не забывайте приобретать укрывочный материал, веники, щетки, совки, мешки для мусора.

3. На третьем этапе удаляются все, что мешает и не подходит под проект — перегородки, устанавливаются новые дверные проемы, укладывается гидроизоляционная пленка.

4. Замер и заказ пластиковых окон и входной двери.

Замер у установка пластиковых оконЗамер у установка пластиковых окон
Замер у установка пластиковых окон. Фото: 1MI

5. Гидроизоляционную пленку, которую уложили на пол, необходимо накрыть, чтобы защитить материал от отделочных работ.

5. Грунтование и окрашивание чернового потолка. Это требуется чтобы на ткани натяжного потолка ничего не сыпалось. Также проводится монтаж отводов от общедомовой вентиляции на кухне и в санузле. На этом этапе заказчик должен выбрать стройматериалы, которыми будет отделываться квартира. Необходимо определиться с дизайном кухни и понимать, будут ли верхние шкафы доходить до потолка. В этом случае понадобится установка дополнительного короба, чтобы можно было установить натяжной потолок.

6. Возводятся перегородки, проводится звукоизоляция и отделка стен.

7. Выравниваются стены

8. Монтируются входная дверь и окна

9. Специалист по кондиционерам и вентиляции монтирует воздуховоды

10. Обработка, заливка полов

11. Производится вызов замерщика по кухням для утверждения окончательного проекта кухни

12. Производится монтаж электросетей

13. Монтаж черновой сантехники

15. Прокладываются трассы кондиционеров, закладываются коробка для шкафов-купе, вентиляционных систем и других коммуникаций

Отделка стен чернового ремонтаОтделка стен чернового ремонта
Отделка стен чернового ремонта. Фото: 1MI

16. Отделка стен шпаклевкой и грунтовкой

17. Гидроизоляция пола во всех местах, а также монтаж теплого пола под плитку. Устанавливается ванна и облицовывается плиткой

18. Производятся работы с полом — стяжку обрабатывают наливным полом, также производят укладку плитки на кухне, прихожей и других помещениях

19. Отделка лоджии, установка подоконников и отделка откосов

20. Стены в последний раз грунтуются и оклеиваются обоями, если они под покраску — то сразу окрашиваются. Вызов замерщика для натяжного потолка.

21. Установка чистового напольного покрытия, а также чистовая электрика

Чистовая электрикаЧистовая электрика
Чистовая электрика. Фото: 1MI

22. Устанавливаются межкомнатные двери, оформляются арки и наличники, откосы на входную дверь. Также устанавливаются плинтуса.

23. На этом этапе монтируется система кондиционирования и устанавливаются натяжные потолки, чистовая сантехника

24. Выполняется генеральная уборка, наносятся декоративные герметики

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