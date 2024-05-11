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Posted 11 мая, 09:30

Published 11 мая, 09:30

Modified 9 сентября, 22:53

Updated 9 сентября, 22:53

Самый смелый тренд оклейки обоев в 2024 году, делающий пространство больше

Самый смелый тренд оклейки обоев в 2024 году, делающий пространство больше

11 мая 2024, 09:30
Фото: 1MI
Самый смелый тренд оклейки обоев в 2024 году, делающий пространство больше
Это необычный прием дизайна, позволяющий выглядеть пространству больше и интереснее. Рассказываем, какой новый тренд появился в интерьере кухонь

Дизайнеры интерьеров на собственном опыте создали новый тренд в 2024 году, оклеивая потолок обоями для стен. Это не совсем стандартный прием, но результат свидетельствует о необычном визуальном эффекте.

Оклеивая потолок кухни обоями, вы можете создать фокусную точку, которая притягивает взгляд вверх и придает помещению глубину. Это идеальное средство для достижения такого эффекта, поскольку такой вид отделочного материала имеют широкую гамму цветов, узоров и текстур, подходящих для любого стиля дизайна.

Более светлые цвета и мелкие узоры помогут сделать низкий потолок высоким. Соответственно, высокие потолки могут включать в себя более темные оттенки и крупные узоры.

Также стоит обратить внимание на обои со светоотражающими свойствами, например, виниловые или металлические. Они будут красиво отражать потолочные светильники и давать блики от солнечного света.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Ремонт#Ремонт жилья#Ремонт квартиры#Кухня-гостинная#Дизайн#Интерьер#Косметический ремонт
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