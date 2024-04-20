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Posted 20 апреля, 13:45

Published 20 апреля, 13:45

Modified 9 сентября, 22:04

Updated 9 сентября, 22:04

Встроенные изголовья кровати — новый тренд интерьера спальни

Встроенные изголовья кровати — новый тренд интерьера спальни

20 апреля 2024, 13:45
Фото: 1MI
Если при выборе кровати стоит вопрос, какое изголовье выбрать, то в 2024 году его вообще можно не покупать. Сейчас актуальны встроенные идеи, позволяющие сделать спальню более функциональной.

Когда дело доходит до обновления вашего дома, спальня всегда оказывается последней в списке, а кухни и ванные комнаты — в центре внимания. Однако, хорошо оформленная спальня имеет решающее значение не только для качественного ночного сна, но и как убежище для отдыха и уединения.

Прошли те времена, когда было достаточно кровати и пары прикроватных тумбочек. Сегодняшние тенденции для спальни направлены на создание продуманного пространства, которое окружит комфортом.

«Несмотря на постоянное развитие тенденций в области мебели для спальни, неизменной остается цель: создать пространство, излучающее спокойствие и универсальность, способствующее расслаблению и благополучию», — говорит Лиз Марчант Урстон из Liz Marchant Interiors.

Встроенные изголовья кровати от стены до стены

Встроенные изголовья от стены до стены являются новой волной в дизайне спальни. Для создания эффектного образа панель кровати обрамляет всю спальную зону, сохраняя чистый и целостный вид.

Это дизайнерский прием делает интерьер более утонченными, где можно по-настоящему расслабиться.

Дизайн изголовья кровати прошел долгий путь от традиционного вида мягкой обивки. В 2024 году мы увидим больше встроенных изголовий из дерева, ротанга или букле в более современном исполнении.

Дизайнер Эбби Набер из A. Naber Designs надеется, что этот тренд будет долговечен вне времени:

«Интегрированное изголовье кровати действительно может повысить ценность пространства, — объясняет эксперт. — В некоторых случаях это позволяет избавиться от необходимости в картинах на стене над кроватью и может служить сильным фокусом, закрепляющим схему спальни».
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#Эмилия Шпилева#Дизайн#Спальня#Интерьер#Тренды 2024
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