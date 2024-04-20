Встроенные изголовья кровати — новый тренд интерьера спальни

Posted 20 апреля, 13:45
Published 20 апреля, 13:45
Modified 9 сентября, 22:04
Updated 9 сентября, 22:04
Когда дело доходит до обновления вашего дома, спальня всегда оказывается последней в списке, а кухни и ванные комнаты — в центре внимания. Однако, хорошо оформленная спальня имеет решающее значение не только для качественного ночного сна, но и как убежище для отдыха и уединения.
Прошли те времена, когда было достаточно кровати и пары прикроватных тумбочек. Сегодняшние тенденции для спальни направлены на создание продуманного пространства, которое окружит комфортом.
«Несмотря на постоянное развитие тенденций в области мебели для спальни, неизменной остается цель: создать пространство, излучающее спокойствие и универсальность, способствующее расслаблению и благополучию», — говорит Лиз Марчант Урстон из Liz Marchant Interiors.
Встроенные изголовья от стены до стены являются новой волной в дизайне спальни. Для создания эффектного образа панель кровати обрамляет всю спальную зону, сохраняя чистый и целостный вид.
Это дизайнерский прием делает интерьер более утонченными, где можно по-настоящему расслабиться.
Дизайн изголовья кровати прошел долгий путь от традиционного вида мягкой обивки. В 2024 году мы увидим больше встроенных изголовий из дерева, ротанга или букле в более современном исполнении.
Дизайнер Эбби Набер из A. Naber Designs надеется, что этот тренд будет долговечен вне времени:
«Интегрированное изголовье кровати действительно может повысить ценность пространства, — объясняет эксперт. — В некоторых случаях это позволяет избавиться от необходимости в картинах на стене над кроватью и может служить сильным фокусом, закрепляющим схему спальни».
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