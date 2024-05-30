5 самых функциональных и дешевых столешниц для кухни

Posted 30 мая, 13:36
Published 30 мая, 13:36
Modified 10 сентября, 01:22
Updated 10 сентября, 01:22
Столешницы из натурального камня, гранита и мрамора имеют эффектный внешний вид, но эти дорогие материалы могут быстро съесть значительную часть вашего бюджета. Однако, вам не придется тратить большие деньги, в продаже имеются более бюджетные варианты, которые могут кардинально изменить внешний вид кухни.
При планировании смены столешницы важно определить, какой материал лучше всего подходит к вашему стилю жизни и бюджету. Благодаря широкому выбору доступных вариантов столешниц стильный внешний вид не будет вам стоить целое состояние.
Столешницы из шпона дерева являются идеальным вариантом для недорогих кухонь. Для изготовления плит могут быть использованы клен, дуб, береза или бук. Некоторые материалы могут быть очень качественными и стоить не меньше, чем мраморный аналог.
Важно отметить, что стол из шпона привередлив и его нужно чаще убирать, чтобы не осталось пятен. Деревянные столешницы не обладают термостойкостью, а чрезмерная сухость может вызвать растрескивание, поэтому важно использовать подставки для горячих сковородок. Такие столешницы необходимо часто смазывать маслом, чтобы заполнить царапины и защитить поверхность, а также проводить частую дезинфекцию для предотвращения появления бактерий.
Если на поверхности образовались вмятины и царапины, придающие ей поношенный вид, их можно слегка зашкурить и смазать поверхность маслом, чтобы восстановить текстуру.
Бетонные столешницы имеют элегантный индустриальный вид, который хорошо смотрится как на современных, так и на деревенских кухнях. Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к нагреванию и образованию пятен. Он легко подбирается в зависимости от желаемого оттенка и формы.
Заливка бетонных столешниц своими руками — вполне выполнимая работа, которая позволяет сэкономить на монтаже. Однако, важно отметить, что бетон очень тяжелый. К тому же, требуется особая осторожность, чтобы избежать повреждений во время домашних и хозяйственных работ.
Вмятины и трещины на поверхности можно устранить, но бетон необходимо регулярно герметизировать для защиты от пятен, воды и других повреждений, особенно от высококислотных жидкостей.
Как правило, самые дешевые из доступных столешниц — это ламинат, изготовленный из слоя пластика, приклеенного к ДСП для образования прочной поверхности. Готовые столешницы со встроенной задней панелью выпускаются в ограниченном количестве цветов и узоров.
Существуют также более дорогие экземпляры, изготовленные на заказ, в которых используются передовые технологии печати, имитирующие внешний вид гранита, мрамора, дерева и других более дорогих поверхностей.
Столешницы из ламината обычно довольно просты в установке и в обслуживании. С другой стороны, материал подвержен царапинам, ожогам и появлению пятен, а верхнее покрытие может отслаиваться под воздействием слишком большого количества влаги.
Столешницы с твердым покрытием, изготовленные в основном из акрила и полиэстера, пользуются популярностью, поскольку материал практически не требует ухода, а царапины и подпалины легко зачистить шлифовкой.
Цельное покрытие дает возможность экспериментировать со смелыми цветами. Стандартные цвета, узоры и кромки вполне доступны по цене. Однако некоторые варианты оформления могут быть такими же дорогими, как натуральный камень. К тому же, такие столешницы изготавливаются чаще на заказ, поэтому рекомендуется профессиональная установка, чтобы предотвратить появление трещин.
В зависимости от материала, столешницы из плитки могут быть экономичным вариантом. Керамическая и керамогранитная плитка относятся к числу самых дешевых разновидностей столешниц и выпускаются в широкой цветовой гамме, с узорами и рисунками, имитирующие гранит и другой камень. Плитка из натурального камня дороже керамической, но намного доступнее, чем плиты из гранита или мрамора. Помимо низкой цены, плитка позволяет сэкономить на профессиональном монтаже, уложив ее своими руками.
Столешницы из плитки легко чистить, они устойчивы к нагреванию и образованию пятен и очень долговечны. Сколы или трещины на плитке довольно легко заменить (всегда приобретайте дополнительные образцы на случай ремонта).
Однако столешницы из плитки не лишены проблем. На затирке могут остаться пятна, если ее регулярно не чистить, а слишком широкие зазоры между плиткой могут стать местом сбора грязи и бактерий. Кроме того, плитка может быть довольно тяжелой, поэтому важно класть ее на устойчивую поверхность.
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