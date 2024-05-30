5 самых функциональных и дешевых столешниц для кухни

В зависимости от материала, столешницы из плитки могут быть экономичным вариантом. Керамическая и керамогранитная плитка относятся к числу самых дешевых разновидностей столешниц и выпускаются в широкой цветовой гамме, с узорами и рисунками, имитирующие гранит и другой камень. Плитка из натурального камня дороже керамической, но намного доступнее, чем плиты из гранита или мрамора. Помимо низкой цены, плитка позволяет сэкономить на профессиональном монтаже, уложив ее своими руками.