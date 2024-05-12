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Posted 12 мая, 08:18

Published 12 мая, 08:18

Modified 9 сентября, 22:54

Updated 9 сентября, 22:54

20 идей, где можно спрятать мелкую бытовую технику и посуду

12 мая 2024, 08:18
Показываем, как организовать на кухне порядок, убрав в глаз всю мелкую бытовую технику и посуду. Эти приемы позволят уменьшить визуальный шум и компактно разложить кухонную утварь.

Даже самая современная и стильная кухня со временем приобретает неряшливый вид из-за многочисленных аксессуаров и бытовой техники, которая загромождает столешницу. Рассказываем, куда можно убрать электрические приборы и посуду, чтобы кухня выглядела лучше.

При планировании кухни учитывайте где будут храниться приборы

Специальные боксы, в которых храниться вся бытовая техника, это то, о чем в первую очередь думают дизайнеры при планировании новой и современной кухни. Но если этот нюанс был упущен, есть масса возможностей организовать хранение в существующем проекте.

Угловые шкафы

Хранение в труднодоступных угловых шкафах можно организовать при помощи установки двойных выдвижных полок, которые с удовольствием справятся с мелкой бытовой техникой и громоздкими кастрюлями.

Подставки для посуды

Если на вашей кухне много шкафов, подумайте о том, чтобы добавить полки на ножках для размещения небольших кастрюль и форм для запекания.

Храните редко используемые предметы высоко на шкафу

Если такими кухонными приборами, как хлебопечка или соковыжималка, вы пользуетесь несколько раз в год, их лучше всего хранить высоко, в недоступном для детей месте.

Шкаф для бытовой техники

Для тех, кто хочет избежать визуального беспорядка на кухне можно использовать шкафы, которые скрывают не только тарелки и стаканы, но и микроволновую печь, кофемашину и даже мойку.

Создайте место для завтрака

Если вы предпочитаете на завтрак чашку кофе и тост, упростите свои утренние сборы, поместив в шкафчик тостер и чайник. Когда вы проснетесь, у вас будет все необходимое под рукой, чтобы приготовить себе еду.

Используйте крутящуюся подставку

Бывает трудно найти предметы, которые размещаются на неудобных угловых полках. Крутящаяся подставка помогает максимально использовать такие пространства и упростить поиск нужных продуктов.

Группируйте посуду по задачам

При организации порядка складывайте похожие предметы вместе. Таким образом, все необходимое будет у вас под рукой.

Обустройте кофейный уголок

Начните свое утро с особого места, где вы можете приготовить любимую чашку кофе. Храните кофеварку, электрический чайник и микроволновую печь в одном шкафу с раздвижными или распашными дверцами.

Упростите приготовление блюд

Наличие всего необходимого под рукой просто необходимо для быстрого приготовления еды, и к тому же позволяет хранить все ингредиенты в одном месте.

Хранение тостера

Держите тостер наготове с небольшой нише. Используйте откидную дверцу шкафа, чтобы спрятать его, когда он не используется.

Используйте нишу

Выделите на своей кухне место специально для хранения мелкой бытовой техники. Неиспользуемый уголок — идеальное место для кофейника и кофемолки.

Открытые полки

Вместо того, чтобы прятать приборы, храните их на открытых полках и используйте для визуального разнообразия вашей кухни.

Выдвигающаяся подставка

Выдвигающаяся подставка служит основой для стационарных миксеров и позволяют удобно хранить их в нижних шкафах. Этот простой способ экономит массу места на столе и позволяет легко поднимать тяжелый прибор, когда приходит время выпекать.

Шкаф-купе с откидной крышкой

Доступ к мелкой бытовой технике в шкафу прост. Откидная дверца остается в стороне, поэтому вы можете выпить чашечку кофе или разогреть завтрак. Используйте выдвижной ящик для хранения предметов первой необходимости, таких как ложки и салфетки.

Шкаф с раздвижной дверцей

Еще одна удобная модель, которая позволяет спрятать все лишнее — шкаф для хранения мелкой бытовой техники, который оснащен раздвижной дверцей. Этот стиль хорош для хранения часто используемых предметов, потому что дверца не будет мешать, если оставить ее открытой.

Выдвижная полка

Выдвижная полка обеспечивает удобство хранения мелкой бытовой техники и ее доступность. Избегайте беспорядочного нагромождения шнуров и деталей, выделив для каждого мелкого электроприбора отдельное место в ящике или контейнере.

Глубокие ящики для большой посуды

Мелкую бытовую технику и крупную посуду также можно спрятать в больших нижних выдвигающихся ящиках.

Практичная кладовая

Всю бытовую технику можно разместить в кладовой с продуктами. Это экономит место на кухне и позволяет достать прибор в любой момент.

Индивидуальный уголок

В шкафу с множеством полок можно комфортно разместить все приборы. Достаточно встроить розетку, чтобы этот уголок был не только для размещения, но и подходил для кухонных работ.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Дом#Ремонт#Ремонт жилья#Ремонт квартиры#Дизайн#Интерьер#Бытовая техника#Посуда
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