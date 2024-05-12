20 идей, где можно спрятать мелкую бытовую технику и посуду

Posted 12 мая, 08:18
Published 12 мая, 08:18
Modified 9 сентября, 22:54
Updated 9 сентября, 22:54
Даже самая современная и стильная кухня со временем приобретает неряшливый вид из-за многочисленных аксессуаров и бытовой техники, которая загромождает столешницу. Рассказываем, куда можно убрать электрические приборы и посуду, чтобы кухня выглядела лучше.
Специальные боксы, в которых храниться вся бытовая техника, это то, о чем в первую очередь думают дизайнеры при планировании новой и современной кухни. Но если этот нюанс был упущен, есть масса возможностей организовать хранение в существующем проекте.
Хранение в труднодоступных угловых шкафах можно организовать при помощи установки двойных выдвижных полок, которые с удовольствием справятся с мелкой бытовой техникой и громоздкими кастрюлями.
Если на вашей кухне много шкафов, подумайте о том, чтобы добавить полки на ножках для размещения небольших кастрюль и форм для запекания.
Если такими кухонными приборами, как хлебопечка или соковыжималка, вы пользуетесь несколько раз в год, их лучше всего хранить высоко, в недоступном для детей месте.
Для тех, кто хочет избежать визуального беспорядка на кухне можно использовать шкафы, которые скрывают не только тарелки и стаканы, но и микроволновую печь, кофемашину и даже мойку.
Если вы предпочитаете на завтрак чашку кофе и тост, упростите свои утренние сборы, поместив в шкафчик тостер и чайник. Когда вы проснетесь, у вас будет все необходимое под рукой, чтобы приготовить себе еду.
Бывает трудно найти предметы, которые размещаются на неудобных угловых полках. Крутящаяся подставка помогает максимально использовать такие пространства и упростить поиск нужных продуктов.
При организации порядка складывайте похожие предметы вместе. Таким образом, все необходимое будет у вас под рукой.
Начните свое утро с особого места, где вы можете приготовить любимую чашку кофе. Храните кофеварку, электрический чайник и микроволновую печь в одном шкафу с раздвижными или распашными дверцами.
Наличие всего необходимого под рукой просто необходимо для быстрого приготовления еды, и к тому же позволяет хранить все ингредиенты в одном месте.
Держите тостер наготове с небольшой нише. Используйте откидную дверцу шкафа, чтобы спрятать его, когда он не используется.
Выделите на своей кухне место специально для хранения мелкой бытовой техники. Неиспользуемый уголок — идеальное место для кофейника и кофемолки.
Вместо того, чтобы прятать приборы, храните их на открытых полках и используйте для визуального разнообразия вашей кухни.
Выдвигающаяся подставка служит основой для стационарных миксеров и позволяют удобно хранить их в нижних шкафах. Этот простой способ экономит массу места на столе и позволяет легко поднимать тяжелый прибор, когда приходит время выпекать.
Доступ к мелкой бытовой технике в шкафу прост. Откидная дверца остается в стороне, поэтому вы можете выпить чашечку кофе или разогреть завтрак. Используйте выдвижной ящик для хранения предметов первой необходимости, таких как ложки и салфетки.
Еще одна удобная модель, которая позволяет спрятать все лишнее — шкаф для хранения мелкой бытовой техники, который оснащен раздвижной дверцей. Этот стиль хорош для хранения часто используемых предметов, потому что дверца не будет мешать, если оставить ее открытой.
Выдвижная полка обеспечивает удобство хранения мелкой бытовой техники и ее доступность. Избегайте беспорядочного нагромождения шнуров и деталей, выделив для каждого мелкого электроприбора отдельное место в ящике или контейнере.
Мелкую бытовую технику и крупную посуду также можно спрятать в больших нижних выдвигающихся ящиках.
Всю бытовую технику можно разместить в кладовой с продуктами. Это экономит место на кухне и позволяет достать прибор в любой момент.
В шкафу с множеством полок можно комфортно разместить все приборы. Достаточно встроить розетку, чтобы этот уголок был не только для размещения, но и подходил для кухонных работ.
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