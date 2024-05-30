Черные столешницы возвращаются: какие выбрать и с чем сочетать

Posted 30 мая, 12:51
Published 30 мая, 12:51
Modified 10 сентября, 01:21
Updated 10 сентября, 01:21
Черные столешницы просто настоящие хамелеоны, могут подойти практически к любому стилю кухни. Они подчеркивают ультрасовременный дизайн и атмосферу непринужденного шика. Их универсальность позволяет создавать как возвышенную, так и непринужденную эстетику. Они выполняют нейтральную функцию, создавая контраст с белыми или светлыми шкафами.
«Черные столешницы легко адаптируются к различным стилям дизайна, создавая ощущение единства», — говорит Бекки Ши, креативный директор BS/D.
Матовое покрытие черной столешницы придает ей сдержанную элегантность с минимальным отражением, в то время как глянцевое покрытие даст отполированный вид и более дорогую фактуру. Однако, матовый стол не будет соперничать с другими фасадами интерьера, за ним будет легче ухаживать и скрывать недостатки.
«Матовая поверхность обычно лучше всего смотрится на классической кухне в традиционном интерьер. Глянцевая поверхность более изящна и подходит для современной отделки, — рассказывает Росс Падлак, партнер Kligerman Architecture & Design. — Однажды я установил черные матовые столешницы из гранита в доме 19 века. Казалось, что они всегда были там».
Некоторые считают, что черная столешница сделает их кухню меньше.
«На самом деле все совсем наоборот, — делится Эшли Мэддокс, дизайнер кухонь и ванн в District Cabinets. — Черные столешницы придают глубину и размерность, открывая и визуально расширяя пространство».
Дизайнер предлагает выбирать камень с тонкими прожилками, поскольку сплошной черный цвет может показаться монолитным. Единственный случай, когда вам следует избегать черных столешниц, если в комнате мало естественного или искусственного освещения.
При использовании темных столешниц важно грамотно использовать подвесные светильники. Главное, сбалансировать освещение, чтобы сделать комнату максимально светлой. В противном случае отсутствие света при таком цвете стола дадут ощущение слишком темной кухни. Поэтому важно использовать подсветку под шкафами, подвесные светильники в разных точках комнаты.
Черный цвет создает сбалансированный фон с белым, серым и приглушенными цветами. Это называется нейтральной гармонией, когда вы позволяете столешнице сиять, не перегружая пространство.
К черным столешницам можно подобрать самые разные напольные покрытия — от эбенового дерева до черного и белого мрамора. Например, пол из белого дуба и стены цвета слоновой кости идеально сочетаются с черным цветом.
На черных столешницах больше всех видны отпечатки пальцев и пятна, особенно при ярком освещении и на глянцевой отделке. Обратите внимание на текстурированные материалы, которые помогут скрыть пятна. Например, черный гранит потребует меньше трудов по поддержанию чистоты.
Выбирая толщину столешниц, учитывайте стиль вашей кухни. Тонкая высота способствует минималистской эстетике, в то время как более толстая придаст пространству объемности и выдержит больший вес.
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