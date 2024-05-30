Черные столешницы возвращаются: какие выбрать и с чем сочетать

Эксперты по дизайну рассказывают, почему вам следует обратить внимание на черную столешницу в 2024 году. Рассказываем, почему матовые лучше глянцевых и с какими цветами их лучше всего сочетать.