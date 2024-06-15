5 преображений ванной до и после ремонта

До ремонта: владельцы этой ванной испытывали проблемы с хранением вещей, при этом никакого интерьера в этой комнате не было, комната выглядела загроможденной разной мебелью и предметами. Несмотря на светлые тона, она казалась унылой и неопрятной. Кроме того, устаревшая сантехника уже давно не соответствовала современности.