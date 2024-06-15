5 преображений ванной до и после ремонта

Posted 15 июня, 08:38
Published 15 июня, 08:38
Modified 10 сентября, 02:19
Updated 10 сентября, 02:19
Бывает, что масштабный и дорогостоящий ремонт не входит в планы, поэтому он оттягивается на долгие годы. Но даже такие простые идеи, такие как покраска стен или замена зеркал, могут преобразить или полностью изменить пространство.
Показываем, как без капитального ремонта и при помощи недорогих материалов сделать из старой ванной современный интерьер.
До ремонта: у этой ванной комнаты есть функциональная планировка, но устаревшая сантехника и неудобная маленькая раковина.
После ремонта: в комнате появилась новая раковина с чашей, полки и зеркало в раме. Ванная стала выглядеть не только свежо и современно, но и дорого, благодаря покраске стен в насыщенный оливково-зеленый цвет.
До ремонта: туалетная комната с одним унитазом и рукомойником была слишком бледной и невзрачной. Стены были выкрашены в светлые пастельные оттенки и сливались с сантехникой.
После ремонта: в туалете действительно можно поклеить обои, устойчивые к влаге. Этот яркий рисунок полностью преображает туалетную комнату без каких либо изменений планировки, а эффектная каменная раковина придает помещению более современный, урбанистический вид.
До ремонта: владельцы этой ванной испытывали проблемы с хранением вещей, при этом никакого интерьера в этой комнате не было, комната выглядела загроможденной разной мебелью и предметами. Несмотря на светлые тона, она казалась унылой и неопрятной. Кроме того, устаревшая сантехника уже давно не соответствовала современности.
После ремонта: ягодный оттенок мог бы иметь подавляющее свойство, если использовать его на всех четырех стенах, поэтому идеальный вариант — акцентная стена. Чтобы сбалансировать интерьер, дизайнер выкрасила стены в теплый белый и выбрала большой кремовый туалетный столик с ручками дерева.
До ремонта: Неуклюжая круглая столешница и зеркала от стены до стены придавали этой ванной комнате вид устаревшей и слишком залитой солнцем. Жильцы хотели, чтобы она выглядела более современной.
После ремонта: теперь эта ванная комната выглядит опрятно и изысканно благодаря почти полностью белому дизайну. Отдельные зеркала отражают много естественного света, не создавая бликов, характерных для зеркальной стены во всю стену.
До ремонта: эта современная когда то ванная комната стала со временем раздражать своих хозяев визуальным шумом и намешанностью. Раковины на кованных пьедесталах не имели места для хранения, а большие шкафы поглощали пространство.
После ремонта: сохраняя планировку, дизайнер решила сгладить интерьер и добавить ему нужной функциональности. Вместо подставки для раковин был приобретен большой двойной туалетный столик, чтобы увеличить пространство для хранения вещей и иметь широкую столешницу. Закругленные зеркала и тонкие обои смягчают обстановку в комнате и создают умиротворяющую атмосферу.
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