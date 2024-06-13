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Posted 13 июня, 13:52

Published 13 июня, 13:52

Modified 10 сентября, 02:15

Updated 10 сентября, 02:15

Оригинальные идеи для студий, благодаря которым квартира покажется дворцом

13 июня 2024, 13:52
В квартирах-студиях есть свои проблемы — нехватка места для вещей и мебели. Однако, правильная планировка и декор гарантирует, что ваш дом будет больше похож на шикарную квартиру, чем на тесную комнату в общежитии.

Мы собрали лучшие идеи дизайнеров для вдохновения и раскрытия пространства, даже если ваша квартира говорит об обратном.

Выбирайте предметы мебели меньшего размера

В этой небольшой прихожей стул и квадратный приставной столик чувствуют себя как дома благодаря своим небольшим размерам, которые не перегружают пространство.

Используйте стулья в качестве приставного столика

Если вы любите принимать гостей и испытываете проблемы с посадочными местами, стоит использовать стулья в качестве прикроватной тумбочки или приставного столика.

Создайте иллюзию

При небольших пространствах иногда приходится обманывать глаза. В этой спальне прикроватные тумбочки оснащены хромированными ножками, которые отражают свет и создают впечатление, что они парят.

Размещайте редко используемые предметы наверху

Чтобы максимально увеличить пространство в этой спальне, дизайнер разместил встроенные книжные шкафы над дверным проемом. Это обеспечивает дополнительное пространство для хранения, не занимая слишком много места.

Дополните интерьер панелями

Чтобы объединить различные зоны квартиры и сделать целостное впечатление достаточно добавить по периметру всей комнаты тонкую полоску панели.

Откажитесь от кухонного стола

В этой квартире-студии нет места для кухонного стола. Вместо этого используется барная стойка и табуретки, которые можно легко спрятать, когда они не используются.

Разделите комнату при помощи плавающей картины

Дизайнер интерьера отделил свою зону сна от остальной части квартиры-студии, повесив «плавающую» картину, чтобы разделить пространство.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Ремонт#Ремонт жилья#Ремонт квартиры#Дизайн#Интерьер#Бюджетный ремонт#Квартира-студия
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