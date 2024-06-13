Оригинальные идеи для студий, благодаря которым квартира покажется дворцом

Posted 13 июня, 13:52
Published 13 июня, 13:52
Modified 10 сентября, 02:15
Updated 10 сентября, 02:15
Мы собрали лучшие идеи дизайнеров для вдохновения и раскрытия пространства, даже если ваша квартира говорит об обратном.
В этой небольшой прихожей стул и квадратный приставной столик чувствуют себя как дома благодаря своим небольшим размерам, которые не перегружают пространство.
Если вы любите принимать гостей и испытываете проблемы с посадочными местами, стоит использовать стулья в качестве прикроватной тумбочки или приставного столика.
При небольших пространствах иногда приходится обманывать глаза. В этой спальне прикроватные тумбочки оснащены хромированными ножками, которые отражают свет и создают впечатление, что они парят.
Чтобы максимально увеличить пространство в этой спальне, дизайнер разместил встроенные книжные шкафы над дверным проемом. Это обеспечивает дополнительное пространство для хранения, не занимая слишком много места.
Чтобы объединить различные зоны квартиры и сделать целостное впечатление достаточно добавить по периметру всей комнаты тонкую полоску панели.
В этой квартире-студии нет места для кухонного стола. Вместо этого используется барная стойка и табуретки, которые можно легко спрятать, когда они не используются.
Дизайнер интерьера отделил свою зону сна от остальной части квартиры-студии, повесив «плавающую» картину, чтобы разделить пространство.
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