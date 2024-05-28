Бюджетное преображение ванной комнаты своими руками: фото до и после ремонта

Posted 28 мая, 10:30
Published 28 мая, 10:30
Modified 9 сентября, 23:52
Updated 9 сентября, 23:52
Обновление ванной комнаты не обязательно потребует от вас масштабной реконструкции. Быстрые обновления и работа своими руками могут полностью преобразить интерьер всего за несколько дней.
Чтобы придать маленькой ванной ощущение большего пространства, владельцы обшили стены деревянными панелями, сделали простой бордюр из мозаичной плитки, покрасили стены. Картина в рамке объединяет цвета ванной, а плетеные корзины кроме практичного решения создают стильный интерьер.
Теплый бежевый цвет и контрастные изменения рамы для зеркала превратили негода розовое пространство в более современную и стильную комнату. Тумбочка при помощи краски приобрела новый вид, раковина осталась на месте, только сменив смеситель для воды.
Новая занавеска для душа и рисунки с принтом добавляют цвет к нейтральному в остальном пространству.
Настенные крючки и серый органайзер с большими корзинами создают стильное место хранения для принадлежностей. Это также отличное место для хранения выпрямителей для волос и фена. Необычный табурет и красивые произведения искусства сочетают в себе моду и функциональность.
Несмотря на функциональность этой простой ванной комнаты, ей не хватало стиля и цвета. Владельцы использовали повторно материалы и мебель, обновив их краской и добавив текстиля.
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