newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 мая, 10:30

Published 28 мая, 10:30

Modified 9 сентября, 23:52

Updated 9 сентября, 23:52

Бюджетное преображение ванной комнаты своими руками: фото до и после ремонта

28 мая 2024, 10:30
Показываем, как владельцы домов с душой подошли к переделке, вдохнув жизнь в пространство при помощи краски, текстиля и аксессуаров.

Обновление ванной комнаты не обязательно потребует от вас масштабной реконструкции. Быстрые обновления и работа своими руками могут полностью преобразить интерьер всего за несколько дней.

Показываем 3 самых невероятных преображений ванных комнат.

1. Ванная с уютными полками и корзинами

Чтобы придать маленькой ванной ощущение большего пространства, владельцы обшили стены деревянными панелями, сделали простой бордюр из мозаичной плитки, покрасили стены. Картина в рамке объединяет цвета ванной, а плетеные корзины кроме практичного решения создают стильный интерьер.

2. Безмятежный перфекционизм ванной комнаты

Теплый бежевый цвет и контрастные изменения рамы для зеркала превратили негода розовое пространство в более современную и стильную комнату. Тумбочка при помощи краски приобрела новый вид, раковина осталась на месте, только сменив смеситель для воды.

Новая занавеска для душа и рисунки с принтом добавляют цвет к нейтральному в остальном пространству.

Настенные крючки и серый органайзер с большими корзинами создают стильное место хранения для принадлежностей. Это также отличное место для хранения выпрямителей для волос и фена. Необычный табурет и красивые произведения искусства сочетают в себе моду и функциональность.

3. Голубое блаженство

Несмотря на функциональность этой простой ванной комнаты, ей не хватало стиля и цвета. Владельцы использовали повторно материалы и мебель, обновив их краской и добавив текстиля.

Читайте также:
Вы лишитесь выгоды, если не сделаете эти 5 вещей перед продажей домаОбновляем устаревшую маленькую кухню — 6 хитростей, чтобы преобразить пространствоВместо плитки — панели ПВХ и МДФ: самый бюджетный и крутой способ для ванной комнаты
#Эмилия Шпилева#Ремонт#Ремонт жилья#Косметический ремонт#Частичный ремонт#Бюджетный ремонт#Ванная комната
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика