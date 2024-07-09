8 идей для хранения в маленькой ванной комнате для идеальной организации пространства

Если размеры вашей душевой кабины позволяют установить там небольшую полку для шампуней, мыла, геля для душа и прочей косметики, то это здорово разгрузит туалетный столик и полочку для зеркала. А если вы любитель принять горячую ванну после долгого дня, то и в этом случае не забудьте себе создать комфорт с помощью полок.