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Posted 9 июля, 10:26

Published 9 июля, 10:26

Modified 10 сентября, 03:38

Updated 10 сентября, 03:38

8 идей для хранения в маленькой ванной комнате для идеальной организации пространства

8 идей для хранения в маленькой ванной комнате для идеальной организации пространства

9 июля 2024, 10:26
Фото: 1MI
Ванная комната — место, где мы проводим много времени. И нет ничего хуже, когда это важное пространство захламлено. Открываем секрет: даже самую маленькую ванную можно умело обустроить, чтобы все лежало на своих местах. Ловите наш топ продуктивных идей.

Повесьте полки на окно

В проеме окна вполне можно установить несколько мини-полок для туалетных принадлежностей, косметических средств и пр.

Купите декоративные контейнеры

Мочалки, пилки для ног, бигуди, шапочки для душа и прочие нужные в ванной мелочи можно легко уложить в красивые декоративные контейнеры, чтобы они не бросались в глаза.

Установите стеллажи

Прозрачные полки (стеклянные или акриловые) или деревянные — отличное решение для маленьких помещений, поскольку почти незаметны. Их можно повесить в любой, даже самой неудобной, нише и расположить на них множество важных мелочей.

Сконструируйте потайной шкафчик

Потайной шкафчик для лекарств и косметики, мастерски сконструированный и спрятанный в стене комнаты, всегда будет поддерживать в ванной чистоту и порядок.

Используйте столик на ванну

Перенесите спа-салон прямо к себе домой с помощью простой подставки для ванны, на которой можно разместить все: от книг до свечей и средств по уходу за телом.

Повесьте полку над дверью

Решение идеально подходит для тех, у кого нет шкафа для белья. Просто повесьте многоярусную полку над дверным косяком, чтобы полотенца и постельное белье были в пределах досягаемости.

Повесьте полку над дверьюПовесьте полку над дверью
Повесьте полку над дверью. Фото: Изображение Midjourney

Выделите место для полок в душевой кабине

Если размеры вашей душевой кабины позволяют установить там небольшую полку для шампуней, мыла, геля для душа и прочей косметики, то это здорово разгрузит туалетный столик и полочку для зеркала. А если вы любитель принять горячую ванну после долгого дня, то и в этом случае не забудьте себе создать комфорт с помощью полок.

Выделите место для полок в душевой кабинеВыделите место для полок в душевой кабине
Выделите место для полок в душевой кабине. Фото: Изображение Midjourney

Используйте место под раковиной

Под раковиной можно спрятать все, что просто неприлично держать на виду: рулоны туалетной бумаги, моющие средства, щетки, тряпки и пр. А чтобы скрыть все это от посторонних глаз, задрапируйте пространство под раковиной красивой тканью.

Используйте место под раковинойИспользуйте место под раковиной
Используйте место под раковиной. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Интервью#Дом#Все материалы авторов#Ванная#Дизайн
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