8 идей для хранения в маленькой ванной комнате для идеальной организации пространства

Posted 9 июля, 10:26
Published 9 июля, 10:26
Modified 10 сентября, 03:38
Updated 10 сентября, 03:38
В проеме окна вполне можно установить несколько мини-полок для туалетных принадлежностей, косметических средств и пр.
Мочалки, пилки для ног, бигуди, шапочки для душа и прочие нужные в ванной мелочи можно легко уложить в красивые декоративные контейнеры, чтобы они не бросались в глаза.
Прозрачные полки (стеклянные или акриловые) или деревянные — отличное решение для маленьких помещений, поскольку почти незаметны. Их можно повесить в любой, даже самой неудобной, нише и расположить на них множество важных мелочей.
Потайной шкафчик для лекарств и косметики, мастерски сконструированный и спрятанный в стене комнаты, всегда будет поддерживать в ванной чистоту и порядок.
Перенесите спа-салон прямо к себе домой с помощью простой подставки для ванны, на которой можно разместить все: от книг до свечей и средств по уходу за телом.
Решение идеально подходит для тех, у кого нет шкафа для белья. Просто повесьте многоярусную полку над дверным косяком, чтобы полотенца и постельное белье были в пределах досягаемости.
Если размеры вашей душевой кабины позволяют установить там небольшую полку для шампуней, мыла, геля для душа и прочей косметики, то это здорово разгрузит туалетный столик и полочку для зеркала. А если вы любитель принять горячую ванну после долгого дня, то и в этом случае не забудьте себе создать комфорт с помощью полок.
Под раковиной можно спрятать все, что просто неприлично держать на виду: рулоны туалетной бумаги, моющие средства, щетки, тряпки и пр. А чтобы скрыть все это от посторонних глаз, задрапируйте пространство под раковиной красивой тканью.
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