newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля, 16:41

Published 13 июля, 16:41

Modified 10 сентября, 03:51

Updated 10 сентября, 03:51

Душевая для собак — новый тренд, который выбирают владельцы животных

Душевая для собак — новый тренд, который выбирают владельцы животных

13 июля 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney
Душевая для собак — новый тренд, который выбирают владельцы животных
Хозяева собак все чаще прибегают к возможности устроить в доме отдельную душевую для своего питомца. Рассказываем, насколько это удобно и выгодно.

Заводчики домашних животных знают, как тяжело купать собаку. Более того, использование одной ванной для человека и питомца требует соблюдения очень тщательной гигиены. Решением данной проблемы стала постройка отдельной душевой, которая имеет специальный функционал и размеры, которые облегчают гигиеническую процедуру. Рассказываем подробнее, что это такое.

Что такое душ для собак?

Душ для собак — это просто маленький душ, размером с собаку. Обычно он приподнят, чтобы облегчить мытье питомца, у него имеется короткий бортик, чтобы вода не выливалась и съемный гибкий шланг.

Душ для собакДуш для собак
Душ для собак. Фото: Изображение Midjourney

Преимущества душа для собак

Если вам часто приходится купать своего пушистого друга или водить его к грумеру на стрижку, возможно имеет смысл иметь построить душ в своей ванной комнате или на улице, который можно использовать в летнее время. Это один из способов облегчить заботу о домашних питомцах и содержать дом в чистоте.

Душ также можно использовать как место для кормления домашних животных, место для полива растений, мытья грязной обуви и других хозяйственных работ.

Стоимость душа для собак

Душ для собаки это удовольствие не из дешевых, так как на его оборудование потребуется столько же финансовых вложений, что и на обустройство обычной душевой. В стоимость нужно включать укладку плитки, сантехнику, каркас и прочие строительные расходы.

Советы и рекомендации по дизайну

Если вы планируете устанавливать душ для собак, следует иметь в виду:

  • Для душа требуется минимальное пространство размером 1,5×1,5 метра, иначе вам будет слишком тесно.
  • Лучшее место для установки душа для собак — помещение с существующим водопроводом. В противном случае вам просто придется больше потратиться на покупку сантехники.
  • Даже если у вас пока что маленький щенок, планируйте размеры душа с учетом роста собаки до его полноценного размера. Сделайте небольшой запас, так как никто не знает, какая собака будет у вас в будущем.
  • Не забудьте предусмотреть места или шкафчик для хранения мыла, щеток и полотенец. Сделайте удобную полку или нишу, до который вы легко дотягиваетесь руками во время мытья собаки.
  • Стены душевой должны выдерживать иметь необходимую высоту стенок, поскольку собаки отряхиваются после купания и могут забрызгать всю комнату.
  • При укладке плитки на пол в душе и вокруг нее выбирайте модели с сопротивлением скольжению.
  • Определите, на какой высоте вы хотите разместить душевую. Чем выше душ, тем меньше вероятность того, что питомец убежит, а при более высоким будет сложно затащить собаку.
Читайте также:
16 крутых идей ванных комнат с мокрыми полами, которые стали трендом в 2024-2025Забудьте про плитку: в 2024 году в ванной комнате клеят обои5 преображений ванной до и после ремонта
#Эмилия Шпилева#Общество#Животные#Дизайн#Интерьер#Ванная комната#Собаки#Уход#Мойка#Домашние питомцы#Душ
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика