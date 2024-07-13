Душевая для собак — новый тренд, который выбирают владельцы животных

Posted 13 июля, 16:41
Published 13 июля, 16:41
Modified 10 сентября, 03:51
Updated 10 сентября, 03:51
Заводчики домашних животных знают, как тяжело купать собаку. Более того, использование одной ванной для человека и питомца требует соблюдения очень тщательной гигиены. Решением данной проблемы стала постройка отдельной душевой, которая имеет специальный функционал и размеры, которые облегчают гигиеническую процедуру. Рассказываем подробнее, что это такое.
Душ для собак — это просто маленький душ, размером с собаку. Обычно он приподнят, чтобы облегчить мытье питомца, у него имеется короткий бортик, чтобы вода не выливалась и съемный гибкий шланг.
Если вам часто приходится купать своего пушистого друга или водить его к грумеру на стрижку, возможно имеет смысл иметь построить душ в своей ванной комнате или на улице, который можно использовать в летнее время. Это один из способов облегчить заботу о домашних питомцах и содержать дом в чистоте.
Душ также можно использовать как место для кормления домашних животных, место для полива растений, мытья грязной обуви и других хозяйственных работ.
Душ для собаки это удовольствие не из дешевых, так как на его оборудование потребуется столько же финансовых вложений, что и на обустройство обычной душевой. В стоимость нужно включать укладку плитки, сантехнику, каркас и прочие строительные расходы.
Если вы планируете устанавливать душ для собак, следует иметь в виду:
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