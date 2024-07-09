Нужно ли возводить в квартире перегородку вместо полноценной стены?

Один из способов возведения перегородки — прикрепить ряд вертикальных реек или панелей к потолку. Их можно сделать поворотными, чтобы можно было открывать и закрывать или перемещать для создания эффекта модульного помещения. Таким образом, вы можете отгородить пространство, когда используете уголок в качестве офиса, а затем убрать стену, чтобы открыть больше свободного пространства.