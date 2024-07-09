Нужно ли возводить в квартире перегородку вместо полноценной стены?

Posted 9 июля, 15:03
Published 9 июля, 15:03
Modified 10 сентября, 03:41
Updated 10 сентября, 03:41
В течение последних лет снос как можно большего количества стен в новых домах не только удешевляет стоимость квартир, но и являлась трендом на открытую планировку. Но со времен пандемии, а также меняющейся реальности, когда дом становится офисом, необходимость в уединении снова возросла.
Но что делать, если квартира-студия уже куплена, а возвести стены проблематично? Решением может быть только перегородка.
Перегородка — это частичная стена, которая создает определенные секции в пространстве, не перекрывая его полностью, что позволяет создавать гибкие и функциональные помещения.
Существует несколько различных вариантов перегородок, в зависимости от потребностей. Они могут стать отличным решением для людей со смешанным графиком работы или для семей, которые имеют детей.
К тому же, разделение пространства стеной позволяет проще планировать дизайн такой комнаты. Когда у вас большое квадратное помещение без границ, будет трудно сгруппировать зоны отдыха и столовой. Может возникнуть ощущение, что мебель разбросана по всему помещению. Создание укромных уголков с помощью перегородок может помочь придать каждому месту определенное назначение.
Прежде чем добавлять перегородку, нужно оценить, действительно ли это будет решением проблем.
Если необходимо уединение для конфиденциальных звонков, то перегородки будет недостаточно. Стоит обратиться к строителям и возвести полноценную несущую стену, чтобы создать отдельную комнату. Однако, если у вас многофункциональное жилье и вам просто нужно немного разделить пространство, тогда перегородка имеет смысл.
Один из способов возведения перегородки — прикрепить ряд вертикальных реек или панелей к потолку. Их можно сделать поворотными, чтобы можно было открывать и закрывать или перемещать для создания эффекта модульного помещения. Таким образом, вы можете отгородить пространство, когда используете уголок в качестве офиса, а затем убрать стену, чтобы открыть больше свободного пространства.
В некоторых перегородках также используется стекло, которое сохраняет видимость и позволяет солнечному свету проникать в комнату, при этом снижая уровень шума и создавая ощущение разделенности. Выбирая такие материалы, как дерево, метал и стекло, вы можете создать специально отведенное пространство и интересный элемент дизайна.
Вместо панелей также можно использовать высокие шкафы или стеллажи для разделения пространства. Этот способ особенно хорош для создания офиса или кабинета.
Другое решение — использовать деревянные китайские ширмы. Вы можете покрасить их в соответствии с вашим декором или приобрести уже готовые с рисунками.
Наконец, шторы — отличный вариант, чтобы разделить пространство. Если вы хотите сохранить легкость и воздушность, выбирайте ткань для зонирования пространства. Чтобы полностью отгородить помещение и создать что-то вроде кинозала, плотные бархатные шторы не только не пропускают свет, но и помогают заглушить звук.
Как бы вы ни решили разделить жилые помещения, небольшое зонирование может иметь большое значение для создания удобных комнат для всей вашей семьи.
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