Дизайн интерьера 90-х, который снова в моде: клетка, бежевые стены и обои в цветочек

Posted 4 июля, 15:11
Published 4 июля, 15:11
Modified 10 сентября, 03:30
Updated 10 сентября, 03:30
Вспоминая тенденции домашнего интерьера 90-х, обои с цветочным рисунком возглавляют список важных покупок для ремонта этого времени. Декоративное покрытие с цветами снова в моде и является одной из самых популярных дизайнерских тенденций.
Вместо ярких обоев с цветочным рисунком, выберите цветочный принт более крупных размеров в мрачных тонах, которые создают современный эффект. Если вы действительно хотите окунуться в ностальгию, обратите внимание на цветочную окантовку для обоев, которая снова возвращается!
Когда дело доходит до культовых узоров 90-х, клетка является явным фаворитом. Классический узор снова в тренде как в домашнем декоре, так и в моде, поскольку количество запросов на «шорты в клетку» выросло на целых 770%. Добавьте этот узор в виде шахматной доски с помощью пары штор для кухни, чтобы привнести нотку ностальгии.
В большинстве интерьеров 90-х в той или иной форме использовались теплые пастельные и коричневые тона. Эти цвета прослеживались в покраске стен, а также пуфиков и покрывал.
Самые светлые пастельные тона стали появляться уже ближе к 2000-м годам и использовались преимущественно в спальнях и гостинных, поскольку они придают мягкость нейтральному интерьеру, добавляя немного цвета.
Декоративные тарелки и глиняные пано украшали многие стены столовых и кухонь в 1990-х годах. Придать декор стенам на новый лад можно разместив декоративные тарелки на стене вместе с произведениями искусства. Круглая форма — отличный способ разбить коллекцию квадратных и прямоугольных рамок, использовать новый материал и трехмерные объекты, чтобы придать стенам более эклектичный вид.
Бежевый считался самым нейтральным оттенком, который определял 90-е. После 20 лет использования холодных серых цветов, теплый оттенок снова в моде. То, что когда-то казалось устаревшим, снова становится шикарным.
Подчеркните привлекательную теплоту бежевого цвета, добавив к нему тканые шторы из рогожки и джутовый коврик. Создайте контраст с темным деревом и придайте современный вид с матово-черными вставками и белоснежной отделкой.
Кухонные шкафы из дуба раньше ассоциировались с устаревшим декором 90-х, но в 2024 году они снова возвращаются, придавая уют. Чтобы создать современный вид используя стиль 90-х, выберите для кухни два цвета, сочетая верхние дубовые шкафы с нижними белыми. Тепло дерева не перегружает пространство, а белый цвет сохраняет четкость контраста. Для придания современности дополните интерьер столешницами из черного камня и простой черной матовой фурнитурой.
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