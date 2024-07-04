Дизайн интерьера 90-х, который снова в моде: клетка, бежевые стены и обои в цветочек

Когда дело доходит до культовых узоров 90-х, клетка является явным фаворитом. Классический узор снова в тренде как в домашнем декоре, так и в моде, поскольку количество запросов на «шорты в клетку» выросло на целых 770%. Добавьте этот узор в виде шахматной доски с помощью пары штор для кухни, чтобы привнести нотку ностальгии.