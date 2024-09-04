6 простых шагов накопить миллион рублей при низкой зарплате

Posted 4 сентября, 09:25
Published 4 сентября, 09:25
Modified 4 сентября, 10:34
Updated 4 сентября, 10:34
Многие люди время от времени задаются вопросом — как стать богатым? Неужели это привилегия только для избранных? Как показал опыт миллионеров, которые «создали себя с нуля», стать обеспеченными людьми им помогли всего три банальные привычки.
Как научиться откладывать деньги и накопить миллион рублей, который позволит обеспечить себе безбедное существование, рассказала инвестор Елена Назарова.
Первый шаг на пути к накоплению миллиона рублей даже при скромной зарплате — это строгий контроль своего бюджета. Начните с того, чтобы несколько месяцев подряд тщательно записывать все свои доходы и расходы. Многие задаются вопросом: «Зачем это нужно? Я зарабатываю всего 30-40 тысяч рублей».
«Однако важно учитывать все дополнительные источники дохода, такие как кэшбэк, денежные подарки от родственников, случайные подработки, возвращенные долги и проценты по банковским вкладам. Эти поступления могут существенно увеличить ваш общий доход», — рассказывает Елена.
Анализируя расходы, не обязательно фиксировать каждую мелочь. Достаточно указывать общие суммы, например, «1000 рублей — продукты». Просматривая свои траты, вы сможете обнаружить подписки и услуги, которыми давно не пользуетесь.
Отказ от ненужных сервисов поможет вам сэкономить деньги, которые можно направить на сбережения. Даже если вы избавитесь от ежемесячных расходов на 300, 500 или 1000 рублей, со временем эта экономия может составить значительную сумму.
Многие из нас подвержены импульсивным покупкам, которые съедают значительную часть бюджета. Видите красивую блузку за 500 рублей или новую помаду и думаете: «Я заслуживаю этого!» Но если ваша цель — накопить миллион рублей, лучше отказаться от таких трат.
«Вместо этого можно найти бесплатные способы поднять настроение, например, заняться спортом, прогуляться в парке или посмотреть интересный фильм. Золотая осень с ее теплыми лучами солнца может стать отличным поводом для прогулок на свежем воздухе, что не только улучшит настроение, но и не ударит по вашему кошельку», — советует эксперт.
Кредитов лучше избегать, особенно если речь идет о потребительских кредитах и кредитных картах, так как они имеют высокие процентные ставки. В условиях высокой ключевой ставки проценты по таким кредитам могут достигать 25-35% годовых, что существенно увеличивает сумму, которую вы переплатите банку.
Если ваша цель — накопить миллион, нужно научиться жить по средствам. Если вам не хватает на новейший смартфон, не стоит брать его в кредит. Лучше признать, что сейчас это не по карману, и начать откладывать деньги. Со временем вы сможете приобрести желаемую вещь или найти более доступную альтернативу.
Для накопления денег используйте различные методы. Начните с копилки или откройте сберегательный счет, куда будете регулярно откладывать небольшие суммы. В условиях высокой ключевой ставки банковский вклад или счет с процентом на остаток помогут вам накапливать средства быстрее за счет начисляемых процентов.
Не забывайте использовать банковские карты с кэшбэком в рублях.
«Лучшие предложения можно найти у ВТБ, Тинькофф Банка и Альфа-Банка. Важно, чтобы кэшбэк начислялся именно рублями, а не бонусными баллами, которые часто тратятся на ненужные покупки. Рубли с кэшбэка можно сразу переводить на накопительный счет, что способствует увеличению ваших сбережений», — делится инвестор.
Освойте основы инвестирования. Даже небольшие суммы, такие как 2-3-5 тысяч рублей в месяц, можно вложить в акции, облигации или другие инструменты фондового рынка, которые будут приносить дивиденды. Также можно рассмотреть инвестиции в криптовалюту с невысоким порогом входа. Вложения в криптовалюту на 1000-5000 рублей в месяц могут стать дополнительным источником дохода.
Применяя все эти инструменты в комплексе, вы сможете накопить миллион рублей даже при небольшой зарплате, и достигнете этой цели за относительно короткий срок.
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