6 простых шагов накопить миллион рублей при низкой зарплате

Если ваша цель — накопить миллион, нужно научиться жить по средствам. Если вам не хватает на новейший смартфон, не стоит брать его в кредит. Лучше признать, что сейчас это не по карману, и начать откладывать деньги. Со временем вы сможете приобрести желаемую вещь или найти более доступную альтернативу.