Искусственный интеллект (ИИ) собрал 10 самых действенных способов разбогатеть

Существуют сотни статей, в которых рассказывается о том, как превратить наши деньги в настоящее состояния. При этом, у каждого автора своя методика, которые позволили ему добиться грандиозного состояния и миллионов на своем счету. Emprendedor.com спросил искусственный интеллект (ИИ), каковы же основные формулы для создания богатства.