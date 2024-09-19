Хорошо забытое старое: возвращение в моду 70-х — ретрохиты осени 2024 года

Осенью 2024 года актуальны различные черты и отдельные предметы гардероба родом из 70-х годов. Это джинсы, кожаные куртки и сапоги. Стилисты и кутюрье переосмысливают тренды прошлого и делают акцент на фактурах. К примеру, они предлагают современным модницам носить сапоги с высокими голенищами, выполненные из мягкой замши, с шифоновыми женственными блузками и жакетами. В образах можно использовать блузки из вискозы, кожаные сапоги и эффектные пончо.