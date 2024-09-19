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Posted 19 сентября, 10:00

Published 19 сентября, 10:00

Modified 19 сентября, 10:00

Updated 19 сентября, 10:00

Мода 70-х — почему она актуальна

Хорошо забытое старое: возвращение в моду 70-х — ретрохиты осени 2024 года

19 сентября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Мода 70-х — почему она актуальна
В моду триумфально возвращается ретро, а именно — стиль, который сводил с ума весь мир в 70-х годах прошлого века. Рассказываем, что из моды тех лет обязательно стоит позаимствовать для актуального гардероба.

Хиты из 70-х

Осенью 2024 года актуальны различные черты и отдельные предметы гардероба родом из 70-х годов. Это джинсы, кожаные куртки и сапоги. Стилисты и кутюрье переосмысливают тренды прошлого и делают акцент на фактурах. К примеру, они предлагают современным модницам носить сапоги с высокими голенищами, выполненные из мягкой замши, с шифоновыми женственными блузками и жакетами. В образах можно использовать блузки из вискозы, кожаные сапоги и эффектные пончо.

Как носить

Одежда в стиле 70-х годов, по мнению стилистов, универсальна — она прекрасно вписывается в современный образ и сочетается с большей частью актуальных моделей. Простой пример — сапоги из замши, которые осенью 2024 года можно носить с шерстяными или трикотажными платьями. Пиджаки отлично смотрятся с блузками, выполненными из полупрозрачных тканей.

Как носить хиты из 70-хКак носить хиты из 70-х
Как носить хиты из 70-х. Фото: Изображение Midjourney

Прямо с подиума

Черпать вдохновение для создания модных образов стилисты предлагают у ведущих мировых кутюрье и у звезд шоу-бизнеса. К примеру, американская певица Майли Сайрус выбрала для церемонии вручения музыкальной премии такой ансамбль и подчеркнула его даже прической — эффектным начесом.

На мировых подиумах царят модели, одетые в стиле бохо — расклешенные джинсы, блузки с многоярусными воланами и все те же сапоги из замши. Наиболее показательным стало дефиле бренда Chloé, коллекции которого покорили обилием натуральных гамм, аксессуаров с золотым блеском и блузками из полупрозрачных тканей в комбинации с джинсами.

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#Мария Казак#Красота#Мода#Все материалы авторов
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