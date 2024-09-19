Хорошо забытое старое: возвращение в моду 70-х — ретрохиты осени 2024 года

Posted 19 сентября, 10:00
Published 19 сентября, 10:00
Modified 19 сентября, 10:00
Updated 19 сентября, 10:00
Осенью 2024 года актуальны различные черты и отдельные предметы гардероба родом из 70-х годов. Это джинсы, кожаные куртки и сапоги. Стилисты и кутюрье переосмысливают тренды прошлого и делают акцент на фактурах. К примеру, они предлагают современным модницам носить сапоги с высокими голенищами, выполненные из мягкой замши, с шифоновыми женственными блузками и жакетами. В образах можно использовать блузки из вискозы, кожаные сапоги и эффектные пончо.
Одежда в стиле 70-х годов, по мнению стилистов, универсальна — она прекрасно вписывается в современный образ и сочетается с большей частью актуальных моделей. Простой пример — сапоги из замши, которые осенью 2024 года можно носить с шерстяными или трикотажными платьями. Пиджаки отлично смотрятся с блузками, выполненными из полупрозрачных тканей.
Черпать вдохновение для создания модных образов стилисты предлагают у ведущих мировых кутюрье и у звезд шоу-бизнеса. К примеру, американская певица Майли Сайрус выбрала для церемонии вручения музыкальной премии такой ансамбль и подчеркнула его даже прической — эффектным начесом.
На мировых подиумах царят модели, одетые в стиле бохо — расклешенные джинсы, блузки с многоярусными воланами и все те же сапоги из замши. Наиболее показательным стало дефиле бренда Chloé, коллекции которого покорили обилием натуральных гамм, аксессуаров с золотым блеском и блузками из полупрозрачных тканей в комбинации с джинсами.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14