И в офис, и на свидание: с чем и как носить модные брюки-трубы осенью 2024 года

Posted 17 сентября, 15:00
Published 17 сентября, 15:00
Modified 17 сентября, 15:00
Updated 17 сентября, 15:00
От брюк классического кроя трубы отличаются конструкцией — на участках голени и бедер они прямые. Однако не следует путать их с другими популярными моделями, например палаццо, поскольку они гораздо шире.
Универсальность кроя брюк типа трубы делает их идеальным решением для практичного гардероба. Модели без труда можно вписать в любой образ, они идеально садятся по любой фигуре.
Рассказываем, с чем и как носить эти модные брюки осенью, создавая новые и интересные образы буквально каждый день.
Идеальный ансамбль на сентябрь — брюки типа трубы с кроссовками, элегантным тренчем и футболкой кроя оверсайз. Верх визуально нейтрализует подчеркнутую строгость брюк и делает образ неформальным.
Стилисты советуют выбирать для такого ансамбля брюки, выдержанные в нейтральных и спокойных оттенках. Если хочется подчеркнуть яркость образа, можно подобрать к нему соответствующий аксессуар, например сумку из материала с необычной фактурой.
Жилет прекрасно смотрится с брюками-трубами, поскольку визуально корректирует силуэт, вытягивая его, особенно если оба предмета гардероба выдержаны в монохромной гамме. Цвет рубашки может быть любым, к примеру белую модель можно выбрать для офисного образа, а голубую — для прогулки или для свидания.
Для теплого сентября рубашка с коротким рукавом подойдет идеально, а с брюками-трубами она будет смотреться безупречно. Если такой образ покажется скучноватым, его всегда можно будет разбавить акцентной деталью — бейсболкой или бижутерией, например массивной цепочкой.
Вместо джемпера к брюкам-трубам этой осенью можно выбирать толстовки, дополненные молнией. Такой ансамбль впишется в каноны актуального стиля спортивный шик и будет смотреться безупречно. В качестве обуви к нему подойдут либо ботильоны на невысоком каблуке, либо кроссовки, либо туфли-лодочки на острой шпильке.
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