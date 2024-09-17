И в офис, и на свидание: с чем и как носить модные брюки-трубы осенью 2024 года

Жилет прекрасно смотрится с брюками-трубами, поскольку визуально корректирует силуэт, вытягивая его, особенно если оба предмета гардероба выдержаны в монохромной гамме. Цвет рубашки может быть любым, к примеру белую модель можно выбрать для офисного образа, а голубую — для прогулки или для свидания.