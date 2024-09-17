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Posted 17 сентября, 15:00

Published 17 сентября, 15:00

Modified 17 сентября, 15:00

Updated 17 сентября, 15:00

С чем носить брюки-трубы осенью 2024 года

И в офис, и на свидание: с чем и как носить модные брюки-трубы осенью 2024 года

17 сентября 2024, 15:00
С чем носить брюки-трубы осенью 2024 года
Самая универсальная деталь вашего осеннего гардероба — это брюки-трубы. Рассказываем, почему они должны быть в вашем модном арсенале и с чем их можно носить.

Брюки-трубы — что это

От брюк классического кроя трубы отличаются конструкцией — на участках голени и бедер они прямые. Однако не следует путать их с другими популярными моделями, например палаццо, поскольку они гораздо шире.

Универсальность кроя брюк типа трубы делает их идеальным решением для практичного гардероба. Модели без труда можно вписать в любой образ, они идеально садятся по любой фигуре.

С чем носить трубы этой осенью

Рассказываем, с чем и как носить эти модные брюки осенью, создавая новые и интересные образы буквально каждый день.

С футболкой и тренчем

Идеальный ансамбль на сентябрь — брюки типа трубы с кроссовками, элегантным тренчем и футболкой кроя оверсайз. Верх визуально нейтрализует подчеркнутую строгость брюк и делает образ неформальным.

Стилисты советуют выбирать для такого ансамбля брюки, выдержанные в нейтральных и спокойных оттенках. Если хочется подчеркнуть яркость образа, можно подобрать к нему соответствующий аксессуар, например сумку из материала с необычной фактурой.

С футболкой и тренчемС футболкой и тренчем
С футболкой и тренчем. Фото: Изображение Midjourney

С рубашкой и жилетом

Жилет прекрасно смотрится с брюками-трубами, поскольку визуально корректирует силуэт, вытягивая его, особенно если оба предмета гардероба выдержаны в монохромной гамме. Цвет рубашки может быть любым, к примеру белую модель можно выбрать для офисного образа, а голубую — для прогулки или для свидания.

С рубашкой и жилетомС рубашкой и жилетом
С рубашкой и жилетом. Фото: Изображение Midjourney

С рубашкой, дополненной короткими рукавами

Для теплого сентября рубашка с коротким рукавом подойдет идеально, а с брюками-трубами она будет смотреться безупречно. Если такой образ покажется скучноватым, его всегда можно будет разбавить акцентной деталью — бейсболкой или бижутерией, например массивной цепочкой.

С рубашкой, дополненной короткими рукавамиС рубашкой, дополненной короткими рукавами
С рубашкой, дополненной короткими рукавами

С джемпером

Вместо джемпера к брюкам-трубам этой осенью можно выбирать толстовки, дополненные молнией. Такой ансамбль впишется в каноны актуального стиля спортивный шик и будет смотреться безупречно. В качестве обуви к нему подойдут либо ботильоны на невысоком каблуке, либо кроссовки, либо туфли-лодочки на острой шпильке.

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#Мария Казак#Общество#Красота#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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