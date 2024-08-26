От леопарда к змее: какой принт будет в тренде этой осенью

Не спешите составлять тотал-лук из вещей со змеиным принтом. Хотя это уже не считается вульгарным, все же есть риск переборщить. Проявите умеренность и разбавьте змеиную хищность спокойными базовыми вещами. Возьмите «змеиные» сапоги как яркий акцент к однотонному пальто или платью. Попробуйте сочетать куртку со змеиным принтом, прямые джинсы и базовую футболку.