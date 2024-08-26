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Posted 26 августа, 11:31

Published 26 августа, 11:31

Modified 10 сентября, 06:17

Updated 10 сентября, 06:17

От леопарда к змее: какой принт будет в тренде этой осенью

От леопарда к змее: какой принт будет в тренде этой осенью

26 августа 2024, 11:31
Фото: 1MI
От леопарда к змее: какой принт будет в тренде этой осенью
Анималистические принты снова в моде, но если летом были максимально актуальными были леопард и зебра, то осенью эстафету приняла змея. Как выигрышно вписать этот принт в повседневный гардероб, расскажем в сегодняшнем материале.

Умеренность

Не спешите составлять тотал-лук из вещей со змеиным принтом. Хотя это уже не считается вульгарным, все же есть риск переборщить. Проявите умеренность и разбавьте змеиную хищность спокойными базовыми вещами. Возьмите «змеиные» сапоги как яркий акцент к однотонному пальто или платью. Попробуйте сочетать куртку со змеиным принтом, прямые джинсы и базовую футболку.

Универсальность

Пробуйте составлять различные образы на любой случай — змеиный принт вполне позволяет это сделать. Например, если вы идете в кафе, выберите платье с градиентом, где хищный змеиный принт не будет смотреться слишком ярко. На вечеринке будет уместно более дерзкое полупрозрачное платье.

Дерзость

Если вы готовы к модным экспериментам, перестаньте добавлять «змеиные» вещи как акцент к базовой одежде. Вместо этого составьте тотал-лук из вещей со змеиным принтом и разбавьте его одним крупным базовым элементом. Например, возьмите «змеиное» пальто, высокие сапоги и уравновесьте образ черным платьем или свитером

Примеры образов

От теории «приручения змей» перейдем к практике. Чтобы не переживать по поводу того, не получился ли образ вульгарным, просто возьмите за основу один из предложенных ниже вариантов.

Пиджак со змеиным принтом + однотонный низ

«Змеиный» жакет или пиджак идеально сочетается с классическими брюками. Постарайтесь найти цветовой баланс: к черным брюкам подберите черно-белый пиджак. Так образ получится максимально гармоничным.

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Юбка со змеиным принтом + базовый верх

Изящные бедра, скрытые под юбкой со змеиным принтом, выглядят очень эротично. При этом сдержанная цветовая гамма и длина ниже колена нивелируют этот эффект, так что образ не выглядит вульгарным. Еще немного строгости добавит темный верх в виде лонгслива или водолазки.

Обувь со змеиным принтом + что угодно

Да-да, обувь со змеиным принтом в сдержанной цветовой гамме можно сочетать со множеством вещей. Это могут быть повседневные костюмы, нежные платья, летящие юбки. Главное — не перегрузить образ цветом. Выбирайте сдержанные оттенки, а пестрый принт поможет привлечь к ним максимум внимания.

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