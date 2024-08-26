От леопарда к змее: какой принт будет в тренде этой осенью

Posted 26 августа, 11:31
Published 26 августа, 11:31
Modified 10 сентября, 06:17
Updated 10 сентября, 06:17
Не спешите составлять тотал-лук из вещей со змеиным принтом. Хотя это уже не считается вульгарным, все же есть риск переборщить. Проявите умеренность и разбавьте змеиную хищность спокойными базовыми вещами. Возьмите «змеиные» сапоги как яркий акцент к однотонному пальто или платью. Попробуйте сочетать куртку со змеиным принтом, прямые джинсы и базовую футболку.
Пробуйте составлять различные образы на любой случай — змеиный принт вполне позволяет это сделать. Например, если вы идете в кафе, выберите платье с градиентом, где хищный змеиный принт не будет смотреться слишком ярко. На вечеринке будет уместно более дерзкое полупрозрачное платье.
Если вы готовы к модным экспериментам, перестаньте добавлять «змеиные» вещи как акцент к базовой одежде. Вместо этого составьте тотал-лук из вещей со змеиным принтом и разбавьте его одним крупным базовым элементом. Например, возьмите «змеиное» пальто, высокие сапоги и уравновесьте образ черным платьем или свитером
От теории «приручения змей» перейдем к практике. Чтобы не переживать по поводу того, не получился ли образ вульгарным, просто возьмите за основу один из предложенных ниже вариантов.
«Змеиный» жакет или пиджак идеально сочетается с классическими брюками. Постарайтесь найти цветовой баланс: к черным брюкам подберите черно-белый пиджак. Так образ получится максимально гармоничным.
Изящные бедра, скрытые под юбкой со змеиным принтом, выглядят очень эротично. При этом сдержанная цветовая гамма и длина ниже колена нивелируют этот эффект, так что образ не выглядит вульгарным. Еще немного строгости добавит темный верх в виде лонгслива или водолазки.
Да-да, обувь со змеиным принтом в сдержанной цветовой гамме можно сочетать со множеством вещей. Это могут быть повседневные костюмы, нежные платья, летящие юбки. Главное — не перегрузить образ цветом. Выбирайте сдержанные оттенки, а пестрый принт поможет привлечь к ним максимум внимания.
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