Идеальная база: какие 8 вещей обязательно должны присутствовать в осеннем гардеробе

Posted 29 августа, 07:56
Published 29 августа, 07:56
Modified 10 сентября, 06:32
Updated 10 сентября, 06:32
Выберите замшевую пару в спокойных тонах, не перегруженную деталями. Неважно, будут ли это сапоги с широким голенищем или классические кроссовки. Главное, чтобы обувь была уместна в любом образе.
Любительницы бунтарских образов могут смело приобрести кожаную куртку, почитательницы классики — бежевый плащ или кашемировое пальто. Любая из этих вещей впишется в современный многослойный образ.
Для походов на работу лучше взять юбку-карандаш, но если у вас нет строгого дресс-кода, то можно поэкспериментировать с фасонами. Минималистичный крой, длина ниже колена и нейтральные цвета — вот приметы мастхэва этой осени.
Игривые и легкие летние платья пора сменить на более теплые варианты. Приобретите трикотажное платье в черном, сером или бежевом цвете и смело меняйте аксессуары по своему настроению. Так вещь долго не примелькается, а образы получатся разнообразными и не банальными.
База на все времена — прямые синие джинсы. Эта удобная в носке вещь будет прекрасно смотреться в паре с легкими топами, строгими блейзерами, классическими водолазками.
Погода еще позволяет прогуливаться в футболке, но уже пора задуматься о более плотном верхе — свитере. Если найдете в каталогах модных брендов модель с высоким воротником и без лишнего декора, смело покупайте ее.
Пиджак есть в гардеробе почти у каждой современной женщины. Если у вас его нет, поторопитесь приобрести актуальную модель прямого кроя, которая прикроет бедра. Сочетать такую вещь можно с любым верхом — от кроп-топа до пуловера.
Не успели летом купить рубашку в мужском стиле? Исправляйте эту модную ошибку. Такая вещь долго не потеряет актуальности, будет комфортной в носке, а главное, впишется в любой образ — от строгого офисного лука до наряда для воскресного выхода в театр.
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