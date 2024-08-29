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Posted 29 августа, 07:56

Published 29 августа, 07:56

Modified 10 сентября, 06:32

Updated 10 сентября, 06:32

Идеальная база: какие 8 вещей обязательно должны присутствовать в осеннем гардеробе

Идеальная база: какие 8 вещей обязательно должны присутствовать в осеннем гардеробе

29 августа 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Идеальная база: какие 8 вещей обязательно должны присутствовать в осеннем гардеробе
Осень не за горами, и пора обзаводиться актуальными вещами, подходящими для прохладного сезона. Чтобы гардероб получился не только стильным, но и универсальным, достаточно приобрести всего 8 базовых вещей. Они останутся актуальными и весной, и даже следующей осенью.

Обувь

Выберите замшевую пару в спокойных тонах, не перегруженную деталями. Неважно, будут ли это сапоги с широким голенищем или классические кроссовки. Главное, чтобы обувь была уместна в любом образе.

Верхняя одежда

Любительницы бунтарских образов могут смело приобрести кожаную куртку, почитательницы классики — бежевый плащ или кашемировое пальто. Любая из этих вещей впишется в современный многослойный образ.

Юбка

Для походов на работу лучше взять юбку-карандаш, но если у вас нет строгого дресс-кода, то можно поэкспериментировать с фасонами. Минималистичный крой, длина ниже колена и нейтральные цвета — вот приметы мастхэва этой осени.

Платье

Игривые и легкие летние платья пора сменить на более теплые варианты. Приобретите трикотажное платье в черном, сером или бежевом цвете и смело меняйте аксессуары по своему настроению. Так вещь долго не примелькается, а образы получатся разнообразными и не банальными.

Джинсы

База на все времена — прямые синие джинсы. Эта удобная в носке вещь будет прекрасно смотреться в паре с легкими топами, строгими блейзерами, классическими водолазками.

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Свитер

Погода еще позволяет прогуливаться в футболке, но уже пора задуматься о более плотном верхе — свитере. Если найдете в каталогах модных брендов модель с высоким воротником и без лишнего декора, смело покупайте ее.

Пиджак

Пиджак есть в гардеробе почти у каждой современной женщины. Если у вас его нет, поторопитесь приобрести актуальную модель прямого кроя, которая прикроет бедра. Сочетать такую вещь можно с любым верхом — от кроп-топа до пуловера.

Рубашка

Не успели летом купить рубашку в мужском стиле? Исправляйте эту модную ошибку. Такая вещь долго не потеряет актуальности, будет комфортной в носке, а главное, впишется в любой образ — от строгого офисного лука до наряда для воскресного выхода в театр.

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#Елена Гончарова#Общество#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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