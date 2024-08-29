Идеальная база: какие 8 вещей обязательно должны присутствовать в осеннем гардеробе

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Осень не за горами, и пора обзаводиться актуальными вещами, подходящими для прохладного сезона. Чтобы гардероб получился не только стильным, но и универсальным, достаточно приобрести всего 8 базовых вещей. Они останутся актуальными и весной, и даже следующей осенью.