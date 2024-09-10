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Posted 10 сентября, 12:34

Published 10 сентября, 12:34

Modified 10 сентября, 12:34

Updated 10 сентября, 12:34

10 образов с Венецианского кинофестиваля, которые точно стоит повторить в своем повседневном гардеробе

10 образов с Венецианского кинофестиваля, которые точно стоит повторить в своем повседневном гардеробе

10 сентября 2024, 12:34
Фото: Hawtcelebs
10 образов с Венецианского кинофестиваля, которые точно стоит повторить в своем повседневном гардеробе
Три дня назад отгремел Венецианский кинофестиваль-2024, но звездные образы с красных дорожек все еще будоражат наше воображение. Впрочем, на празднике кино были не только вечерние туалеты, но и яркие кэжуал-образы: звезды показали нам как носить тренды в обычной жизни.

Кейт Бланшетт

Похоже, голливудская дива привезла в Венецию больше всего нарядов. Кейт продемонстрировала несколько сногсшибательных вечерних платьев, а также выгуляла пару костюмов, от которых невозможно было отвести глаз.

Прежде всего речь идет об этом ансамбле от Moschino — акцент в крупный горох делает его актуальным для любого мероприятия.

Кейт БланшеттКейт Бланшетт
Кейт Бланшетт. Фото: Hawtcelebs

Еще один образ Кейт Бланшетт, которому точно стоит поставить твердую пятерку, это черный бархатный костюм с рукавами-фонариками от неизвестного бренда.

Кейт БланшеттКейт Бланшетт
Кейт Бланшетт. Фото: Hawtcelebs

Джулиана Мур

Джулиана Мур — признанная голливудская модница. В Венецию она тоже прилетела не с пустым чемоданом. На показе фильма со своим участием Мур появилась в красно-черном платье с бахромой от Bottega Veneta, которое красиво оттенило золото ее волос.

Джулиана МурДжулиана Мур
Джулиана Мур. Фото: Hawtcelebs

Кэтрин О’Хара

Звезда фильма «Один дома» представила на одном из кинопоказов очень стильный и лаконичный образ — костюм в полоску от Petar Petrov, состоящий их свободной рубашки и прямых широких брюк с защипами.

Кэтрин О’ХараКэтрин О’Хара
Кэтрин О’Хара. Фото: Hawtcelebs

Анджелина Джоли

На одной из прогулок по солнечной Венеции актриса появилась в эффектном платье в пол от бренда Saint Laurent. Полупрозрачный наряд с необычной драпировкой звезда дополнила остроносыми туфлями.

Анджелина ДжолиАнджелина Джоли
Анджелина Джоли. Фото: Hawtcelebs

Дженна Ортега

Звезда фильма «Уэнсдей» приберегла декольтированные платья для красных дорожек, а на прогулки ездила в кэжуал-нарядах. Один из них — мини-юбка с трендовым пиджаком в клетку и лоферы с белыми носками — сделал ее похожей на юную студентку колледжа.

Дженна ОртегаДженна Ортега
Дженна Ортега. Фото: Hawtcelebs

Леди Гага

Леди Гага прибыла в Венецию со своим женихом Майклом Полански. Певица и актриса, хоть и выглядела счастливой, одевалась слегка мрачновато, в основном, в черные аутфиты. Одним из самых ярких оказалось это платье в горох от неизвестного бренда.

Леди ГагаЛеди Гага
Леди Гага. Фото: Hawtcelebs

Моника Белуччи

Еще одна романтическая пара, прибывшая на Венецианский кинофестиваль, Моника Белуччи и Тим Бертон. Актриса прекрасно смотрелась в белоснежном брючном костюме от Balmain, став образом классической элегантности.

Моника БелуччиМоника Белуччи
Моника Белуччи. Фото: Hawtcelebs

Поппи Делевинь

А вот модель Поппи Делевинь сделал выбор в пользу расслабленного брючного образа, надев шелковистый костюм — оверсайз-блейзер и брюки — от Philosophy di Lorenzo Serafini.

Поппи ДелевиньПоппи Делевинь
Поппи Делевинь. Фото: Hawtcelebs

Тильда Суинтон

Один из самых оригинальных образов продемонстрировала на красной дорожке актриса Тильда Суинтон: она надела наряд от Chanel — кафтан с рюшами и брюки-дудочки, еще раз подчеркнув андрогинность своего образа.

Тильда СуинтонТильда Суинтон
Тильда Суинтон. Фото: Hawtcelebs
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