10 образов с Венецианского кинофестиваля, которые точно стоит повторить в своем повседневном гардеробе

Posted 10 сентября, 12:34
Published 10 сентября, 12:34
Modified 10 сентября, 12:34
Updated 10 сентября, 12:34
Похоже, голливудская дива привезла в Венецию больше всего нарядов. Кейт продемонстрировала несколько сногсшибательных вечерних платьев, а также выгуляла пару костюмов, от которых невозможно было отвести глаз.
Прежде всего речь идет об этом ансамбле от Moschino — акцент в крупный горох делает его актуальным для любого мероприятия.
Еще один образ Кейт Бланшетт, которому точно стоит поставить твердую пятерку, это черный бархатный костюм с рукавами-фонариками от неизвестного бренда.
Джулиана Мур — признанная голливудская модница. В Венецию она тоже прилетела не с пустым чемоданом. На показе фильма со своим участием Мур появилась в красно-черном платье с бахромой от Bottega Veneta, которое красиво оттенило золото ее волос.
Звезда фильма «Один дома» представила на одном из кинопоказов очень стильный и лаконичный образ — костюм в полоску от Petar Petrov, состоящий их свободной рубашки и прямых широких брюк с защипами.
На одной из прогулок по солнечной Венеции актриса появилась в эффектном платье в пол от бренда Saint Laurent. Полупрозрачный наряд с необычной драпировкой звезда дополнила остроносыми туфлями.
Звезда фильма «Уэнсдей» приберегла декольтированные платья для красных дорожек, а на прогулки ездила в кэжуал-нарядах. Один из них — мини-юбка с трендовым пиджаком в клетку и лоферы с белыми носками — сделал ее похожей на юную студентку колледжа.
Леди Гага прибыла в Венецию со своим женихом Майклом Полански. Певица и актриса, хоть и выглядела счастливой, одевалась слегка мрачновато, в основном, в черные аутфиты. Одним из самых ярких оказалось это платье в горох от неизвестного бренда.
Еще одна романтическая пара, прибывшая на Венецианский кинофестиваль, Моника Белуччи и Тим Бертон. Актриса прекрасно смотрелась в белоснежном брючном костюме от Balmain, став образом классической элегантности.
А вот модель Поппи Делевинь сделал выбор в пользу расслабленного брючного образа, надев шелковистый костюм — оверсайз-блейзер и брюки — от Philosophy di Lorenzo Serafini.
Один из самых оригинальных образов продемонстрировала на красной дорожке актриса Тильда Суинтон: она надела наряд от Chanel — кафтан с рюшами и брюки-дудочки, еще раз подчеркнув андрогинность своего образа.
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