10 образов с Венецианского кинофестиваля, которые точно стоит повторить в своем повседневном гардеробе

Кейт Бланшетт Джулиана Мур Кэтрин О’Хара Анджелина Джоли Дженна Ортега Леди Гага Моника Белуччи Поппи Делевинь Тильда Суинтон

Три дня назад отгремел Венецианский кинофестиваль-2024, но звездные образы с красных дорожек все еще будоражат наше воображение. Впрочем, на празднике кино были не только вечерние туалеты, но и яркие кэжуал-образы: звезды показали нам как носить тренды в обычной жизни.