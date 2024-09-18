Кейт Бланшетт затмила всех на кинофестивале в Торонто: 4 наряда звезды для будней и вечеринок

На вручение премии TIFF Tribute Awards в рамках кинофестиваля Кейт Бланшетт, которая борется за осознанное потребление во всем мире, пришла в плиссированном платье, которое уже надевала. Оригинальный черно-белый наряд из весенней коллекции Givenchy 2019 года имеет асимметричный крой и один рукав. Цветочный принт делает образ броским и выразительным.