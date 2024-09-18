Кейт Бланшетт затмила всех на кинофестивале в Торонто: 4 наряда звезды для будней и вечеринок

Posted 18 сентября, 10:16
Published 18 сентября, 10:16
Modified 18 сентября, 10:17
Updated 18 сентября, 10:17
На вручение премии TIFF Tribute Awards в рамках кинофестиваля Кейт Бланшетт, которая борется за осознанное потребление во всем мире, пришла в плиссированном платье, которое уже надевала. Оригинальный черно-белый наряд из весенней коллекции Givenchy 2019 года имеет асимметричный крой и один рукав. Цветочный принт делает образ броским и выразительным.
На премьере фильма «Слухи» звезда появилась в потрясающем платье от Louis Vuitton, в котором сочетаются элегантность и шик. Топ наряда расшит серебром, а черная шелковая юбка струится по фигуре. Подчеркнуто все это великолепие кожаным поясом-корсетом. Образ Бланшетт дополнили серьги V for Vuitton и кольца LV Heritage.
Красный — один из любимых цветов Кейт Бланшетт. Она уже блистала в красном костюме на Венецианском кинофестивале. В Торонто актриса вновь обратилась к образу lady in red, надев блузку и широкие брюки-трансформеры от бренда Ami.
Только человек с тонким чувством юмора мог надеть на красную дорожку наряд, украшенный столовыми приборами. Кейт вызвала фурор в костюме от шведского дизайнера Эллен Ходаковой Ларссон — строгие брюки-дудочки и жакет, окантованный серебряными ложками.
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