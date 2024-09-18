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Posted 18 сентября, 10:16

Published 18 сентября, 10:16

Modified 18 сентября, 10:17

Updated 18 сентября, 10:17

На кинофестивале в Торонто Кейт Бланшетт представли 4 наряда

Кейт Бланшетт затмила всех на кинофестивале в Торонто: 4 наряда звезды для будней и вечеринок

18 сентября 2024, 10:16
Фото: Getty Images
На кинофестивале в Торонто Кейт Бланшетт представли 4 наряда
В начале сентября в канадском Торонто прошел международный кинофестиваль, собравший актеров из разных уголков мира. В их числе гостей было много звезд Голливуда, но образы Кейт Бланшетт, как всегда, оказались на высоте.

Платье от Givenchy

На вручение премии TIFF Tribute Awards в рамках кинофестиваля Кейт Бланшетт, которая борется за осознанное потребление во всем мире, пришла в плиссированном платье, которое уже надевала. Оригинальный черно-белый наряд из весенней коллекции Givenchy 2019 года имеет асимметричный крой и один рукав. Цветочный принт делает образ броским и выразительным.

Платье от Givenchy — это классика вне времениПлатье от Givenchy — это классика вне времени
Платье от Givenchy — это классика вне времени. Фото: Фото: Getty Images/Emma McIntyre

Платье от Louis Vuitton

На премьере фильма «Слухи» звезда появилась в потрясающем платье от Louis Vuitton, в котором сочетаются элегантность и шик. Топ наряда расшит серебром, а черная шелковая юбка струится по фигуре. Подчеркнуто все это великолепие кожаным поясом-корсетом. Образ Бланшетт дополнили серьги V for Vuitton и кольца LV Heritage.

Образ от Louis Vuitton уместен как на торжестве, так и на вечеринкеОбраз от Louis Vuitton уместен как на торжестве, так и на вечеринке
Образ от Louis Vuitton уместен как на торжестве, так и на вечеринке. Фото: Фото: Getty Images/Valerie Macon

Красный ансамбль от Ami

Красный — один из любимых цветов Кейт Бланшетт. Она уже блистала в красном костюме на Венецианском кинофестивале. В Торонто актриса вновь обратилась к образу lady in red, надев блузку и широкие брюки-трансформеры от бренда Ami.

В тком костюме можно прийти в офис, если нет строгого дресс-кодаВ тком костюме можно прийти в офис, если нет строгого дресс-кода
В тком костюме можно прийти в офис, если нет строгого дресс-кода. Фото: Фото: Getty Images/Valerie Macon

Костюм с ложками от Hodakova

Только человек с тонким чувством юмора мог надеть на красную дорожку наряд, украшенный столовыми приборами. Кейт вызвала фурор в костюме от шведского дизайнера Эллен Ходаковой Ларссон — строгие брюки-дудочки и жакет, окантованный серебряными ложками.

Фото: Getty Images/ Mark Blinch
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