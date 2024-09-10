Духи с ароматом майонеза — новый хит сезона?

Обычно товары с ограниченных коллекций позже перекупают за большие деньги. Поэтому, скорее всего, в России купить парфюм с майонезом за 8 долларов не получится. У российских перекупщиков парфюм будет стоить в десятки, а может и в сотни раз дороже.