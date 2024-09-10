Духи с ароматом майонеза — новый хит сезона?

Posted 10 сентября, 08:39
Published 10 сентября, 08:39
Modified 10 сентября, 08:41
Updated 10 сентября, 08:41
Духи с ароматом майонеза выпустила известная американская компания по производству соусов Hellmann’s. Причем к рекламному ролику нового аромата они подошли ответственно, пригласив к участию в нем популярного американского футболиста Уилла Левиса.
Напомним, что в прошлом году футболист уже рекламировал бренд Hellmann’s. В соцсетях большим успехом пользовался ролик, где знаменитый квотербек добавляет соус майонез в чашечку кофе.
Производители оценили популярность ролика и решили запустить линейку духов с ароматом майонеза. А Уилл Левис получил «пожизненный запах соуса». Правда, сам футболист признался, что кофе с майонезом он не пил. Однако активно участвовал в создании нового аромата. По крайней мере, так утверждают производители.
Итак, в 2024 году был представлен новый аромат под названием Will Levis No. 8. Состав нового парфюма звучит весьма аппетитно: нотки кофе, терпкого лимона, ванили, муксуса, петрушки сочетаются с главным ингредиентом — майонезом.
Запах нового парфюма, по словам производителя, получился сложным и запоминающимся именно благодаря соусу. Причем остался доволен и Левис — он утверждает, что аромат подчеркивает его личность и действия на футбольном поле и отражает всё, что он сам любит в майонезе.
Цена нового парфюма достаточно демократична — всего 8 долларов за объем 30 мл. Духи можно было приобрести на сайте производителя. И в первые же часы вся партия необычного парфюма была раскуплена.
Маркетологи предполагают, что производители выпустили ограниченную партию парфюма намеренно. Такую стратегию применяют многие крупные компании. Они выпускают небольшие лимитированные коллекции по невысоким ценам, тем самым привлекая к ним внимание. Эти партии разлетаются в считаные дни и привлекают много внимания к коллекции.
Обычно товары с ограниченных коллекций позже перекупают за большие деньги. Поэтому, скорее всего, в России купить парфюм с майонезом за 8 долларов не получится. У российских перекупщиков парфюм будет стоить в десятки, а может и в сотни раз дороже.
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