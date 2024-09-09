Самый осенний и романтичный: маникюр «Сияющий закат» — что это и как сделать его дома

Если вы хотите сделать такой маникюр в домашних условиях, для начала нужно определиться с техникой исполнения и с оттенком покрытия. Отличное решение — однотонный маникюр с эффектом омбре, при котором градиент равномерно растягивается по всем ногтям. Другой вариант — проверенный временем френч. И в том и в другом случае не обойтись без перламутровой втирки.