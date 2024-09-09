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Posted 9 сентября, 11:37

Published 9 сентября, 11:37

Modified 9 сентября, 11:37

Updated 9 сентября, 11:37

Самый осенний и романтичный: маникюр «Сияющий закат» — что это и как сделать его дома

Самый осенний и романтичный: маникюр «Сияющий закат» — что это и как сделать его дома

9 сентября 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney
Самый осенний и романтичный: маникюр «Сияющий закат» — что это и как сделать его дома
«Сияющий закат» — так называется самый модный маникюр сентября 2024 года. Рассказываем, что он собой представляет и как сделать его в домашних условиях.

Маникюр «Сияющий закат» — какой он

«Сияющий закат» (sunset nails) — настоящий хит конца августа и начала сентября 2024 года. Он подойдет для тех, кто не спешит переходить на традиционно осенние цвета, например на коричневый или бордовый, и изо всех сил пытается продлить теплое лето.

Такой маникюр делается с применением жемчужной втирки, а также оттенков, которые напоминают небо в период заката. Наиболее распространенные цвета покрытия — персиковый, светло-розовый, голубой, желтый и оранжевый. Стоит отметить, что такой маникюр — это актуальная вариация на тему направления mermaidcore, которое сегодня очень популярно.

Такой маникюр делается с применением жемчужной втиркиТакой маникюр делается с применением жемчужной втирки
Такой маникюр делается с применением жемчужной втирки. Фото: Изображение Midjourney

Преимущества маникюра

Перламутровое покрытие универсально, и именно по этой причине оно уже давно выходит за границы актуальных трендов и сезонной моды. Иными словами, такой маникюр подойдет на любой сезон. Осенью он выгодно подчеркнет красивый бронзовый загар, а также сделает акцент на женственности образа.

Перламутровое покрытие универсальноПерламутровое покрытие универсально
Перламутровое покрытие универсально. Фото: Изображение Midjourney

Как сделать маникюр дома

Если вы хотите сделать такой маникюр в домашних условиях, для начала нужно определиться с техникой исполнения и с оттенком покрытия. Отличное решение — однотонный маникюр с эффектом омбре, при котором градиент равномерно растягивается по всем ногтям. Другой вариант — проверенный временем френч. И в том и в другом случае не обойтись без перламутровой втирки.

Желтый, голубой или розовый цвета считаются стандартными для такого маникюра, но от этого канона можно отойти, и классический жемчужный белый маникюр — не единственный вариант. Рассмотрите зеленый маникюр, который смотрится очень изысканно и оригинально. Кстати, оттенок чая матча официально стал главным цветом осени.

Выбрав для маникюра модный зеленый цвет, вы можете экспериментировать с ним, ориентируясь на разные оттенки и даже смешивая их, чтобы цвет получился более приглушенным.

Фиолетовый и розовый цвета считаются стандартными для такого маникюраФиолетовый и розовый цвета считаются стандартными для такого маникюра
Фиолетовый и розовый цвета считаются стандартными для такого маникюра. Фото: Изображение Midjourney
Оттенок чая матча официально стал главным цветом осениОттенок чая матча официально стал главным цветом осени
Оттенок чая матча официально стал главным цветом осени. Фото: Изображение Midjourney
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