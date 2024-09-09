Самый осенний и романтичный: маникюр «Сияющий закат» — что это и как сделать его дома

Posted 9 сентября, 11:37
Published 9 сентября, 11:37
Modified 9 сентября, 11:37
Updated 9 сентября, 11:37
«Сияющий закат» (sunset nails) — настоящий хит конца августа и начала сентября 2024 года. Он подойдет для тех, кто не спешит переходить на традиционно осенние цвета, например на коричневый или бордовый, и изо всех сил пытается продлить теплое лето.
Такой маникюр делается с применением жемчужной втирки, а также оттенков, которые напоминают небо в период заката. Наиболее распространенные цвета покрытия — персиковый, светло-розовый, голубой, желтый и оранжевый. Стоит отметить, что такой маникюр — это актуальная вариация на тему направления mermaidcore, которое сегодня очень популярно.
Перламутровое покрытие универсально, и именно по этой причине оно уже давно выходит за границы актуальных трендов и сезонной моды. Иными словами, такой маникюр подойдет на любой сезон. Осенью он выгодно подчеркнет красивый бронзовый загар, а также сделает акцент на женственности образа.
Если вы хотите сделать такой маникюр в домашних условиях, для начала нужно определиться с техникой исполнения и с оттенком покрытия. Отличное решение — однотонный маникюр с эффектом омбре, при котором градиент равномерно растягивается по всем ногтям. Другой вариант — проверенный временем френч. И в том и в другом случае не обойтись без перламутровой втирки.
Желтый, голубой или розовый цвета считаются стандартными для такого маникюра, но от этого канона можно отойти, и классический жемчужный белый маникюр — не единственный вариант. Рассмотрите зеленый маникюр, который смотрится очень изысканно и оригинально. Кстати, оттенок чая матча официально стал главным цветом осени.
Выбрав для маникюра модный зеленый цвет, вы можете экспериментировать с ним, ориентируясь на разные оттенки и даже смешивая их, чтобы цвет получился более приглушенным.
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