Осенние тени: смоки айс снова в моде

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На смену нежным clean girl с «макияжем без макияжа» приходят дерзкие красотки с густыми полосами черных теней на веках. Классика в виде гранжевого смоки айс снова вернулась в тренды. Собрали для вас фото с модных подиумов, чтобы вдохновить на создание осеннего образа с ярким макияжем.