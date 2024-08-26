Осенние тени: смоки айс снова в моде

Posted 26 августа, 08:37
Published 26 августа, 08:37
Modified 10 сентября, 06:18
Updated 10 сентября, 06:18
Яркая одежда модели заметно контрастирует с размашистым смоки, плавно переходящим от угольно-черного к темно-серому цвету.
Макияж за авторством Дайан Кендалл получился готичным, но удивительно нежным и элегантным, насколько это возможно для такого приема, как смоки. Образ с легким платьем получился очень выразительным.
На этом показе визажисты не стали накладывать тени широкими мазками. Получился лаконичный, но выразительный образ. Особой дерзости ему придает не ширина гаммы или мазков, а небрежность нанесения и растушевки.
Образ, который получился у Ромеро Дженнингса, получился более выразительным за счет цветов. Здесь нашлось место и розовой помаде, и шиммеру. При этом тренд на небрежность вполне учтен — обратите внимание на нижние веки модели.
Визажист Дик Пейдж тоже добавил в образ модели блеска, но совсем немного. Получилось деликатно и нежно, без перетягивания внимания от яркой одежды на лицо.
Визажисты Gucci пошли дальше и создали мощный акцент на глаза с помощью черной подводки. Тренд на насыщенные яркие линии вернулся. Причем стрелки получились очень толстыми и с коротким толстым хвостиком. Казалось бы, нарушение всех бьюти-правил должно испортить результат. Но нет, образ получился шикарным.
Визажисты этого бренда перещеголяли даже Gucci и нарисовали модели максимально толстые стрелки с помощью классического черного карандаша для глаз. Получилось нереально дерзко, ведь гранж и должен быть таким.
Пока конкуренты соревновались в уровне небрежности макияжа, визажисты Sergio Hudson сделали модели красивый классический смоки айс. За основу взяли оттенок коричневого, добавили черного и старательно растушевали. Получился потрясающий акцент на глаза.
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