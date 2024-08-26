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Posted 26 августа, 08:37

Published 26 августа, 08:37

Modified 10 сентября, 06:18

Updated 10 сентября, 06:18

Макияж смоки айс

Осенние тени: смоки айс снова в моде

26 августа 2024, 08:37
Фото: 1MI
Макияж смоки айс
На смену нежным clean girl с «макияжем без макияжа» приходят дерзкие красотки с густыми полосами черных теней на веках. Классика в виде гранжевого смоки айс снова вернулась в тренды. Собрали для вас фото с модных подиумов, чтобы вдохновить на создание осеннего образа с ярким макияжем.

Шоу Helmut Lang

Яркая одежда модели заметно контрастирует с размашистым смоки, плавно переходящим от угольно-черного к темно-серому цвету.

Показ Altuzarra

Макияж за авторством Дайан Кендалл получился готичным, но удивительно нежным и элегантным, насколько это возможно для такого приема, как смоки. Образ с легким платьем получился очень выразительным.

Показ Huishan Zhang

На этом показе визажисты не стали накладывать тени широкими мазками. Получился лаконичный, но выразительный образ. Особой дерзости ему придает не ширина гаммы или мазков, а небрежность нанесения и растушевки.

Шоу Prabal Gurung

Образ, который получился у Ромеро Дженнингса, получился более выразительным за счет цветов. Здесь нашлось место и розовой помаде, и шиммеру. При этом тренд на небрежность вполне учтен — обратите внимание на нижние веки модели.

Показ Tom Ford

Визажист Дик Пейдж тоже добавил в образ модели блеска, но совсем немного. Получилось деликатно и нежно, без перетягивания внимания от яркой одежды на лицо.

Показ Gucci

Визажисты Gucci пошли дальше и создали мощный акцент на глаза с помощью черной подводки. Тренд на насыщенные яркие линии вернулся. Причем стрелки получились очень толстыми и с коротким толстым хвостиком. Казалось бы, нарушение всех бьюти-правил должно испортить результат. Но нет, образ получился шикарным.

Показ Jason Wu

Визажисты этого бренда перещеголяли даже Gucci и нарисовали модели максимально толстые стрелки с помощью классического черного карандаша для глаз. Получилось нереально дерзко, ведь гранж и должен быть таким.

Показ Sergio Hudson

Пока конкуренты соревновались в уровне небрежности макияжа, визажисты Sergio Hudson сделали модели красивый классический смоки айс. За основу взяли оттенок коричневого, добавили черного и старательно растушевали. Получился потрясающий акцент на глаза.

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#Елена Гончарова#Красота#Мода#Все материалы авторов#Макияж
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