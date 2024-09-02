Самый главный цвет осени-2024 — дорого, стильно, модно

Posted 2 сентября, 07:02
Published 2 сентября, 07:02
Modified 2 сентября, 07:04
Updated 2 сентября, 07:04
Глубокий фиолетовый цвет стал хитом предстоящего осенне-зимнего сезона. Pantone назвал этот оттенок Italian plum. Эксперты считают, что в этом названии отражается сильный магнетический эффект сливового цвета.
Дизайнеры назвали главные преимущества фиолетового оттенка:
Чтобы быть модной и стильной в осеннем сезоне — 2024, фэшен-эксперты советуют обязательно приобрести пальто сливового оттенка, тренч из экокожи темно-фиолетового цвета, платье из летящего шелка.
Кроме того, обратите внимание и на другие модные вещи сливового оттенка. Обувь, шарфы, сумки, перчатки фиолетового цвета будут актуальны минимум пару сезонов.
«Итальянская слива» смотрится очень женственно и романтично. Благодаря этому оттенку ваш лук будет запоминающимся и нестандартным. А за счет насыщенности цвета вещи сливового оттенка будут такими же функциональными, как и классические модели.
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