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Posted 2 сентября, 07:02

Published 2 сентября, 07:02

Modified 2 сентября, 07:04

Updated 2 сентября, 07:04

Самый главный цвет осени-2024 — дорого, стильно, модно

Самый главный цвет осени-2024 — дорого, стильно, модно

2 сентября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
Самый главный цвет осени-2024 — дорого, стильно, модно
Стилисты назвали самый модный цвет осеннего сезона 2024 года. Хорошая новость — он подходит практически всем и из него легко составить повседневный лук. Рассказываем о главном цвете осени.

Глубокий фиолетовый цвет стал хитом предстоящего осенне-зимнего сезона. Pantone назвал этот оттенок Italian plum. Эксперты считают, что в этом названии отражается сильный магнетический эффект сливового цвета.

Дизайнеры назвали главные преимущества фиолетового оттенка:

  1. Цвет универсален и подходит как для деловой, так и для повседневной одежды, а также актуален и для праздничных мероприятий.
  2. Отлично сочетается с главными осенними оттенками — серым, оливковым, бежевым, коричневым, темно-синим.
  3. Сливовый хорошо смотрится на легких тканях, вроде шелка, что позволяет носить его ранней осенью. В то же время он отлично подходит для плотных и теплых материй, характерных для более холодного сезона, — кашемира, кожи, шерсти.

Чтобы быть модной и стильной в осеннем сезоне — 2024, фэшен-эксперты советуют обязательно приобрести пальто сливового оттенка, тренч из экокожи темно-фиолетового цвета, платье из летящего шелка.

Фэшен-эксперты советуют обязательно приобрести пальто сливового оттенкаФэшен-эксперты советуют обязательно приобрести пальто сливового оттенка
Фэшен-эксперты советуют обязательно приобрести пальто сливового оттенка. Фото: Изображение Midjourney
Благодаря этому оттенку ваш лук будет запоминающимся и нестандартнымБлагодаря этому оттенку ваш лук будет запоминающимся и нестандартным
Благодаря этому оттенку ваш лук будет запоминающимся и нестандартным. Фото: Изображение Midjourney
Обувь, шарфы, сумки, перчатки фиолетового цвета будут актуальны минимум пару сезоновОбувь, шарфы, сумки, перчатки фиолетового цвета будут актуальны минимум пару сезонов
Обувь, шарфы, сумки, перчатки фиолетового цвета будут актуальны минимум пару сезонов. Фото: Изображение Midjourney

Кроме того, обратите внимание и на другие модные вещи сливового оттенка. Обувь, шарфы, сумки, перчатки фиолетового цвета будут актуальны минимум пару сезонов.

«Итальянская слива» смотрится очень женственно и романтично. Благодаря этому оттенку ваш лук будет запоминающимся и нестандартным. А за счет насыщенности цвета вещи сливового оттенка будут такими же функциональными, как и классические модели.

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#Алина Ибрагимова#Красота#Мода#Все материалы авторов
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