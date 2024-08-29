Губы в центре внимания: Ким Кардашьян показала самый модный осенний макияж 2024 года

Posted 29 августа, 13:14
Published 29 августа, 13:14
Modified 10 сентября, 05:55
Updated 10 сентября, 05:55
Красная помада считается классикой, которая не утрачивает актуальности. Что меняется, так это оттенки красной помады — друг друга сменяют темные, неоновые гаммы, матовые и кремовые текстуры. В моде попеременно оказываются то мейкап в стиле пинап, то макияж в корейском стиле. В августе 2024 года в тренде яркая помада и макияж, который носит Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян давно пользуется для макияжа карандашом коричневого цвета, которым обводит контур губ. Вы можете сделать то же самое, и, если вы привыкли использовать карандаш исключительно с помадами нюдового цвета, самое время начать использовать его с красной помадой кремовой текстуры. Важно, чтобы цвет помады был не очень ярким и в то же время не очень темным. Подтон может быть любым.
Чтобы макияж получился более выразительным, добавьте к нему эффектные стрелки — их можно нарисовать черной подводкой. И еще пара штрихов — объемная и высокая укладка плюс удлиненные ресницы.
Если красная помада кажется вам слишком ярким и экспериментальным решением, возьмите на заметку другие тренды августа 2024 года — например, помаду ягодного оттенка. Она прекрасно смотрится с нежными румянами. Идеальное решение — нанести косметику одного и того же оттенка и на щеки, и на губы.
Добавьте к макияжу стрелки, но небольшие, короткие. Такой вариант уместен, если вы используете яркую помаду с эффектом глянцевого блеска. Можете нарисовать стрелки чуть приспущенными вниз — такой прием позволит внести в макияж разнообразие.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14