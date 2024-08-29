newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 13:14

Published 29 августа, 13:14

Modified 10 сентября, 05:55

Updated 10 сентября, 05:55

Как у Ким Кардашьян: секреты самого модного макияжа в августе 2024 года

Губы в центре внимания: Ким Кардашьян показала самый модный осенний макияж 2024 года

29 августа 2024, 13:14
Фото: thegirl.ru
Как у Ким Кардашьян: секреты самого модного макияжа в августе 2024 года
Пользователи соцсетей в восторге от нового макияжа Ким Кардашьян! Попробуйте повторить его, ведь это настоящий хит августа 2024 года.

Красная помада — тренд

Красная помада считается классикой, которая не утрачивает актуальности. Что меняется, так это оттенки красной помады — друг друга сменяют темные, неоновые гаммы, матовые и кремовые текстуры. В моде попеременно оказываются то мейкап в стиле пинап, то макияж в корейском стиле. В августе 2024 года в тренде яркая помада и макияж, который носит Ким Кардашьян.

Особенности макияжа

Ким Кардашьян давно пользуется для макияжа карандашом коричневого цвета, которым обводит контур губ. Вы можете сделать то же самое, и, если вы привыкли использовать карандаш исключительно с помадами нюдового цвета, самое время начать использовать его с красной помадой кремовой текстуры. Важно, чтобы цвет помады был не очень ярким и в то же время не очень темным. Подтон может быть любым.

Чтобы макияж получился более выразительным, добавьте к нему эффектные стрелки — их можно нарисовать черной подводкой. И еще пара штрихов — объемная и высокая укладка плюс удлиненные ресницы.

Другие варианты

Если красная помада кажется вам слишком ярким и экспериментальным решением, возьмите на заметку другие тренды августа 2024 года — например, помаду ягодного оттенка. Она прекрасно смотрится с нежными румянами. Идеальное решение — нанести косметику одного и того же оттенка и на щеки, и на губы.

Добавьте к макияжу стрелки, но небольшие, короткие. Такой вариант уместен, если вы используете яркую помаду с эффектом глянцевого блеска. Можете нарисовать стрелки чуть приспущенными вниз — такой прием позволит внести в макияж разнообразие.

Читайте также:
Это лето будет ярким и запоминающимся: 7 главных трендов летнего макияжаВыдержит жару: макияж, который сохранит стойкость даже в +30Идеальный дизайн ногтей для лета-2024: маникюр в горошек
#Мария Казак#Красота#Мода#Косметика#Все материалы авторов#Тренды#Макияж
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика