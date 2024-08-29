Губы в центре внимания: Ким Кардашьян показала самый модный осенний макияж 2024 года

Ким Кардашьян давно пользуется для макияжа карандашом коричневого цвета, которым обводит контур губ. Вы можете сделать то же самое, и, если вы привыкли использовать карандаш исключительно с помадами нюдового цвета, самое время начать использовать его с красной помадой кремовой текстуры. Важно, чтобы цвет помады был не очень ярким и в то же время не очень темным. Подтон может быть любым.