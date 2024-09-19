Ногти Toffee — маникюрный тренд осени для поклонниц нюда

Posted 19 сентября, 11:44
Published 19 сентября, 11:44
Modified 19 сентября, 11:46
Updated 19 сентября, 11:46
С приходом осени появляется много интересных идей для сезонного нейл-арт. Среди любителей нюда фаворитом неожиданно стал цвет конфетной карамели — ириски.
Мастер маникюр Том Бачик, который ввел этот цвет в моду, считает этот оттенок идеальным, неизбитым и при этом ярким акцентом в образе.
«Ногти с ирисками — это глянцевые полупрозрачные осенние оттенки цвета карамели, — рассказывает эксперт изданию Glamour. — Они выглядят так же, как популярные летом „мыльные ногти“, но только с другим цветом».
Том Бачик впервые показал этот новый тренд на Селене Гомес, своей давней клиентки, на кинофестивале в Теллуриде в Колорадо, где актриса рекламировала свой новый фильм. Оттенок получился приятный, светло-коричневый с легким бежевым оттенком.
Ногти цветом ириски выглядят чистыми, непринужденными и свежими, считает эксперт. Это лучшая версия ваших натуральных ногтей с переливающимся цветом и утонченный взгляд на классический образ.
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