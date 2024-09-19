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Posted 19 сентября, 11:44

Published 19 сентября, 11:44

Modified 19 сентября, 11:46

Updated 19 сентября, 11:46

Маникюр Toffee — карамельный цвет

Ногти Toffee — маникюрный тренд осени для поклонниц нюда

19 сентября 2024, 11:44
Фото: соцсети
Маникюр Toffee — карамельный цвет
Если ищите необычный и модный оттенок для маникюра, вам стоит обратить внимание на лак цвета ириски. Селена Гомер и Хейли Бибер уже опробовали этот тренд!

С приходом осени появляется много интересных идей для сезонного нейл-арт. Среди любителей нюда фаворитом неожиданно стал цвет конфетной карамели — ириски.

Мастер маникюр Том Бачик, который ввел этот цвет в моду, считает этот оттенок идеальным, неизбитым и при этом ярким акцентом в образе.

«Ногти с ирисками — это глянцевые полупрозрачные осенние оттенки цвета карамели, — рассказывает эксперт изданию Glamour. — Они выглядят так же, как популярные летом „мыльные ногти“, но только с другим цветом».

Том Бачик впервые показал этот новый тренд на Селене Гомес, своей давней клиентки, на кинофестивале в Теллуриде в Колорадо, где актриса рекламировала свой новый фильм. Оттенок получился приятный, светло-коричневый с легким бежевым оттенком.

Ногти цветом ириски выглядят чистыми, непринужденными и свежими, считает эксперт. Это лучшая версия ваших натуральных ногтей с переливающимся цветом и утонченный взгляд на классический образ.

Карамельный маникюрКарамельный маникюр
Карамельный маникюр. Фото: соцсети
Ногти ToffeeНогти Toffee
Ногти Toffee. Фото: соцсети
Карамельный оттенок ногтейКарамельный оттенок ногтей
Карамельный оттенок ногтей. Фото: соцсети
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