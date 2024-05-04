7 денежных привычек миллионеров, которые помогли им сколотить состояние с нуля

Posted 4 мая, 17:45
Published 4 мая, 17:45
Modified 9 сентября, 22:38
Updated 9 сентября, 22:38
Каждый из нас начинает свой жизненный путь с уникальным набором личных качеств. Но миллионеры, которые самостоятельно заработали деньги, это особенные люди, сделавшие себя сами и начинавшие свой бизнес с нуля.
Финансовый консультант, основатель и генеральный директор Harrison Wallace Financial Group Фарон Даугс рассказал, какие привычки помогли простым людям стать миллионерами.
Это может показаться простым принципом, но избегание займов и кредитов может улучшить общую финансовую картину. Даугс говорит, что его клиенты, помимо ипотеки на свой дом, обязательно ликвидируют все долги.
“Если вы хотите разбогатеть, вы не можете тратить деньги на выплату процентов по потребительским кредитам, кредитным картам и автокредитам», — говорит Даугс.
Автомобили обесцениваются в ту же секунду, как вы выезжаете на них из стоянки. Даугс говорит, что его клиенты-миллионеры, обычно покупают автомобиль, планируя использовать его долгое время.
Если у вас возникли непредвиденные расходы, например, срочный ремонт автомобиля или оплата медицинских услуг, вам может помочь финансовая «подушка безопасности». Таким образом, не нужно снимать деньги с кредитной карты под высокие проценты или брать заем.
Чтобы создать резерв, необходимо пользоваться проверенным правилом — откладывать примерно 20% от своего дохода каждый месяц. Также можно настроить ежемесячный автоматический перевод средств с текущего счета на инвестиционный.
Таким образом, вы сможете забыть о необходимости лично вкладывать деньги и научиться жить на те средства, которые у вас есть в наличии.
«Большинство моих клиентов используют эти сбережения для будущих покупок автомобилей, оплаты отпусков или других целей без дополнительных долгов» — рассказывает Фарон Даугс.
Создав резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций, часть этих средств инвестируется в акции, облигации или биржевые фонды. Но прежде чем инвестировать, убедитесь, что вы знаете, на какой риск можете пойти и в какие сроки вам понадобятся деньги.
Не отставать от моды — типичная проблема, из-за которой люди влезают в долги. Встав на путь создания капитала нужно бороться с желанием улучшить свою жизнь: иметь новейшие гаджеты, более просторный дом и дорогую машину.
«В наши дни так много денег тратится впустую на постоянные „улучшения“, что это может стоить вам как денег, так и упущенных возможностей», — говорит Фарон Даугс.
Чем раньше создается сберегательный счет, предназначенный для обучение детей, тем меньше финансового бремени ложится на родителей. Миллионеры знают о том, что университет или колледж стоит немалых денег, поэтому они стараются заблаговременно позаботится об будущем своих наследников.
Миллионеры заинтересованы в самообразовании, у них есть базовое финансовые знания и представление о своих доходах, чем они владеют и сколько стоят их инвестиции. Однако этого бывает недостаточно и предприниматели обращаются за помощью к финансовым консультантам, которые могут рассказать о налогах, возможности вкладов в определенные проекты, а также же плюсы и минусы таких вложений.
«Мои клиенты-миллионеры, заработавшие свое состояние с нуля, начали свой путь с сокращения своих долгов, чтобы увеличить денежный поток и создать „подушку безопасности“, — говорит Даугс. — Как только они смогли сколотить свой первый капитал, она начали инвестировать, чтобы увеличить свои активы. Но самое главное в успехе — это дисциплина. С ее помощью вы сможете построить финансовое будущее, о котором мечтаете».
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