7 денежных привычек миллионеров, которые помогли им сколотить состояние с нуля

Миллионеры заинтересованы в самообразовании, у них есть базовое финансовые знания и представление о своих доходах, чем они владеют и сколько стоят их инвестиции. Однако этого бывает недостаточно и предприниматели обращаются за помощью к финансовым консультантам, которые могут рассказать о налогах, возможности вкладов в определенные проекты, а также же плюсы и минусы таких вложений.