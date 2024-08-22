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Posted 22 августа, 12:39

Published 22 августа, 12:39

Modified 10 сентября, 06:12

Updated 10 сентября, 06:12

5 простых шагов для экономии семейного бюджета: секреты, которые работают

5 простых шагов для экономии семейного бюджета: секреты, которые работают

22 августа 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Каждый день мы теряем значительную часть бюджета на незаметных тратах. Финансовый эксперт делится пятью простыми способами, которые помогут вам контролировать расходы и сохранить деньги в кошельке.

Вот пять советов, как сократить семейные расходы:

  1. Покупайте продукты в крупных магазинах: Покупки в маленьких магазинах рядом с домом могут быть удобными, но они часто обходятся дороже. Лучше планируйте закупки на неделю и выбирайте крупные маркеты с более низкими ценами.
  2. Используйте банковские акции: Обратите внимание на предложения банков с кэшбеком и скидками. Это поможет сэкономить на оплате коммунальных услуг, покупках лекарств и других расходах.
  3. Подписывайтесь на рассылки магазинов: Следите за акциями в любимых магазинах через подписку на их уведомления. Это позволит вовремя узнать о скидках и сэкономить на покупках.
  4. Покупайте сезонные товары заранее: Приобретайте сезонные товары вне сезона, когда цены на них ниже. Это касается, например, садовых инструментов или зимней одежды.
  5. Бронируйте заранее: Раннее бронирование туров, билетов и отелей позволяет зафиксировать выгодные цены до их повышения, написал Shape.ru.
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#Ольга Земскова#Личные финансы#Финансы#Семья#Дом#Все материалы авторов#Бюджет
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