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Posted 3 сентября, 17:05

Published 3 сентября, 17:05

Modified 3 сентября, 17:05

Updated 3 сентября, 17:05

Как быстро закрыть кредиты: пошаговый план от эксперта по финансам

Как быстро закрыть кредиты: пошаговый план от эксперта по финансам

3 сентября 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney
Кредитная зависимость захватывает всё больше людей, превращая их жизнь в бесконечный цикл долгов. Однако, выйти из этой ловушки возможно, если следовать чёткой стратегии.

Финансовый консультант Эрик Розенфельд предлагает 10 ключевых шагов, которые помогут избавиться от кредитов и вернуться к стабильной жизни.

Шаг 1: Признание проблемы и поддержка

Первый и самый важный шаг — признать, что кредиты стали проблемой. Осознайте свою зависимость и поймите, что без этого признания невозможно начать двигаться вперёд. Важно также заручиться поддержкой близких людей, которые помогут вам пройти этот нелёгкий путь.

Шаг 2: Отказ от новых кредитов

Чтобы выбраться из долговой ямы, необходимо перестать копать её дальше. Это значит — прекратить брать новые кредиты. Каждое новое заимствование только усугубляет ситуацию и делает выход из долгов ещё сложнее.

Шаг 3: Инвентаризация долгов

Создайте полный список всех своих долгов, включая проценты и ежемесячные платежи. Это поможет вам лучше понять масштаб проблемы и выработать стратегию для её решения.

Шаг 4: Консультация с экспертом

Обратитесь за помощью к финансовому консультанту или бухгалтеру. Их объективный взгляд и профессиональные советы помогут вам создать более эффективный план действий по погашению долгов.

Шаг 5: Развитие навыка накопления

Даже имея долги, учитесь откладывать деньги. Это поможет вам изменить финансовое мышление и подготовиться к жизни без кредитов. Пусть это будет даже небольшая сумма, главное — выработать привычку.

Шаг 6: Визуализация долгов

Нарисуйте схему для каждого долга, где укажите сумму задолженности, ежемесячные платежи и срок погашения. Это поможет вам увидеть, какой долг следует закрыть в первую очередь.

Шаг 7: Определение очередности погашения

Начните с закрытия долга с самой высокой процентной ставкой или с самого маленького по сумме. Это зависит от вашей ситуации, но главное — установить чёткий порядок.

Шаг 8: Поиск дополнительного дохода

Чтобы ускорить процесс погашения долгов, ищите способы заработать дополнительные деньги. Это может быть работа на фрилансе, продажа ненужных вещей или хобби, приносящее доход.

Шаг 9: Сосредоточение на приоритетных долгах

Сначала погасите основной долг, вкладывая в него максимум возможных средств, а затем переключайтесь на следующий. Этот метод позволит вам постепенно освободиться от всех кредитов.

Шаг 10: Инвестирование и накопление после погашения долгов

Когда все долги закрыты, начните откладывать деньги или инвестировать их. Это поможет вам создать финансовую подушку безопасности и обеспечит уверенность в будущем.

Следуя этим шагам, вы сможете избавиться от кредитов, улучшить своё финансовое положение и обрести долгожданную свободу, написал Marieclaire.ru. Помните, что дисциплина и последовательность — ключевые факторы на пути к финансовой независимости.

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#Ольга Земскова#Общество#Деньги#Финансы#Кредиты#Долги#Кредит#Финансовая грамотность
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