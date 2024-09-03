Как быстро закрыть кредиты: пошаговый план от эксперта по финансам

Первый и самый важный шаг — признать, что кредиты стали проблемой. Осознайте свою зависимость и поймите, что без этого признания невозможно начать двигаться вперёд. Важно также заручиться поддержкой близких людей, которые помогут вам пройти этот нелёгкий путь.