Стиль милитари снова в моде, но есть нюанс: что стоит учесть, приобретая трендовые камуфляжные вещи

Это подтверждают вещи от ведущих брендов, которые демонстрируют известные модели. Например, в темно-зеленом платье Burberry, которое представила Наоми Кэмпбелл на модном показе, можно успешно сойти за кусочек газона. Комплекты Derrick из темного «болотного» сукна делают носителя похожим на кочку в диком уголке мшистой местности. Анораки Rolf Ekroth будто созданы, чтобы скрыть человека в цветущем ромашковом поле, а комбинезоны с древесными узорами и объемные платья из искусственных листьев от L’IFM сделают его частью осеннего лесного пейзажа. На фоне таких ярких экомотивов классическая защитная одежда — камуфляжные куртки и брюки от таких брендов, как Vetements, Puma и Sankuanz — воспринимается как приглашение отправиться погулять на природу, не более того.