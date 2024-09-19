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Posted 19 сентября, 10:40

Published 19 сентября, 10:40

Modified 19 сентября, 12:06

Updated 19 сентября, 12:06

Какие черты актуальны для современного стиля милитари

Стиль милитари снова в моде, но есть нюанс: что стоит учесть, приобретая трендовые камуфляжные вещи

19 сентября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Какие черты актуальны для современного стиля милитари
Стиль милитари на некоторое время отошел на второй план, перестав появляться на модных подиумах. Наконец, в этом сезоне случилось его триумфальное возвращение. Однако трендовые образы в этом стиле приобрели некоторые нехарактерные черты.

Если в 2022–2023 годах стиль милитари с его воинственной брутальностью был под негласным запретом, то в 2024 он все же отвоевал место на подиумах. Еще бы, ведь этот стиль настолько интересен, что «не дает покоя» дизайнерам и модельерам. Их вдохновляет вызывающая дерзость милитари, которую очень хочется включать в современные образы. Что они и сделали, вернув моду на хаки, карго и маскулинность.

Однако сам посыл этих вещей радикально изменился. Если раньше образы содержали прямые отсылки к военной тематике (армейские фляги, поясные сумочки в виде кобуры), то сейчас они наполнены иным смыслом. Дизайнеры стараются передать единение человека с природой, диким миром. Перед нами не воинственный герой-одиночка, а охотник, бродяга, путешественник по каменным джунглям. Это действительно камуфляж, то есть одежда, позволяющая максимально слиться с местностью, стать частью природы.

Стиль милитари снова в модеСтиль милитари снова в моде
Стиль милитари снова в моде. Фото: Изображение Midjourney

Это подтверждают вещи от ведущих брендов, которые демонстрируют известные модели. Например, в темно-зеленом платье Burberry, которое представила Наоми Кэмпбелл на модном показе, можно успешно сойти за кусочек газона. Комплекты Derrick из темного «болотного» сукна делают носителя похожим на кочку в диком уголке мшистой местности. Анораки Rolf Ekroth будто созданы, чтобы скрыть человека в цветущем ромашковом поле, а комбинезоны с древесными узорами и объемные платья из искусственных листьев от L’IFM сделают его частью осеннего лесного пейзажа. На фоне таких ярких экомотивов классическая защитная одежда — камуфляжные куртки и брюки от таких брендов, как Vetements, Puma и Sankuanz — воспринимается как приглашение отправиться погулять на природу, не более того.

Очевидно, что в городе в таком виде не затеряешься. Здесь такая одежда как раз призвана перетянуть внимание на себя, подчеркнуть отличие носителя от типичных горожан, одетых преимущественно в стиле кэжуал.

Об этом же говорит Иван Фаддеев, сооснователь модного бренда Siniy Vsadnik:

«Если на природе камуфляж маскирует тебя, то здесь получается все наоборот — он выделяет тебя из серых джунглей».

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#Елена Гончарова#Общество#Красота
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