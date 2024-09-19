Стиль милитари снова в моде, но есть нюанс: что стоит учесть, приобретая трендовые камуфляжные вещи

Posted 19 сентября, 10:40
Published 19 сентября, 10:40
Modified 19 сентября, 12:06
Updated 19 сентября, 12:06
Если в 2022–2023 годах стиль милитари с его воинственной брутальностью был под негласным запретом, то в 2024 он все же отвоевал место на подиумах. Еще бы, ведь этот стиль настолько интересен, что «не дает покоя» дизайнерам и модельерам. Их вдохновляет вызывающая дерзость милитари, которую очень хочется включать в современные образы. Что они и сделали, вернув моду на хаки, карго и маскулинность.
Однако сам посыл этих вещей радикально изменился. Если раньше образы содержали прямые отсылки к военной тематике (армейские фляги, поясные сумочки в виде кобуры), то сейчас они наполнены иным смыслом. Дизайнеры стараются передать единение человека с природой, диким миром. Перед нами не воинственный герой-одиночка, а охотник, бродяга, путешественник по каменным джунглям. Это действительно камуфляж, то есть одежда, позволяющая максимально слиться с местностью, стать частью природы.
Это подтверждают вещи от ведущих брендов, которые демонстрируют известные модели. Например, в темно-зеленом платье Burberry, которое представила Наоми Кэмпбелл на модном показе, можно успешно сойти за кусочек газона. Комплекты Derrick из темного «болотного» сукна делают носителя похожим на кочку в диком уголке мшистой местности. Анораки Rolf Ekroth будто созданы, чтобы скрыть человека в цветущем ромашковом поле, а комбинезоны с древесными узорами и объемные платья из искусственных листьев от L’IFM сделают его частью осеннего лесного пейзажа. На фоне таких ярких экомотивов классическая защитная одежда — камуфляжные куртки и брюки от таких брендов, как Vetements, Puma и Sankuanz — воспринимается как приглашение отправиться погулять на природу, не более того.
Очевидно, что в городе в таком виде не затеряешься. Здесь такая одежда как раз призвана перетянуть внимание на себя, подчеркнуть отличие носителя от типичных горожан, одетых преимущественно в стиле кэжуал.
Об этом же говорит Иван Фаддеев, сооснователь модного бренда Siniy Vsadnik:
«Если на природе камуфляж маскирует тебя, то здесь получается все наоборот — он выделяет тебя из серых джунглей».
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