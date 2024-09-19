Главный секрет топ-визажистов раскрыт: как нанести матовую помаду без катышков и сухости

Posted 19 сентября, 12:00
Published 19 сентября, 12:00
Modified 19 сентября, 12:00
Updated 19 сентября, 12:00
Наверняка вы замечали, что матовая помада делает кожу сухой. Ольга Бровцина, визажист, объясняет это составом косметического средства — воск, красящие пигменты, а вот увлажняющих компонентов практически нет.
«Такие ингредиенты обеспечивают помаде стойкость и матовость, однако пигменты и воск впитывают кожный жир и влагу, так что под их воздействием губы могут стать сухими, начать шелушиться», — объясняет эксперт.
Кроме того, сухая кожа губ портит макияж — он становится неаккуратным, делает женщину старше. Избежать этих неприятностей можно, если наносить матовую помаду правильно.
Ольга Бровцина советует перед нанесением матовой помады должным образом подготавливать кожу губ. Можно использовать для этого лосьон с мягким составом или скраб с кислотами. Эти средства сделают кожу ровной и гладкой, и в результате помада будет ложиться ровно, не акцентируя внимание на шелушении.
Следующий этап — нанесение бальзама с увлажняющими компонентами. Спустя несколько минут кожу нужно будет промокнуть салфеткой — это поможет устранить блеск. Кстати, вместо бальзама можно использовать и блеск для губ.
«Есть матовые помады с особенно плотной текстурой, и они формируют на губах эффект пластилина. Чтобы избежать этого, помаду можно наносить при помощи кисти», — советует Ольга Бровцина, отмечая, что в этом случае текстура будет ложиться в один слой, максимально деликатно.
Еще один работающий способ нанесения матовой помады — это использование блеска или бальзама поверх основного покрытия.
Смывать помаду Ольга Бровцина советует с использованием специального средства, например очищающего тоника. Затем на губы следует нанести бальзам или маску с питательными ингредиентами.
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