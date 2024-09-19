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Posted 19 сентября, 12:00

Published 19 сентября, 12:00

Modified 19 сентября, 12:00

Updated 19 сентября, 12:00

Матовая помада сушит кожу — что делать

Главный секрет топ-визажистов раскрыт: как нанести матовую помаду без катышков и сухости

19 сентября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Матовая помада сушит кожу — что делать
Ваша любимая матовая помада скатывается на губах, а кожа становится сухой? Визажист раскрыл секрет, как сделать так, чтобы помада наносилась идеально.

Что делать с сухостью

Наверняка вы замечали, что матовая помада делает кожу сухой. Ольга Бровцина, визажист, объясняет это составом косметического средства — воск, красящие пигменты, а вот увлажняющих компонентов практически нет.

«Такие ингредиенты обеспечивают помаде стойкость и матовость, однако пигменты и воск впитывают кожный жир и влагу, так что под их воздействием губы могут стать сухими, начать шелушиться», — объясняет эксперт.

Кроме того, сухая кожа губ портит макияж — он становится неаккуратным, делает женщину старше. Избежать этих неприятностей можно, если наносить матовую помаду правильно.

Как наносить матовую помаду — простые правила

Ольга Бровцина советует перед нанесением матовой помады должным образом подготавливать кожу губ. Можно использовать для этого лосьон с мягким составом или скраб с кислотами. Эти средства сделают кожу ровной и гладкой, и в результате помада будет ложиться ровно, не акцентируя внимание на шелушении.

Следующий этап — нанесение бальзама с увлажняющими компонентами. Спустя несколько минут кожу нужно будет промокнуть салфеткой — это поможет устранить блеск. Кстати, вместо бальзама можно использовать и блеск для губ.

«Есть матовые помады с особенно плотной текстурой, и они формируют на губах эффект пластилина. Чтобы избежать этого, помаду можно наносить при помощи кисти», — советует Ольга Бровцина, отмечая, что в этом случае текстура будет ложиться в один слой, максимально деликатно.

Еще один работающий способ нанесения матовой помады — это использование блеска или бальзама поверх основного покрытия.

Смывать помаду Ольга Бровцина советует с использованием специального средства, например очищающего тоника. Затем на губы следует нанести бальзам или маску с питательными ингредиентами.

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#Мария Казак#Здоровье#Красота#Мода#Все материалы авторов
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