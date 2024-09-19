Главный секрет топ-визажистов раскрыт: как нанести матовую помаду без катышков и сухости

«Есть матовые помады с особенно плотной текстурой, и они формируют на губах эффект пластилина. Чтобы избежать этого, помаду можно наносить при помощи кисти», — советует Ольга Бровцина, отмечая, что в этом случае текстура будет ложиться в один слой, максимально деликатно.