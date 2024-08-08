О каких денежных правилах не знают большинство людей

При просмотре истории покупок по вашей карте легко сосредоточиться на более крупных платежах. Но на самом деле важно также просматривать и более мелкие. Дело в том, что финансовые мошенники часто проверяют платежные способности вашей карты, совершая покупку на небольшую сумму. Эти оплаты легко не заметить, но если вы упустите их из виду, позже могут последовать более крупные махинации.