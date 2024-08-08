О каких денежных правилах не знают большинство людей

Posted 8 августа, 08:36
Published 8 августа, 08:36
Modified 10 сентября, 02:09
Updated 10 сентября, 02:09
«Оплата дешевых и некачественных продуктов это самое худшее, что может быть для вашего бюджета. В итоге вы все равно потратите больше на замену дешевых товаров, которые легко ломаются», — сказала HuffPost Андреа Вороч, эксперт по потребительским финансам и бюджетированию.
Например, можно сэкономить на качественных товарах, покупая подержанные брендовые вещи. Также рекомендуется пользоваться розничными распродажами и покупать дорогостоящие товары в конце сезона. Участвуйте в программах лояльности и ищите спецпредложения.
«Ведение домашней бухгалтерии несомненно полезно при желании достичь определенных финансовых целей. Но слишком резкое изменение своих привычек быстро приведет к обратным результатам из-за эмоционального выгорания, — объяснил Вороч. — Если вы попытаетесь изменить все в одночасье, вам будет трудно придерживаться плана».
Вместо этого стоит внедрить пару привычек и дать им прижиться. Когда они станут рутиной, можно продолжить вносить постепенные изменения.
«Сейчас в нашем обществе необычайно легко тратить деньги, даже не задумываясь об этом, — рассказывает Энн Лестер, автор книги „Ваша лучшая финансовая жизнь“. — Вы можете просматривать интернет-магазин, увидеть что-то милое и тут же класть товар в корзину».
Но возможность покупать вещи слишком легко может привести к большим тратам. Вместо этого Лестер советует сделать покупки более осознанным решением. Например, всегда составлять список, прежде чем идти в магазин или покупать товары онлайн. Просматривая корзину, спросите себя: действительно ли мне это нужно? Точно я воспользуюсь этим?
Деньги на текущем счете карты могут быть заманчивыми для трат. Регулярные переводы на доходный сберегательный счет могут помочь создать резервный фонд.
Майкл Финке, профессор Американского колледжа финансовых услуг, предлагает настроить автоматический перевод средств. Например, если вы получаете зарплату в конце месяца, то можете настроить перевод в этот же день.
При просмотре истории покупок по вашей карте легко сосредоточиться на более крупных платежах. Но на самом деле важно также просматривать и более мелкие. Дело в том, что финансовые мошенники часто проверяют платежные способности вашей карты, совершая покупку на небольшую сумму. Эти оплаты легко не заметить, но если вы упустите их из виду, позже могут последовать более крупные махинации.
Следует еженедельно проверять выписки по карте, и если вы увидели что-то, что вам не знакомо, немедленно сообщите об этом банку.
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