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Posted 8 августа, 08:36

Published 8 августа, 08:36

Modified 10 сентября, 02:09

Updated 10 сентября, 02:09

5 денежных правил, которые большинство людей не знают (но должны знать)

О каких денежных правилах не знают большинство людей

8 августа 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
5 денежных правил, которые большинство людей не знают (но должны знать)
Существуют универсальные денежные правила, о которых следует знать каждому.

1. Иногда приходится много тратить, чтобы еще больше сэкономить.

«Оплата дешевых и некачественных продуктов это самое худшее, что может быть для вашего бюджета. В итоге вы все равно потратите больше на замену дешевых товаров, которые легко ломаются», — сказала HuffPost Андреа Вороч, эксперт по потребительским финансам и бюджетированию.

Например, можно сэкономить на качественных товарах, покупая подержанные брендовые вещи. Также рекомендуется пользоваться розничными распродажами и покупать дорогостоящие товары в конце сезона. Участвуйте в программах лояльности и ищите спецпредложения.

Иногда приходится много тратить, чтобы еще больше сэкономить.Иногда приходится много тратить, чтобы еще больше сэкономить.
Иногда приходится много тратить, чтобы еще больше сэкономить.. Фото: Изображение Midjourney

2. Не урезайте сильно бюджет и не пытайтесь изменить все сразу.

«Ведение домашней бухгалтерии несомненно полезно при желании достичь определенных финансовых целей. Но слишком резкое изменение своих привычек быстро приведет к обратным результатам из-за эмоционального выгорания, — объяснил Вороч. — Если вы попытаетесь изменить все в одночасье, вам будет трудно придерживаться плана».

Вместо этого стоит внедрить пару привычек и дать им прижиться. Когда они станут рутиной, можно продолжить вносить постепенные изменения.

3. Остерегайтесь удобных способов оплаты и автоматическое продление.

«Сейчас в нашем обществе необычайно легко тратить деньги, даже не задумываясь об этом, — рассказывает Энн Лестер, автор книги „Ваша лучшая финансовая жизнь“. — Вы можете просматривать интернет-магазин, увидеть что-то милое и тут же класть товар в корзину».

Но возможность покупать вещи слишком легко может привести к большим тратам. Вместо этого Лестер советует сделать покупки более осознанным решением. Например, всегда составлять список, прежде чем идти в магазин или покупать товары онлайн. Просматривая корзину, спросите себя: действительно ли мне это нужно? Точно я воспользуюсь этим?

4. Автоматизируйте перевод денег, вместо того чтобы оставлять их на текущем счете.

Деньги на текущем счете карты могут быть заманчивыми для трат. Регулярные переводы на доходный сберегательный счет могут помочь создать резервный фонд.

Майкл Финке, профессор Американского колледжа финансовых услуг, предлагает настроить автоматический перевод средств. Например, если вы получаете зарплату в конце месяца, то можете настроить перевод в этот же день.

5. Обращайте пристальное внимание даже на небольшие покупки

При просмотре истории покупок по вашей карте легко сосредоточиться на более крупных платежах. Но на самом деле важно также просматривать и более мелкие. Дело в том, что финансовые мошенники часто проверяют платежные способности вашей карты, совершая покупку на небольшую сумму. Эти оплаты легко не заметить, но если вы упустите их из виду, позже могут последовать более крупные махинации.

Следует еженедельно проверять выписки по карте, и если вы увидели что-то, что вам не знакомо, немедленно сообщите об этом банку.

Обращайте пристальное внимание даже на небольшие покупкиОбращайте пристальное внимание даже на небольшие покупки
Обращайте пристальное внимание даже на небольшие покупки. Фото: Изображение Midjourney
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#Дмитрий Митраков#Деньги#Финансы#Инвестиции#Торговля и инвестиции#Эксперты#Советы#Накопления#Сбережения
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